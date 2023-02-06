ألمانيا: تكريم ضحايا النازية من المثليين

ألمانيا تحيي ذكرى ضحايا الحقبة النازية في يوم ذكرى الهولوكوست

أكد المستشار الألماني المسؤولية التاريخية لبلاده عن مقتل ملايين اليهود خلال الحقبة النازية، فيما قالت رئيسة البرلمان الألماني إن مهمة كل جيل أن يتعامل من جديد مع جرائم التاريخ وأن يروي قصة كل المضطهدين.