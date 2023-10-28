ألمانيا تنشر أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط

نشر الجيش الألماني أكثر من ألف جندي في الشرق الأوسط للمساعدة في إجلاء محتمل لمواطنين ألمان في ظل تصاعد حدة التوتر بالمنطقة.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين إن غالبية الجنود موجودون في قبرص، وعلى أهبة الاستعداد. وقال الجيش إنهم جاهزون للانتشار الفوري إذا لزم الأمر، مشيراً إلى أنه لا يمكن التنبؤ بكيفية تطور الصراع.

وهناك مخاوف من احتمال اتساع نطاق الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحماس، وقد تشمل أيضاً لبنان أو إيران على سبيل المثال.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية مطلع الأسبوع الماضي أنها ستعزز قدرتها على الرد في المنطقة. وقالت الوزارة إن نشر القوات يهدف إلى زيادة قدرات القيادة والسيطرة والتخطيط للجيش بالنسبة لخيار الإجلاء.

ويوجد في قبرص أيضاً قوات خاصة من الضفادع البشرية التابعة للبحرية الألمانية في وضع الانتظار. وتم نقل قوات خاصة تابعة للجيش الألماني جواً إلى الأردن.

وكانت إسرائيل أعلنت عن توغل بري في غزة مرفوقاً بغارات جوية مكثفة، في إطار استعداداتها لشن غزو بري رداً على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بهجوم إرهابي شمل إطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ف.ي (د ب أ)