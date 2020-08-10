 ألمانيا: تمديد حظر حضور الجماهير للمباريات حتى نهاية أكتوبر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.08.2020

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رياضة

ألمانيا: تمديد حظر حضور الجماهير للمباريات حتى نهاية أكتوبر

لن يكون بمقدور عشاق الدوري الألماني التوجه إلى المدرجات ابتداءً من بداية الموسم القادم المحددة يوم 19 سبتمبر/أيلول 2020، إذ اتفق وزراء الصحة في الولايات على تمديد الحظر في ظل التصاعد الجديد لحالات الإصابة بكورونا.

الدوري الألماني

جانب من جماهير فريق يونيون برلين

وافق وزراء الصحة في الحكومة الاتحادية والولايات بألمانيا اليوم الاثنين على تمديد حظر حضور الجماهير لمباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل على الأقل بسبب جائحة كوفيد-19، حسب وزيرة الصحة في ولاية العاصمة الألمانية برلين ديليك كالاياتشي. 

وقالت السياسية الاشتراكية الديمقراطية إن وزراء الصحة في الولايات الألمانية الـ 16 توصلوا إلى "إجماع أنه لا يمكننا بالاستناد إلى وضع الجائحة الحالي أن نسمح بفتح الملاعب أمام الجمهور".

وتم استئناف الدوري الألماني منتصف مايو/أيار الماضي عقب توقف دام أكثر من شهرين لتصبح أول بطولة محلية أوروبية كبرى تستأنف نشاطها وسط قواعد صارمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وتُوج فريق بايرن ميونخ باللقب.

وقالت مصادر مقربة من اجتماع اليوم لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إنه تم الاتفاق على أن عودة  الجماهير لملاعب كرة القدم لا تمثل أولوية في هذه المرحلة من أزمة فيروس  كورونا.

بدوره قال ينس شبان وزير الصحة عبر حسابه على تويتر "نحن بحاجة للبقاء متيقظين. في الوضع الحالي عودة الجماهير للمدرجات ستكون إشارة سيئة".

مختارات

مع اقتراب موعد استئناف الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، تزداد التحذيرات من أن يكون هذا الاستئناف على حساب صحة اللاعبين. الطبيب الرياضي الألماني فيلهيلم بلوخ حذر في حوار مع DW من تأثير الفيروس على صحة اللاعبين.

بفضل هدف نجمه المتألق روبرت ليفاندوفسكي حسم بايرن ميونيخ بطولة الدوري الألماني لكرة القدم قبل نهايتها بجولتين، وذلك بعدما سجل ماكينة الأهداف البولندية هدف الفوز على بريمن.

تستعد فرق الدوري الألماني لكرة القدم للموسم القادم في ظل تحركات لانتزاع تصاريح استثنائية للسماح للجمهور بحضور المباريات. فهل يعود عشاق المستديرة إلى المدرجات؟ وما هي الإجراءات والمخاوف؟

ورأى شبان أن "وجود آلاف المشجعين في الملاعب لا يتماشى مع التطور الحالي" لعدد الإصابات، موضحًا "المسألة الآن تتعلق بعدم المجازفة بمخاطر يمكن تجنبها".

وحث المسؤولون الحكوميون في ألمانيا المواطنين مرارًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، لكن  عدد الإصابات الجديدة عاد للارتفاع مؤخراً.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت رابطة الدوري الألماني أنها ستفتح الباب أمام عودة جزئية للجماهير إلى الملاعب في الموسم المقبل، وفق توجيهات محددة للحيلولة دون تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأرسلت الرابطة دليلا للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية لمساعدتها على تقديم أفكار وخطط لعودة الجماهير إلى ملاعبها. ويتضمن الدليل توجيهات بعودة المشجعين بشكل جزئي، شريطة موافقة السلطات الصحية.

ووافقت الأندية الـ36 على الدليل المقدم والاجراءات المقترحة فيه، مثل حظر الأماكن المخصصة لوقوف المشجعين وبيع المشروبات الكحولية في الملاعب حتى تشرين الأول/أكتوبر، وسفر المشجعين مع فرقهم للمباريات المقررة خارج الديار وذلك حتى نهاية العام، لكن السلطات الصحية أبدت حذرتها تجاه هذا المقترح.

إ.ع/أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:30

مشجعون للمستديرة من الكرتون

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