 ألمانيا تلتف على العقوبات وترسل شحنة مواد طبية لإيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا تلتف على العقوبات وترسل شحنة مواد طبية لإيران

كشفت تقارير إيرانية أن شحنة جديدة من المواد الطبية القادمة من ألمانيا وصلت براً إلى البلاد. كما تم تسجيل 60 وفاة جديدة حسبما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية. وهذا عدد للوفيات هو الأقل الذي يتم تسجيله في إيران منذ 46 يوماً.

مستشفى مؤقت لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في طهران مطلع نيسان/ أبريل 2020

مستشفى مؤقت لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في طهران مطلع نيسان/ أبريل 2020


نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن صادق نامدار مدير عام مصلحة جمارك معبر "بازركان" الإيراني الحدودي مع تركيا (شمال غرب) اليوم (الأحد 26 أبريل / نيسان 2020) أن شحنة مواد طبية قادمة من ألمانيا وصلت إلى البلاد. وأوضح أن هذه الشحنة هي الرابعة من نوعها التي تصل إلى البلاد مؤخراً. وأشار إلى أن قيمة الشحنة تبلغ نحو 250 ألف يورو. ولفت إلى أن أول شحنة طبية ألمانية كانت وصلت إلى إيران براً قبل 23 يوماً.

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت قبل نحو شهر أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا بدأت في استخدام آلية "إنستكس"، التي تهدف إلى إتاحة التجارة مع إيران بالالتفاف على العقوبات الأمريكية، من أجل إرسال إمدادات طبية إلى الجمهورية الإسلامية التي تكافح من أجل التعامل مع تفشي فيروس كورونا بها.

مشاهدة الفيديو 01:24

تصاعد التوتر من جديد الولايات المتحدة وإيران

في سياق متصل، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى 5710 بعد تسجيل 60 وفاة جديدة حسبما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد. وأضافت في بيان على التلفزيون الرسمي إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد وصل إلى 90481.

وهذا العدد للوفيات هو الأقل الذي يتم تسجيله في إيران منذ 46 يوماً. ووصفت حالة 3079 من المصابين بالحرجة. كما أعلنت أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 ألفاً و657 شخصاً، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ح.ز / ع.غ (رويترز، د.ب.أ)

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

في زمن كورونا.. إيران تتحول إلى خطر يهدد الأسد

جائحة كورونا تضع نظام بشار الأسد في سوريا أمام تحديات كبرى. فالوباء قد ينتشر عبر بوابة أحد أقرب حلفائه. الأمر يتعلق هنا بإيران أكثر البلدان تضررا من كورونا في منطقة الشرق الأوسط. فكيف سيتعامل النظام السوري مع هذا المأزق؟ (05.04.2020)  

الصحة العالمية: الشرق الأوسط قادر على احتواء وباء كورونا

يعاني العالم من نقص في العاملين بمجال التمريض، رغم ذلك أبدت منظمة الصحة العالمية تفاؤلها إزاء قدرة دول الشرق الأوسط على احتواء انتشار وباء كورونا. لكن السعودية تؤكد أن الإصابات لديها قد تصل خلال أسابيع إلى 200 ألف إصابة. (07.04.2020)  

معلومات خاطئة عن فيروس كورونا قد تكلّف الناس حياتهم!

في حين يزداد عدد ضحايا فيروس كورونا بشكل متسارع، يعاني سكان العالم من آثار مدمرة لسيل هائل من المعلومات الخاطئة والمضللة التي تنشر عن الفيروس عبر الإنترنت. وقد كلّفت معلومات خاطئة عشرات الناس أرواحهم. (27.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Coronavirus PK Merkel nach Videokonferenz EU Rat

ميركل تدعو لنظام صحي أوروبي فعال لمواجهة كورونا 25.04.2020

في إطلالتها الأسبوعية قالت المستشارة أنغيلا ميركل إن ألمانيا ستركز خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر تبدأ في مطلع يوليو على مكافحة فيروس كورونا وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية علاوة على القضايا البيئية.

Italien Regierung schränkt Reise- und Versammlungsfreiheit im ganzen Land ein

كورونا ـ رفع العزل وارتفاع الوفيات يضع العالم على المحك 26.04.2020

تستعد أوروبا لدخول أسبوع حاسم تواصل فيه عدد من البلدان رفع تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، لا سيما إسبانيا التي ستسمح للأطفال بالخروج اعتباراً من الأحد، في وقت تخطت فيه حصيلة الوفيات عتبة 200 ألف.

BG Deutschland steht still | Bordell

فيروس كورونا يضرب أقدم مهنة في التاريخ 13.04.2020

لم تسلم أقدم مهمنة في التاريخ من تبعات انتشار جائحة كورونا، إذ توقف حوالي مليون عامل وعاملة في مجال الجنس في الولايات المتحدة عن العمل منذ الشهر الماضي مع وصول الفيروس إلى البلاد وضربه كل القطاعات الحيوية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  