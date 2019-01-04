 ألمانيا تكشف عن استجواب شهود في قضية التسريبات الإلكترونية | أخبار | DW | 07.01.2019

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أخبار

ألمانيا تكشف عن استجواب شهود في قضية التسريبات الإلكترونية

أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا استجوابها للعديد من الشهود في إطار التحقيقات حول الهجمات الإلكترونية على ساسة ومشاهير، فيما أعلنت الحكومة عن إدخال تحسينات على إجراءات التصدي لمثل تلك الهجمات مستقبلا.

Deutschland Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (picture-alliance/dpa/O. Berg)

جاء في بيان الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا، الذي نشرته على صفحتها على "فيسبوك" اليوم الاثنين (السابع من يناير/ كانون الثاني 2019) أنه كان هناك شاهد في مدينة هايلبرون بولاية بادن-فورتنبرغ جنوبي ألمانيا من بين هؤلاء الشهود.

مختارات

تجري التحريات على أشهدها في قضية سرقة بيانات مئات السياسيين والمشاهير بألمانيا. وأصابت القضية النخبة الألمانية بالصدمة وتتزايد الضغوط على وزير الداخلية الذي قال إنه سيعلن للرأي العام كل ما بحوزته من معلومات وليس تخمينات. (06.01.2019)

بعد الكشف عن تسريب بيانات ومعلومات شخصية عن سياسيين ونواب وشخصيات معروفة في ألمانيا، يزداد الضغظ على وزير الداخلية هورست زيهوفر، لكشف كافة ملابسات وتفاصيل القضية والمسؤولين عنها. (06.01.2019)

وصرح متحدث باسم الادعاء العام بمدينة فرانكفورت اليوم أنه تم تفتيش شقة شاهد في مدينة هايلبرون أمس الأحد. وأضاف المتحدث "المرحلة السرية للتحقيقات لا تزال مستمرة"، موضحا أنه لهذا السبب لا يمكن التصريح بأية معلومات أخرى حاليا.

وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة، تم البدء في إبلاغ الأشخاص الذين شملتهم عملية نشر البيانات المسروقة. وكانت شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية وإذاعة "برلين- براندنبورغ" أعلنت صباح اليوم الاثنين أنه تم شن حملة تفتيش على منزل شاب في مدينة هايلبرون على خلفية تسريب عدد هائل من البيانات الشخصية لساسة وشخصيات بارزة ونشرها على الإنترنت، وأن الحملة جرت في صباح أمس الأحد، وصادرت الشرطة خلالها أجهزة تقنية. وبحسب التقارير، فإن الشاب يبلغ من العمر 19 عاما، وسيمثل في إجراءات التحقيق كشاهد على سرقة البيانات. وبدوره أكد الشاب لوسائل الإعلام عملية التفتيش.

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ماذا وراء نشر بيانات شخصية لسياسيين ألمان بمن فيهم المستشارة؟

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية إدخال تحسينات على إجراءات التصدي للهجمات الإليكترونية مستقبلا. وقال شتيفان ماير، وكيل وزارة الداخلية للشؤون البرلمانية، اليوم على هامش اجتماع اتحاد نقابات الخدمات العامة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، إنه سوف يتم تحسين عمل مركز التصدي للهجمات الالكترونية (القرصنة)، الذي يقوم بإجراء التحقيقات في الواقعة الحالية، وتدشين "مركز دفاع سيبراني (ضد القرصنة) إضافي" خلال الأشهر القادمة. يشار إلى أن مركز التصدي للهجمات السيبرانية، يعد جزءا من الاستراتيجية الأمنية السيبرانية- الالكترونية للحكومة الاتحادية، ومن شأنه تحسين التعاون العملي بين الهيئات، وكذلك تنسيق إجراءات الحماية من الهجمات والتصدي لها.

وأضاف ماير أن وزارة الداخلية سوف تقدم خلال الأشهر القادمة مشروعا بشأن قانون أمني ثاني لتكنولوجيا المعلومات. وقال وكيل وزارة الداخلية أيضا إن الوزير هورست زيهوفر لديه مصلحة كبرى في "أن يتم استيضاح ملابسات الواقعة بأقصى سرعة ممكنة ودون أي ثغرات". وأضاف أنه سيتم تقديم جميع المعلومات للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" في جلستها الخاصة يوم الخميس القادم، لافتا إلى أن زيهوفر سوف يدلي بتصريحات عن الواقعة "بعد استيضاح الحقائق على أسس قوية" في منتصف الأسبوع الجاري. وبحسب ماير، سوف يستمع زيهوفر لرئيسي المكتب الاتحادي لأمن المعلومات والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة اليوم، موضحا أنه سوف يتم مناقشة توقيت حدوث عملية سرقة البيانات الأخيرة، وكذلك هوية من هم وراء الهجمات. وأحجم ماير عن التصريح بأي شيء عن تقارير التحقيقات الأولية في الواقعة، وقال "من الأفضل بالتأكيد الانتظار يوما أو يومين بدلا من التسرع والاندفاع في إصدار أية تصريحات"، لافتا إلى أنه لم تتعرض أية شبكات حكومية لعملية السرقة الأخيرة التي شملت بيانات ساسة ومشاهير.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ)

 

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    الكاتب: نينا نيبرقال / س.ع


مختارات

أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

طرق خبيثة يتبعها الجواسيس المحترفون منذ قرون للحصول على معلومات فائقة السرية. بيد أنها ليست بمعزل عن الفضائح. إليكم أبرزها، بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء وكالة المخابرات الألمانية. (30.03.2016)  

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