ألمانيا تمدد عمل محطتين نوويتين كمصدر احتياطي للطاقة

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الاثنين (الخامس من سبتمبر/أيلول 2022) أنه سيتم الإبقاء على مفاعلين من آخر ثلاثة مفاعلات نووية متبقية في الشبكة الاحتياطية إلى ما بعد نهاية العام الحالي وحتى منتصف أبريل/ نيسان 2023.

وأوضح هابيك ، وهو أيضا نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، أن اختبار الضغوط الخاص بفحص أمن الإمداد بالكهرباء انتهى إلى نتيجة مفادها بأن من الممكن لمفاعل إيزار 2 في ولاية بافاريا ومفاعل نيكارفستهايم في ولاية بادن فورتمبرغ المجاورة تقديم إسهام إضافي في شبكة الكهرباء في جنوب ألمانيا في شتاء 2023/2022 إذا دعت الحاجة.

ذكر هابيك أن اختبار الضغوط الثاني انتهى إلى نتيجة مفادها بأن حدوث "مواقف متأزمة لساعات في نظام الكهرباء خلال شتاء 2023/2022 أمر غير مرجح للغاية لكن لا يمكن أيضا استبعاده بشكل كامل في الوقت الراهن".

وشدد الوزير الألماني، الذي ينتمي لحزب الحضر ، على عدم تمديد العمل بالمحطات النووية بعد أبريل/ نيسان 2023 أو بناء مفعلات جديدة.

وتشهد ألمانيا منذ فترة طويلة نقاشا حول احتمال تمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية وذلك بعد تقلص توريدات الغاز الروسي والارتفاع القوي في أسعار الطاقة.

وكان من المقرر بالأساس إغلاق المفاعلات الثلاثة ايزار 2 في بافاريا السفلى، وامسلاند في ساكسونيا السفلى ونيكارفستهايم 2 في بادن-فورتمبرغ، وإخراجها من الشبكة بحلول نهاية العام الحالي.

وكان التحالف المسيحي، الذي يتزعم حاليا المعارضة في البلاد، قد روج في وقت سابق لتمديد عمل المفاعلات الثلاثة، ولم يقتصر تبني هذا الموقف على المعارضة وحسب بل تبناه أيضا كريستيان ليندنر وزير المالية وزعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في البلاد.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)