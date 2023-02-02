ألمانيا تلغي فرض ارتداء الكمامة في الحافلات والقطارات

من جديد، يمكن السفر في إنحاء ألمانيا باستخدام الحافلات والقطارات بدون ارتداء كمامة طبية، وذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من وقوع جائحة كورونا.

واعتبارا من اليوم الخميس (الثاني من فبراير/ شباط 2023) يُلغى واجبُ ارتداء كمامة طبية في وسائل النقل للمسافات الطويلة (عابرة للولايات) وفي الوقت نفسه، سيتم إلغاء وجوب ارتداء الكمامة في الولايات التسع الأخرى الذي تم تطبيقه فيها سابقًا على وسائل النقل المحلي.

في الآونة الأخيرة، كانت شركات النقل تؤيد إنهاء الالتزام بالكمامة في وسائل النقل العام المحلي. وقال متحدث باسم اتحاد شركات النقل الألمانية (VDV) بناء على طلب من وكالة الأنباء الألمانية: "من وجهة نظر قطاع النقل، وبالنظر إلى الوضع الوبائي لم يكن الالتزام (بالكمامة الطبية) أمرا ضروريا منذ فترة طويلة".

وأضاف المتحدث: "كما أصبح من الصعب بشكل متزايد فرض هذا الأمر على الركاب وشرح لهم سبب عدم فرض ارتداء الكمامة الطبية (الماسك) على متن طائرة مشغولة بالكامل أو في قاعة حفلات موسيقية نفذت تذاكرها، بينما تفرض الكمامة في الحافلة والقطار في الطريق إلى المطار أو إلى الحفلات".

حتى شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، التي كانت مترددة إلى حد ما في مطالبة الحكومة الاتحادية بشكل رسمي لإنهاء الإلزام بارتداء الكمامة، أعلنت قبل بضعة أسابيع تأييدها لإنهاء مبكر لارتداء الكمامات الطبية (الماسكات) في قطارات المسافات الطويلة.

وفي منتصف شهر يناير/ كانون الثاني كتب ميشائيل بيترسون، المدير التنفيذي لإدارة النقل للمسافات الطويلة بـ"دويتشه بان"، على منصة الوظائف "لينكد إن": "بهذه الطريقة نتجنب تباين القرارات بين الولايات واختلاف القواعد المطبقة داخل ألمانيا وبين اتحادات النقل المختلفة".

وبناء على هذا، قررت الحكومة الاتحادية أخيرا إنهاء فرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل للمسافات الطويلة بداية من يوم 2 فبراير/ شباط 2023. وكان من المقرر أصلا أن يظل ارتداء الكمامة إجباريا في قطارات الـ "ICE" و"IC" و"EC" وحافلات المسافات الطويلة مثل "Flixbus" ساريًا حتى بداية أبريل/ نيسان.

رغم ذلك ينصح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بالاستمرار في ارتداء الكمامات الواقية طواعية.

ويقتصر فرض ارتداء الكمامات الطبية في أنحاء ألمانيا فقط على العيادات الطبية ودور رعاية المسنين والممارسات الطبية والمرافق الصحية الأخرى.

ص.ش/أ.ح