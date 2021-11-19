ألمانيا تواجه الموجة الرابعة من الوباء وسط دعوات لفراض التطعيم

ألمانيا.. أعلى معدل إصابة أسبوعي وتحذير من "موجة خامسة"

بينما وصل معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة، حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني من "موجة خامسة" للجائحة بعد الموجة الرابعة الحالية في حال ظل معدل التطعيم غير "الكافي".