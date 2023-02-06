 ألمانيا: تكريم ضحايا النازية من المثليين | مراسلون حول العالم | DW | 12.02.2023

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: تكريم ضحايا النازية من المثليين

في اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، اعترف البرلمان الألماني لأول مرة أيضا بضحايا الحقبة النازية من المثليين. اعتراف كان العديد من النشطاء في انتظاره‫.‬

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