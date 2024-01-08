ألمانيا تنتظر إضرابين من شأنهما عرقلة حركتي السير والسفر

يبدأ المزارعون في ألمانيا اليوم احتجاجات تستمر أسبوعا بسبب الخفض الحكومي لدعم القطاع الزراعي، ومن المنتظر حدوث اضطراب في حركة المرور ليس فقط بسبب اعتزام المزارعين إغلاق العديد من الطرق، ولكن أيضا بسبب إضراب آخر متوقع.

بدأ المزارعون في ألمانيا اليوم الاثنين (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2024) احتجاجات تستمر أسبوعا بسبب الخفض الحكومي المقرر لدعم القطاع الزراعي.

ومن المنتظر حدوث اضطراب في حركة المرور بسبب اعتزام المزارعين إغلاق العديد من الطرق في إطار احتجاجاتهم. كما يعتزم المزارعون تنظيم مظاهرات، في حين تعتزم روابط المزارعين في عدد من الولايات الألمانية تنظيم فاعليات تستهدف عرقلة حركة المرور في أنحاء ألمانيا اليوم.

ومن المنتظر تباين تأثيرات الاحتجاجات بشدة من منطقة إلى أخرى.

وفي شمال ألمانيا، حذرت مدينة هامبورغ من اضطراب حركة المرور بسبب اعتزام المزارعين في منطقة شلزفيغ-هولشتاين المجاورة قيادة مركباتهم من عدة اتجاهات للتظاهر في المدينة. كما يعتزم المزارعون في ولاية ساكسونيا السفلى الانتقال عبر الطرق إلى بريمن للتظاهر فيها.

ويشعر المزارعون الألمان بالاستياء من خطة الحكومة لخفض الدعم الزراعي بما في ذلك دعم الوقود المستخدم في القطاع، رغم سحب الحكومة لبعض إجراءات خفض الدعم بالفعل. وتستهدف الاحتجاجات المقررة التأكد من تراجع حكومة المستشار أولاف شولتس تماما عن خطة خفض الدعم.

التحديات التي تواجه ألمانيا في 2024 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وكانت تلك التخفيضات جزءا من حزمة إجراءات تستهدف سد فجوة بمليارات اليورو في ميزانية الحكومة بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في نهاية العام الماضي أدى إلى حالة من الفوضى في الخطط المالية للائتلاف الحكومي .

و اعترضت الخميس مجموعة من المزارعين الغاضبين وزير الاقتصاد ونائب المستشار روبرت هابيك ومنعته من مغادرة عبارة كان على متنها لعدة ساعات، بعد أن شارك حوالي 100 شخص في حصار الرصيف البحري، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الاحتجاج.

وإضراب آخر

وفي قطاع آخر دعت شركة السكك الحديدية الألمانية، شركة "دويتشه بان"، الركاب إلى تأجيل الرحلات المقررة نظرا للإضراب الذي تنظمه نقابة سائقي القطارات الألمانية (جي دي إل) خلال الفترة من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين.

يأتي ذلك بعدما فشلت المفاوضات بشأن الأجور وساعات العمل مع شركة السكك الحديد "دويتشه بان"، على ما أفادت الأحد نقابة سائقي القطارات الألمانية. وأعلنت "دويتشه بان" أنها تعتزم تقديم جدول زمني للطوارئ.

ودعت (جي دي إل) موظفي "دويتشه بان" و"ترانسديف" و"سيتي- بان كيمنتس" إلى الإضراب الذي من المقرر أن يبدأ في شركة "دويتشه بان كارجو" مساء الثلاثاء. وأعلنت شركة "دويتشه بان" عن تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل في "فرانكفورت أم ماين" للتوقف عن العمل عن طريق أمر قضائي مؤقت.

وبالإضافة إلى زيادة على الرواتب تراعي التضخّم، تطالب نقابة سائقي القطارات الألمانية التي تنوب عن نحو عشرة آلاف موظف، بالتفاوض في شأن ظروف عمل أفضل تتمثل في 35 ساعة عمل أسبوعياً موزعة على أربعة أيام.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)