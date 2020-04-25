ألمانيا تلتف على العقوبات وترسل شحنة مواد طبية لإيران



نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن صادق نامدار مدير عام مصلحة جمارك معبر "بازركان" الإيراني الحدودي مع تركيا (شمال غرب) اليوم (الأحد 26 أبريل / نيسان 2020) أن شحنة مواد طبية قادمة من ألمانيا وصلت إلى البلاد. وأوضح أن هذه الشحنة هي الرابعة من نوعها التي تصل إلى البلاد مؤخراً. وأشار إلى أن قيمة الشحنة تبلغ نحو 250 ألف يورو. ولفت إلى أن أول شحنة طبية ألمانية كانت وصلت إلى إيران براً قبل 23 يوماً.

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت قبل نحو شهر أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا بدأت في استخدام آلية "إنستكس"، التي تهدف إلى إتاحة التجارة مع إيران بالالتفاف على العقوبات الأمريكية، من أجل إرسال إمدادات طبية إلى الجمهورية الإسلامية التي تكافح من أجل التعامل مع تفشي فيروس كورونا بها.

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في سياق متصل، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى 5710 بعد تسجيل 60 وفاة جديدة حسبما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد. وأضافت في بيان على التلفزيون الرسمي إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد وصل إلى 90481.

وهذا العدد للوفيات هو الأقل الذي يتم تسجيله في إيران منذ 46 يوماً. ووصفت حالة 3079 من المصابين بالحرجة. كما أعلنت أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 ألفاً و657 شخصاً، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ح.ز / ع.غ (رويترز، د.ب.أ)