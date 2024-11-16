ألمانيا تقسو على البوسنة بسباعية في دوري الأمم الأوروبية

سحقت ألمانيا ضيفتها البوسنة والهرسك بسباعية نظيفة، لتحقق فوزا رائعا، في مباراة شهدت مشاركة العديد من الوجوه الشابة في صفوف الماكينات، في دوري الأمم الأوروبية.

استعرض منتخب ألمانيا قوته بفوز كاسح على ضيفه البوسنة والهرسك بنتيجة 7 / صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الألماني بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين فقط سجله جمال موسيالا بضربة رأس رائعة في المقص الأيسر بعد عرضية متقنة من يوزوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ وقائد الألمان في مواجهة الليلة.

وكاد كاي هافيرتس أن يضيف هدفا ثانيا لألمانيا بضربتي رأس، الأولى مرت بجوار القائم، والثانية أبعدها الحارس البوسني نيكولا فاسيلي بصعوبة بالغة إلى ركلة ركنية. وسدد روبرت أندريتش كرة من على حدود منطقة الجزاء، غير تيم كلايندينست مسارها نحو الشباك في الدقيقة 23، ليحتفل مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفه الدولي الأول بقميص ألمانيا.

حضور للجماهير البوسنية لمؤازرة منتخب بلادها، رغم صعوبة المهمة صورة من: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

وفي الدقيقة 37 توغل فلوريان فيرتس داخل منطقة الجزاء، ليمرر الكرة إلى هافيرتس الذي سدد بسهولة في الشباك ليمنح مهاجم أرسنال المنتخب الألماني الهدف الثالث. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع كان أوليفر باومان حارس منتخب ألمانيا يقظا في التصدي لفرصة محققة مزدوجة أمام الثنائي أرمين جيجوفيتش وإرميدين ديميروفيتش، ليحافظ على نظافة شباكه في الشوط الأول.

استمرار التفوق الألماني في الشوط الثاني

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، ضاعف المنتخب الألماني- تفوقه بهدف رابع سجله فلوريان فيرتس من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، سددها بقوة لترتطم بالعارضة وتعانق الشباك.

كاي هافيرتس كان أحد نجوم اللقاء حيث سجل وصنع الأهداف صورة من: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

ولم يرحم المنتخب الألماني ضيفه وهز شباكه بهدف خامس سجله فيرتس أيضا في الدقيقة 57 ليرفع نجم باير ليفركوزن رصيده إلى 6 أهداف في 28 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وبعد نزوله بديلا مكان موسيالا في الدقيقة 58، شارك ليروي ساني في مهرجان الأهداف بتسجيل السادس في الدقيقة 66 بعد تمريرة من كاي هافيرتس. واختتم كلايندينست سباعية الألمان في الدقيقة 79 بعدما استقبل عرضية زميله أنطونيو روديغر بتسديدة مباشرة بقدمه في الشباك.

ورفع المنتخب الألماني رصيده بهذا الفوز العريض إلى 13 نقطة ليضمن الصدارة بعدما حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية منذ الشهر الماضي، بينما تجمد رصيد البوسنة عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب، ليهبط منتخبها للمستوى الثاني.

ع.م/ف.ي (د ب ا، رويترز)