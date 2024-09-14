تلطيخ برلمان ولاية سكسونيا السفلى بشعارات إسلاموية

أقدم مجهولون على تلطيخ واجهة برلمان ولاية سكسونيا السفلى بشعارات إسلاموية ورموز منظمة إرهابية، حسبما أعلنت رئيسة البرلمان المحلي. وتحقق الشرطة في هذه الواقعة، كما أن البرلمان سيجري أيضا تحقيقا داخليا.

تعرض برلمان ولاية سكسونيا السفلى في مدينة هانوفر الألمانية للتلطيخ بشعارات إسلاموية ليلة الجمعة/السبت (14 سبتمبر/ أيلوب 2024).

وقالت رئيسة البرلمان، هانا نابر، إن برلمان الولاية "شوه بشعارات سياسية ورموز منظمة إرهابية إسلاموية متطرفة".

وأضافت نابر: "أدين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة".

ووفقا لبيان للشرطة، قام مجهولون بطلاء الشعارات باللون الأحمر بين الساعة الثالثة والرابعة صباحا (التوقيت المحلي). وحرزت السلطات أدلة وبدأت التحقيقات. ومن المقرر أن يجري برلمان الولاية أيضا تحقيقا داخليا.

وقالت نابر: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان تقديم الجناة للعدالة. برلمان ولاية سكسونيا السفلى يدعم الحوار الديمقراطي".

ووقع الحادث مباشرة قبيل بدء فعاليات "اليوم المفتوح" الذي ينظمه برلمان الولاية، وقالت نابر: "هذا الحادث لن يثنينا عن الفعالية".

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)