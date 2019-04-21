ألمانيا تنصح مواطينها بعدم السفر إلى سريلانكا إلا للضرورة

شددت وزارة الخارجية الألمانية من نصائحها الخاصة بالسفر إلى سريلانكا وذلك نظر للوضع الأمني المتوتر هناك. وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنها " لا تنصح بالسفر غير الضروري إلى سريلانكا".

وكانت الخارجية الألمانية حذرت في وقت سابق من السفر إلى العاصمة كولومبو، بالتحديد وليس إلى سريلانكا بأكملها. وكتبت الخارجية الألمانية على موقعها:" نناشد المسافرين بصورة ملحة، تجنب الأماكن العامة والابتعاد عن مناطق الهجمات على وجه الخصوص، ونناشدهم متابعة وسائل الإعلام المحلية والإبقاء على اتصال وثيق مع منظمي الرحلات وشركات الطيران واتباع تعليمات قوات الأمن".

ويأتي تشديد التحذير من السفر إلى الجزيرة الآسيوية وسط استمرار التوتر الأمني وزيادة خطورة وقوع هجمات انتحارية من قبل متشددين إسلامويين أو من قبل جماعات متطرفة أخرى على خلفية الانتقام من هجمات أحد الفصح، التي أوقعت أكثر من 250 قتيلا إلى جانب مئات الجرحى.

وفي تطور لاحق، عثرت الشرطة في سريلانكا على 15 جثة، ستة منها لأطفال، بعد سماع دوي عدة تفجيرات في منزل كانت تحاول مداهمته في شرق البلاد، حسبما قال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)