ألمانيا تنتقد رفع ترامب القيود على استخدام الألغام المضادة للأفراد

انتقد وزير الدولة في الخارجية الألمانية، نيلس أنين، القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح باستخدام الألغام الأرضية. "قرار الرئيس ترامب تجاهل حظر استخدام الألغام الأرضية هو انتكاسة قوية للجهود الدولية الطويلة لنبذ هذا السلاح الفتاك"، كما قال أنين. وأوضح هذا السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الدول المعنية تكافح لسنوات ضد الألغام بعد انتهاء النزاعات:" ولذلك تبقى ألمانيا في مجال إزالة الألغام ملتزمة في عديد من الدول".

ويجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وقعت على الاتفاقية الدولية لحظر الألغام الأرضية وأتلفت الألغام.

وكانت منظمات إغاثة وأخرى حقوقية قد نددت بغضب كبير بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بتخفيف القيود على استخدام الألغام الأرضية الموجهة ضد أشخاص من قبل الجيش الأمريكي في مناطق انتشارها في العالم، قيود فرضها في حينها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

فقد وصف أحد مدراء منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، ميشائيل باينه، قرار ترامب بهذا الخصوص بأنه يتجاهل بشكل تام كل المعايير الدولية. وأوضح باينه أن الألغام الأرضية تقتل وتصيب البشر دون أن تميز بين جندي مقاتل ومدني مسالم وتقتل الحيوانات وتخرب أراضي صالحة للزراعة.

من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان "إن الألغام الأرضية والتي قتلت الكثير من المدنيين لا مبرر لاستخدامها تحت أي ظرف وفي أي بلد".

أما منظمة "هاندي كاب انترناتيشونال" فتحدثت عن ضربة "تاريخية" لجهود حماية المدنيين في مناطق الأزمات المسلحة في العالم. وقالت المنظمة "إن الألغام الأرضية سلاح فتاك والتي يتم تفجيرها من قبل الضحايا أنفسهم دون دراية، حيث لا يميز هذا السلاح الفتاك بين خطوات طفل برئ وبين خطوات جندي مسلح". وتابعت المنظمة التي حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 1997 تقول: "سياسة ترامب المستقبلية بشأن استخدام الألغام الأرضية تعتبر بمثابة حكم الإعدام على المدنيين الأبرياء".

مشاهدة الفيديو 03:09 شارك دونباس ومهمة إزالة الألغام إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/38nQC دونباس ومهمة إزالة الألغام

وبعث النائب الديموقراطي جيم ماكغوفرن الناشط المدافع عن قضايا حقوق الإنسان برسالة إلى البنتاغون يعبر فيها عن القلق إزاء التغير. وقال إن أي ألغام مزودة بآلية تدمير ذاتي يجب أن يسيطر عليها أشخاص، نظرا لأن ميادين المعارك الحديثة والسكان المدنيين يتحركون بسرعة. وكتب "أفتخر كون الولايات المتحدة لم تعد مصدراً لإصابات ووفيات ناجمة عن هذا السلاح العشوائي". وأضاف "أحضكم بأقوى العبارات الممكنة، على عدم التراجع عن عقود سابقة بشأن الألغام المضادة للأفراد".

وقالت "رابطة مراقبة الأسلحة" وهي مجموعة أبحاث مقرها واشنطن إن الألغام الأرضية "الذكية" لم تعمل، ورفضها حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي. وقال جيف ابرامسون الزميل في الرابطة إن "العالم تخطى استخدام الألغام الأرضية. وعلى الولايات المتحدة أن تفعل هذا أيضا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفف القيود السارية منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما على استخدام الجيش الأمريكي للألغام الأرضية قائلاً إن السياسة السابقة وضعت القوات الأمريكية في موقف "سيء بشدة". وقال البيت الأبيض في بيان إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أكدت أن القيود وضعت الجنود في موقف سيء.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة قبل الماضية، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي إن الألغام أداة مهمة تحتاج إليها القوات الأمريكية "لضمان نجاح المهام وكذلك من أجل الحد من الخطر على القوات". وأضاف "ومع ذلك فإننا في كل شيء نفعله نريد ضمان أن هذه الأدوات، وهي الألغام في هذه الحالة، تأخذ بالاعتبار أيضا كلا من سلامة الاستخدام وسلامة المدنيين وغيرهم بعد أي صراع".

وتوصلت دراسة إلى أن6897 شخصاً في أنحاء العالم قتلوا أو أصيبوا بجروح من جراء الألغام أو المتفجرات من مخلفات الحرب عام 2018. وجاء في التقرير أن نحو ثلاثة أرباع الضحايا المعروفة هوياتهم مدنيون، وأكثر من نصف المدنيين أطفال. وقال الباحثون إن الأطفال معرضون بشكل خاص لخطر المتفجرات التي يمكن أن يعتقدوا خطأ أنها ألعاب.

م.أ.م/خ.س (ك ن أ، أ ف ب، رويترز)