 ألمانيا تواجه أوميكرون بتدابير جديدة | DW الأخبار | DW | 08.01.2022

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ألمانيا تواجه أوميكرون بتدابير جديدة

ألمانيا تشدد تدابير احتواء متحور أوميكرون، وتقلص فترة الحجر الصحي.

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اتفق رؤساء حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية على اتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة موجة أوميكرون من فيروس كورونا. وتميز الاتفاق الجديد بتقليص مدة الحجر الصحي وتشديد إجراءات دخول المطاعم والمقاهي.

17.12.2021 Coronavirus - Fri Dec 17, 2021. People at St Pancras Station in London, travelling to France ahead of the introduction of tougher rules for visitors from the UK in an attempt to counter the spread of the Omicron variant of coronavirus. Picture date: Friday December 17, 2021. From midnight on Friday, people arriving from Britain will be required to show a negative Covid test that is less than 24 hours old, to test again upon arrival and self-isolate for seven days, although that can be reduced to 48 hours if the second test is negative. Tourism and business trips will be limited and French travellers are being dissuaded from visiting the UK. See PA story HEALTH Coronavirus Travel. Photo credit should read: Joshua Bratt/PA Wire URN:64388320

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