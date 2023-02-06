ألمانيا: تكريم ضحايا النازية من المثليين

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في اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، اعترف البرلمان الألماني لأول مرة أيضا بضحايا الحقبة النازية من المثليين. اعتراف كان العديد من النشطاء في انتظاره.
أكد المستشار الألماني المسؤولية التاريخية لبلاده عن مقتل ملايين اليهود خلال الحقبة النازية، فيما قالت رئيسة البرلمان الألماني إن مهمة كل جيل أن يتعامل من جديد مع جرائم التاريخ وأن يروي قصة كل المضطهدين.
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