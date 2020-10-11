ألمانيا تكرّم "تعلّم مع بجين" لدعم وتمكين السيدات المهاجرات

"شعور جميل، ولكن الجائزة ألقت على كاهلي المزيد من الشعور بالمسؤولية كوني أصبحت تحت الأضواء. التكريم قبل أن يكون لي هو للعمل الذي يخدم المهاجرين والمرأة بشكل خاص"، هكذا عبرت السيدة السورية المهاجرة في ألمانيا، بجين الحسن، في حوار خاص مع "مهاجر نيوز" عن لحظة تاريخية في حياتها.

إنها بعد ظهيرة يوم الاثنين (الخامس من تشرين الثاني/أكتوبر 2020)، والمناسبة كانت الاحتفاء ببجين في دار المستشارية الألمانية في برلين من قبل المستشارة أنغيلا ميركل ومفوضة شؤون الاندماج في الحكومة الألمانية، أنيته فيدمان-ماوتس، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

قدوة حيّة

المشروع الذي استحقت عليه بجين جائزة الاندماج الوطنية الألمانية لعام 2020 هو "تعلّم مع بجين"، وهو عبارة عن مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تعمل بجين من خلاله على تمكين ودعم المتحدثات باللغة الكردية من اللاجئات والمهاجرات، عن طريق شرح قواعد اللغة الألمانية، وتقديم معلومات لهن عن الحياة اليومية في ألمانيا، وتزويدهن بالنصائح عن المجتمع الألماني، وكيفية تعديل الشهادات والحصول على فرصة للتدريب والتأهيل المهني، والمساعدة في ترجمة الرسائل الواردة من الجهات الألمانية وكيفية الرد عليها، وتقديم الرأي في الطريقة المثلى للتعامل مع الجهات الحكومية.

وتتحدث بجين، التي تنحدر من مدينة القامشلي في أقصى الشمال الشرقي من سوريا، العربية والكردية والإنكليزية والألمانية بطلاقة.

مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية ما مدى نجاح الاندماج اللغوي؟ بالنسبة لـ 75 بالمائة من المسلمين الذين ولدوا في ألمانيا تعتبر اللغة الألمانية لغتهم الأولى. في حين أن 20 بالمائة فقط من المهاجرين إجمالا يعتبرون الألمانية لغتهم الأولى. و46 بالمائة من المسلمين في ألمانيا يقولون إن لغتهم الرسمية الأولى هي الألمانية، في حين يقول بذلك 37 بالمائة من المسلمين في النمسا و34 بالمائة في سويسرا!

مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية هل يقيم المسلمون علاقات مع أتباع الديانات الأخرى؟ حسب دراسة حديثة أجرتها مؤسسة برتسلمان الألمانية، 87 بالمائة من المسلمين في سويسرا لهم علاقة ويتواصلون مع غير المسلمين في أوقات فراغهم. وفي ألمانيا وفرنسا 78 بالمائة منهم، أما في بريطانيا 68 بالمائة. في حين تنخفض النسبة إلى 62 بالمائة في النمسا. وتوصلت الدارسة أيضا إلى أن الغالبية العظمى من الأجيال التالية من المهاجرين المسلمين على علاقة مستمرة ودائمة مع غير المسلمين رغم العقبات الاجتماعية.

مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية هل يشعر المسلمون بارتباط وثيق بأوروبا؟ يشعر 96 بالمائة من المسلمين في ألمانيا بارتباطهم الوثيق بها، والنسبة نفسها بين المسلمين في فرنسا، في حين أن النسبة أكبر في سويسرا إذ تصل إلى 98 بالمائة. لكن المفاجأة في بريطانيا التي لها تاريخ طويل في الانفتاح على التعدد الديني والثقافي، إذ انخفضت نسبة المسلمين الذين يشعرون بارتباطهم الوثيق بها إلى 89 بالمائة.

مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية الدين في الحياة اليومية للمسلمين في أوروبا! العائلات المهاجرة المسلمة تلتزم بالدين بشكل قوي عبر الأجيال. 64 بالمائة من المسلمين في بريطانيا يصفون أنفسهم بأنهم ملتزمون جدا بالدين. في حين تصل نسبة المسلمين المتدينين في النمسا إلى 42 بالمائة، وفي ألمانيا إلى 39 بالمائة، و33 بالمائة في فرنسا، ولا تتجاوز النسبة 26 بالمائة في سويسرا.

مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية كم هي نسبة المسلمين الذين يتابعون تحصيلهم العلمي؟ تشير أرقام دراسة مؤسسة برتلسمان الألمانية، إلى أن 36 بالمائة من المسلمين المولودين في ألمانيا يقطعون تعليمهم ولا يتابعون دراستهم مع بلوغهم الـ 17 من العمر. النسبة نفسها في النمسا أيضا (39 بالمائة). لكن ونظرا للنظام التعليمي الأكثر إنصافا في فرنسا، فإن 10 بالمائة فقط يقطعون تعليمهم قبل سن الـ 17 ولا يتابعون تحصيلهم العلمي.

مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية نسبة المسلمين في سوق العمل! المسلمون الذين هاجروا إلى ألمانيا قبل عام 2010، يعمل 60 بالمائة منهم بدوام كامل و20 بالمائة بدوام جزئي، وهذه النسبة تقترب من نسبة غير المسلمين. ونسبة المسلمين العاملين أعلى مما هو عليه في كثير من دول أوروبا الأخرى. أما في فرنسا فإن نسبة البطالة بين المسلمين تصل إلى 14 بالمائة، وهي أعلى بكثير مما بين غير المسلمين، حيث لا تتجاوز 8 بالمائة!

مظاهر اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية كم هي نسبة من يرفضون الإسلام؟ أكثر من 25 بالمائة من النمساويين غير المسلمين، لا يرغبون في جيران مسلمين، النسبة مرتفعة في بريطانيا إذ تصل إلى 21 بالمائة. أما في ألمانيا فإن 19 بالمائة لا يريدون جارا مسلما وفي سويسرا 17 بالمائة في حين لا تتجاوز الـ 14 بالمائة في فرنسا. عموما، يعتبر المسلمون من المجموعات الأكثر رفضا في أوروبا. إعداد: عاصم سليم/ ع.ج



أطلقت بجين المشروع التطوعي في بداية أزمة كورونا، في آذار/ مارس الماضي، وتقول إن "الدافع اللحظي كان مكوث السيدات في البيت وعدم قدرتهن على الذهاب إلى دورات تعليم اللغة بفعل الجائحة". وتضيف، ذات الـ 28 ربيعاً، أن مشروعها موجه بالدرجة الأولى للسيدات الكرديات من منتصف العشرينات وحتى الأربعينات من العمر.





بجين الحسن خلف المستشارة أنغيلا ميركل إلى اليمين

تعتقد بجين أن ما يميز المجموعة ليس الخدمات التي تقدمها فحسب، بل وأيضاً رؤية السيدات نموذجا أمامهن، الذي هو أنا، نموذج استطاع التغلب على الصعاب والنجاح في الاندماج، على حد تعبيرها.

حصلت بجين على البكالوريس في الاقتصاد من جامعة دمشق. وبعد وصولها ألمانيا عام 2014 تعلمت اللغة ومن ثم نالت شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ألمانية.

ميركل "مُعجبة"

ركزت جائزة الاندماج هذا العام على "تمكين المرأة". وتم ترشيحها بشكل مشترك من قبل اتحاد أرباب العمل الألماني واتحاد الصناعة الألمانية. وتكونت لجنة التحكيم من خمسة شخصيات سياسية وثقافية ورياضية، ومن بينها لاعب كرة القدم الألماني من أصل تونسي سامي خضيرة.

وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف يورو. وحصل لاجئان سوريان، هما عبد الرحمن عباسي وعلاء الفحام، عام 2016 على جائزة مماثلة-وإن اختلفت التسمية- وذلك على خلفية إطلاقهما قناة GLS على يوتيوب قدمت الاندماج والفروقات الثقافية بين الألمان والسوريين بطريقة فكاهية سلسة. وفي العام الماضي فاز بهذه الجائزة مشروع يقدم معلومات يساعد حاملي شهادة الصيدلة على تعديل شهاداتهم.

وتنقل بجين عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "إعجابها" بالمشروع و"مدحها" له. ومن جانبها، قالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج أنيته فيدمان-ماوتس: "بجين الحسن نموذج يُحتذى به وحافز للنساء لمباشرة حياتهن في ألمانيا وتقرير مصيرهن بأيديهن". وبدوره، قال رئيس اتحاد أرباب العمل إنغو كرامر: "السيدة الحسن شديدة الالتزام بإدماج اللاجئات في المجتمع وسوق العمل. إنها حقاً تستحق الجائزة".

في العالمين الواقعي والافتراضي

منذ موجة اللجوء الكبرى عام 2015 أصبح موضوع إدماج اللاجئين في المجتمع وسوق العمل على رأس سلم أولويات الحكومة في برلين. وقطعت الحكومة خطوات في إحداث تسهيلات وتعديلات في القوانين ووضع خطط وتنفيذها. آخر الخطوات الملموسة كان في نهاية تموز/يوليو الماضي عندما أقرت الحكومة أجزاء جديدة من خطة العمل الوطني للاندماج الرامية لتسريع وتيرة إدماج اللاجئين في سوق العمل.

وخصصت الحكومة 44 مليون يورو إضافية لإتاحة الفرصة أمام دخول المزيد من أطفال المهاجرين إلى التعليم مبكراً. مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس، علقت آنذاك: "سيتم البدء في الاندماج من اليوم الأول".

وتنص الخطة أيضاً على تحسين التعاون بين مراكز التشاور والسلطات من أجل تجنب الاستغلال وعلاقات العمل غير العادلة، كما ستقدم الحكومة دعماً إضافياً من خلال تقديم مشروع رائد لتسريع الاعتراف ببعض الشهادات الدراسية الأجنبية ومعادلتها بالشهادات الألمانية.

وأكدت أنيته فيدمان-ماوتس على أهمية الاندماج في سوق العمل: "ما كنا لنتجاوز جائحة كورونا على هذا النحو الجيد، لولا الـ20% من الأطباء والـ16% من أطقم الرعاية في مستشفياتنا ولولا العديد من الموظفين في البريد وسائقي الحافلات وبائعي السوبرماركت، من المهاجرين".

نشاط بجين وعملها لا يقتصر على العالم الافتراضي؛ إذ سبق لها وأن تطوعت لسنوات في مساعدة اللاجئين في الترجمة وغيرها من الخدمات. واليوم تعمل في مدنية هامبورغ، حيث تعيش، في مركز لتقديم الاستشارات للاجئين لتمكينهم من تأهيل أنفسهم وتطوير مهارتهم للدخول إلى سوق العمل.

وتكشف بجين الحسن لـ "مهاجر نيوز" عن سر نجاحها بأنه "الإرادة ووضع الهدف بين عينيك". وتناشد الشابة السورية السيدات اللاجئات اللواتي لم يحققن ذواتهن في ألمانيا بعد، "البدء في التفكير في عمل أي شيء، لأن كل شيء ممكن".

مهاجر نيوز - خالد سلامة