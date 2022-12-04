 ألمانيا تمضي في خطط شراء نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ الباليستية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.01.2023

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ألمانيا تمضي في خطط شراء نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ الباليستية

تمضي قدما في خطط شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المضاد للصواريخ الباليستية، وفق تقرير صحفي. والهدف المعلن من خطط الشراء هو حماية أفضل لألمانيا وللحلفاء في ظل الوضع الأمني المتغير في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المضاد للصواريخ الباليستية (أرو 3) (إبريل 2017)

نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المضاد للصواريخ الباليستية ("أرو 3)

 

ذكر تقرير وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحكومة الألمانية  تمضي قدما في خطط شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي  المضاد للصواريخ الباليستية "أرو 3".

مختارات

وعلمت (د.ب.أ) من مصادر أمنية في برلين أن هناك حاليا إفراجا من جانب الولايات المتحدة عن معلومات سيُجرى نقلها إلى ألمانيا، والتي تتعلق بالإجابة على الجوانب الفنية لنظام الأسلحة الذي تورد الولايات المتحدة المكونات الخاصة به، لذلك يستلزم إتمام البيع موافقة الحكومة الأمريكية. وبحسب المصادر، فإن الإفراج عن المعلومات يعني قطع مرحلة مهمة في عملية شراء النظام.

ويعتبر شراء نظام "أرو" أحد مشاريع التسلح التي تتفاعل بها ألمانيا مع الوضع الأمني المتغير في أوروبا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. والهدف المعلن من خطط الشراء هو حماية أفضل لألمانيا وكذلك للحلفاء.

وبمقدور نظام "أرو" تدمير صواريخ باليستية بعيدة المدى، ما يعنيه قدرته على العمل على ارتفاع عالٍ فوق الأرض، في طبقة الستراتوسفير. وسيوفر النظام بذلك قدرة جديدة للجيش الألماني.

ويستخدم الجيش الألماني حتى الآن نظام باتريوت باتريوت ، الذي يعمل على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا.

وعندما يتعلق الأمر بالدفاع ضد صواريخ باليستية على ارتفاعات أعلى يكون هناك ما يسمى بالفجوة في القدرة، حيث يرتبط نجاح عملية التدمير على أعلى ارتفاع بحجم المنطقة المراد حمايتها على الأرض وتدمير الرؤوس الحربية للصواريخ المهاجمة دون أن تتمكن من إحداث أضرار.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)

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