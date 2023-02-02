ألمانيا تلغي فرض ارتداء الكمامة في الحافلات والقطارات

من جديد، يمكن السفر في إنحاء ألمانيا باستخدام الحافلات والقطارات بدون ارتداء كمامة طبية، وذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من وقوع جائحة كورونا.
واعتبارا من اليوم الخميس (الثاني من فبراير/ شباط 2023) يُلغى واجبُ ارتداء كمامة طبية في وسائل النقل للمسافات الطويلة (عابرة للولايات) وفي الوقت نفسه، سيتم إلغاء وجوب ارتداء الكمامة في الولايات التسع الأخرى الذي تم تطبيقه فيها سابقًا على وسائل النقل المحلي.
في الآونة الأخيرة، كانت شركات النقل تؤيد إنهاء الالتزام بالكمامة في وسائل النقل العام المحلي. وقال متحدث باسم اتحاد شركات النقل الألمانية (VDV) بناء على طلب من وكالة الأنباء الألمانية: "من وجهة نظر قطاع النقل، وبالنظر إلى الوضع الوبائي لم يكن الالتزام (بالكمامة الطبية) أمرا ضروريا منذ فترة طويلة".
وأضاف المتحدث: "كما أصبح من الصعب بشكل متزايد فرض هذا الأمر على الركاب وشرح لهم سبب عدم فرض ارتداء الكمامة الطبية (الماسك) على متن طائرة مشغولة بالكامل أو في قاعة حفلات موسيقية نفذت تذاكرها، بينما تفرض الكمامة في الحافلة والقطار في الطريق إلى المطار أو إلى الحفلات".
حتى شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، التي كانت مترددة إلى حد ما في مطالبة الحكومة الاتحادية بشكل رسمي لإنهاء الإلزام بارتداء الكمامة، أعلنت قبل بضعة أسابيع تأييدها لإنهاء مبكر لارتداء الكمامات الطبية (الماسكات) في قطارات المسافات الطويلة.
وفي منتصف شهر يناير/ كانون الثاني كتب ميشائيل بيترسون، المدير التنفيذي لإدارة النقل للمسافات الطويلة بـ"دويتشه بان"، على منصة الوظائف "لينكد إن": "بهذه الطريقة نتجنب تباين القرارات بين الولايات واختلاف القواعد المطبقة داخل ألمانيا وبين اتحادات النقل المختلفة".
وبناء على هذا، قررت الحكومة الاتحادية أخيرا إنهاء فرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل للمسافات الطويلة بداية من يوم 2 فبراير/ شباط 2023. وكان من المقرر أصلا أن يظل ارتداء الكمامة إجباريا في قطارات الـ "ICE" و"IC" و"EC" وحافلات المسافات الطويلة مثل "Flixbus" ساريًا حتى بداية أبريل/ نيسان.
رغم ذلك ينصح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بالاستمرار في ارتداء الكمامات الواقية طواعية.
ويقتصر فرض ارتداء الكمامات الطبية في أنحاء ألمانيا فقط على العيادات الطبية ودور رعاية المسنين والممارسات الطبية والمرافق الصحية الأخرى.
ص.ش/أ.ح
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
وقاية إلزامية؟
هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
الحاجة أم الإختراع
أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
الضحك أفضل دواء
لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
وقاية على أحدث صيحات الموضة
لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
وللرومانسية كماماتها!
كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
لا تساهل في إجراءات الوقاية
في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
كمامات فنية
أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا
اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.
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الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا
مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات
قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح