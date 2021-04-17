ألمانيا تقيم مراسم وطنية تكريما لضحايا كورونا وتضامنا مع ذويهم

تكرم ألمانيا اليوم الأحد (18 أبريل/ نيسان) ذكرى حوالي ثمانين ألفا من مواطنيها أودى فيروس كورونا بحياتهم في مراسم تهدف أيضا إلى التعبير عن التضامن مع أسر الضحايا الذين توفوا بالمرض في عزلة بسبب وباء كوفيد-19.

وتحضر المستشارة أنغيلا ميركل ورئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير قداسا صباح الأحد في كنيسة ذكرى الامبراطور فيلهيلم وهي موقع رمزي في برلين مخصص للسلام والمصالحة.

وسيشاركان بعد ذلك في مراسم تبثها قنوات التلفزيون مباشرة حوالى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت ألمانيا (11,00 بالتوقيت العالمي) في قاعة "كونسيرت هاوس" للحفلات الموسيقية في وسط برلين، حيث سيلقي الرئيس شتاينماير كلمة. ودعي إلى المراسم عدد محدود من الأشخاص بسبب الأزمة الصحية.

وقال الرئيس شتاينماير عند الإعلان عن تنظيم هذه المراسم "من المهم جدا أن نتوقف لتكريم جميع الذين توفوا أثناء الوباء، بمن فيهم الذين لم يموتوا بالفيروس بل في عزلة".

في الوقت نفسه، دعا رؤساء حكومات الولايات الألمانية السكان إلى إضاءة شمعة أمام نافذة في بيوتهم مساء كل عطلة نهاية أسبوع في خطوة رمزية. وقالوا في نداء مشترك "نريد أن نعي ما فقدناه" وكذلك أن "نستعيد معا القوة والأمل".

وتنظم هذه المراسم بينما تجتاح ألمانيا موجة ثالثة من الوباء تتسم بانتشار سريع للطفرات المتحورة للفيروس يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات مجددا. واستغرق البدء بحملة التطعيم بعض الوقت.

وقال هاينريش بيدفورد شتروم رئيس الكنيسة الإنجيلية لألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية إن "عدد الوفيات كبير إلى درجة أننا نحتاج في هذا الوقت بالتحديد" إلى مراسم وطنية من هذا النوع "يشارك فيها مجتمع بأكمله في تكريم كل هؤلاء المتوفين الكثيرين جدا". وفي الوقت نفسه، يبدو أنه سيتمتشديد الإجراءات لمكافحة الفيروس في البلاد.

المستشارة أنغيلا ميركل متحدثة أمام البوندستاغ الخميس الماضي

ميركل تريد تصعيد إجراءات مواجهة الموجة الثالثة

وتريد حكومة المستشارة ميركل فرض إغلاق وطني بما في ذلك إجراءات حظر تجول وقيود جديدة على الاتصالات، بهدف مكافحة الفيروس بشكل أكثر فاعلية ووضع حد لفوضى إدارة الأزمة مع المناطق صاحبة السلطة في القطاع الصحي.

وفي دفاع عن قانون يفترض أن يعزز صلاحياتها في مجلس النواب، حذرت ميركل من أن "الفيروس لا يسمح بأنصاف الإجراءات لأنها لا تؤدي سوى إلى تفاقمه". ويتوقع أن تصدر موافقة البرلمان الأسبوع المقبل.

وفي ذات السياق أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 19 ألفا و185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 67 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس.

وجاء ذلك وفقا للأعداد التي نشرها المعهد صباح اليوم الأحد والتي نقلت الوضع بلوحة المعلومات الخاصة وأضاف المعهد اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة لكل 100 ألف شخص في ألمانيا خلال سبعة أيام، وهو ما يعرف باسم معدل الإصابة الأسبوعي، بلغ صباح اليوم الأحد 3ر162 حالة على مستوى ألمانيا.

كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 21,3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ625 ألفا و291 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر خمسة أشهر اضافية لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 16 أسبوعا.

ع.أ.ج/ م س (أ ف ب، د ب أ)