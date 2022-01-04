ألمانيا تواجه أوميكرون بتدابير جديدة

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ألمانيا تشدد تدابير احتواء متحور أوميكرون، وتقلص فترة الحجر الصحي.
لليوم السابع على التوالي تشهد ألمانيا ارتفاعاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا، فيما يعتزم وزير الصحة الألماني تقديم مقترحات لتشديد قيود الاختلاط لمواجهة متحور كورونا الجديد "أوميكرون" ولتقليص مدة الحجر الصحي.
اتفق رؤساء حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية على اتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة موجة أوميكرون من فيروس كورونا. وتميز الاتفاق الجديد بتقليص مدة الحجر الصحي وتشديد إجراءات دخول المطاعم والمقاهي.
في حين تشدد العديد من دول العالم الإجراءات لمنع انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، تخفف دول أخرى القيود لأسباب مختلفة! هنا لمحة عن الاختلاف بين الدول في التعامل مع "موجة أوميكرون"!
حصلت على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع و تعاني من أعراض برد خفيفة، لا داعي للقلق. لأنك من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة للفيروس، والتي يمكنك علاجها بالمنزل. إليك بعض النصائح الضرورية التي ينصح بها الخبراء.
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