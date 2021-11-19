 ألمانيا تواجه الموجة الرابعة من الوباء وسط دعوات لفراض التطعيم | DW الأخبار | DW | 23.11.2021

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DW الأخبار

ألمانيا تواجه الموجة الرابعة من الوباء وسط دعوات لفراض التطعيم

تكافح ألمانيا الموجة الرابعة لتفشي فايروس كورونا، والتي تبدو الموجة الأشرس حتى الآن. وفيما بدأت بعض الولايات بفرض إجراءات مشددة للحد من انتشار الوباء، تعلو الأصوات المطالبة بجعل اللقاح إلزاميًا.

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