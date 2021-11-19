ألمانيا تواجه الموجة الرابعة من الوباء وسط دعوات لفراض التطعيم

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تكافح ألمانيا الموجة الرابعة لتفشي فايروس كورونا، والتي تبدو الموجة الأشرس حتى الآن. وفيما بدأت بعض الولايات بفرض إجراءات مشددة للحد من انتشار الوباء، تعلو الأصوات المطالبة بجعل اللقاح إلزاميًا.
جدل واسع وانقسام بخصوص الحاجة إلى جرعة تنشيطية للقاحات كرونا بين الخبراء. توصيات رسمية لأخذها تقابلها أسئلة عديدة تنتظر إجابات عليها. فما هي تعليلات الخبراء؟
بينما وصل معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة، حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني من "موجة خامسة" للجائحة بعد الموجة الرابعة الحالية في حال ظل معدل التطعيم غير "الكافي".
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر إلى ألمانيا بسبب الارتفاع غير المسبوق لإصابات كورونا، فيما يتواصل الجدل بألمانيا حول إلزامية اللقاح للحد من الصغط الهائل على المشافي إثر محصلة الإصابات المخيفة.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول