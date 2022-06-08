ألمانيا تنتقد شحنات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا

انتقدت ألمانيا بشدة شحنات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا، قائلة إنها زادت من تفاقم غزو أوكرانيا.

وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة، أنتي ليندرتسي، لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: "لقد أعطت الطائرات القتالية الإيرانية من دون طيار روسيا وسائل إضافية لمهاجمة البنية التحتية المدنية وترويع المدنيين الأوكرانيين".

وحثت الأمانة العامة للأمم المتحدة على قبول الدعوات الأوكرانية للتحقيق في الأدلة على دور إيران في الصراع على الأرض.

كما انتقدت ليندرتسي إيران بسبب توسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقالت السفيرة: "برنامج إيران النووي أكثر تقدماً من أي وقت مضى وأصبح تهديداً للسلام والأمن الدوليين أكثر من أي وقت مضى".

وفي الوقت الحالي، تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء يبلغ 60%، وهو ما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه أقل بقليل من مستوى 90% المطلوب للأسلحة النووية.

ووفقاً لاتفاق فيينا النووي لعام 2015 ، لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 4% مقابل رفع العقوبات الدولية ، لكن البلاد بدأت في انتهاك شروط ذلك الاتفاق في عام 2018 ، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

كما يُنظر إلى شحنات الطائرات من دون طيار إلى روسيا على أنها انتهاك لاتفاقية عام 2015 وقرار الأمم المتحدة المتصل بذلك.

ورفضت إيران يوم الاثنين هذا التفسير.

ع.ح./ح.ز. (د ب أ)