ألمانيا تلوح بالضغط لتحقيق تضامن أوروبي في توزيع اللاجئين

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه من "المخزي" أن الاتحاد الأوروبي لم يجد حتى الآن حلاً لاستقبال طالبي اللجوء، بعد خمس سنوات من أزمة الهجرة. ووجه الوزير هذا الانتقاد خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين عبر الفيديو اليوم الثلاثاء (السابع من تموز/يوليو 2020)، فيما سُمح للمهاجرين الـ 180 على متن السفينة الإنسانية "أوشن فايكينغ" في نهاية المطاف بالنزول في صقلية بعد تسعة أيام من الانتظار.
وقال زيهوفر "مع كل قارب، يتطلب الأمر جهوداً مضنية للتوصل إلى توزيع (المهاجرين) بين الدول الأعضاء. وفي كل مرة، تكون فئة صغيرة فقط (من الدول الأعضاء) على استعداد للقيام بذلك"، بينما يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يحاول مزيد من المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط خلال فصل الصيف.
وأضاف "على المدى البعيد، لا يمكننا السماح بأن تقوم إيطاليا أو مالطا أو اليونان أو إسبانيا بإدارة هذه المسألة بمفردها"، معرباً عن أسفه لكون "العديد من الدول الأعضاء ترفض التدخل". وتابع "إنه وضع ليس جديراً بالاتحاد الأوروبي".
وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا قد اتفقت في أيلول/سبتمبر الماضي على آلية مؤقتة تقوم على التطوع لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، ولكن عدداً قليلاً فقط من الدول انضمت إلى هذه المبادرة مثل البرتغال ولوكسمبورغ وأيرلندا.
ولجأ زيهوفر إلى "الإقناع" لجذب مزيد من الدول الأعضاء إلى التضامن. لكنه أقر بأن المهمة "صعبة للغاية"، ولم يستبعد استخدام أساليب الضغط بدون الكشف عنها. وقال "لن أستهل المناقشة خلال رئاسة الاتحاد الأوروبي هذه بالتهديدات (...) إنني أعتمد على قوة الذرائع لكنني لست ساذجاً".
وفي حين يتعين على المفوضية أن تقدم في أيلول/سبتمبر اقتراحًا طال انتظاره وتأجل عدة مرات لتعديل سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، أعرب زيهوفر عن أمله في "التوصل إلى اتفاق سياسي على البنود الأهم" في هذا "الميثاق" مع نهاية الرئاسة الألمانية في كانون الأول/ ديسمبر.
وتعثر هذا التعديل حتى الآن بسبب كيفية توزيع طلبات اللجوء، التي ترفض بعض الدول فرضها عليها، مثل بولندا والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا.
ع.ش/خ.س (أ ف ب)
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
اليمن
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
سوريا
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
الأردن
هذه هي كفا، فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما، أثناء عودتها لأسرتها في أحد مخيمات اللاجئين في الأردن، حاملة مياه نظيفة حصلت عليها من محطة عامة للمياه. أما بالنسبة للصابون، فتقوم حاليا بعض النساء في مخيمات اللاجئين بتصنيعه يدويا باستخدام مواد طبيعية وتوزيعه دون مقابل على الأسر المحتاجة.
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
الفلبين
وفي الفلبين على الجميع مواجهة الآثار طويلة المدى للكوارث الطبيعة، فالمنطقة مازالت تعاني منذ سنوات مما خلفه إعصار هايان من دمار. وتحولت دورات المياه العامة، كتلك الموجودة بمركز إيواء في مدينة تاكلوبان، إلى أرض خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، ما يزيد من ضرورة النظافة والتعقيم.
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
زامبيا
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
كينيا
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
الهند
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
بنغلاديش
يحرص العديد من أصحاب الإعاقات الجسمانية على التطوع للمساعدة في توزيع المواد المطهرة عبر مدينة داكا في بنجلاديش. ويشارك الشاب رومان حسين في عملية التوزيع والتوعية بأهمية غسل اليدين باستمرار.
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تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟
غواتيمالا
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