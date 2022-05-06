ألمانيا تقر مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 12 مليار يورو

أقرت الحكومة الألمانية على إرسال دعم عسكري إضافي قيمته 12 مليار يورو لأوكرانيا. وذلك بعد أن وافقت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، اليوم الأربعاء (29 مارس/آذار 2023)، على الدعم المالي غير المدرج في الميزانية، والذي طلبته وزارتا الدفاع والخارجية.

ويشمل التمويل الإضافي 3.2 مليار يورو ستُصرف في 2023، وتسهيلات ائتمانية حجمها 8.8 مليار يورو بين 2024 و2032. وقال ثلاثة سياسيين يمثلون الحكومة الائتلافية في اللجنة في بيان "بالمال، يمكن لأوكرانيا شراء الأسلحة مباشرة بدعم من الحكومة الألمانية". وأضافوا "من المهم دعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر ذلك".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين قدمت أكثر من 14.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وسيوزّع جزء من المبلغ على تزويد كييف إمدادات عسكرية، وعلى إعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة، بعدما أفرغ قسماً كبيراً من هذا المخزون خلال العام الماضي لمدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.

وبهذا يقفز حجم المساعدة الألمانية لأوكرانيا من 3 مليارات، تمّ التعهّد بها حتى الآن، إلى حوالي 15 مليار يورو، بما في ذلك المبالغ التي سيتم استخدامها لإعادة ملء مخازن الجيش الألماني.

ومذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، انخرطت ألمانيا في سياسة طموحة لإعادة التسلّح.وبعيد أيام من بدء الغزو وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بتخصيص 100 مليار يورو لسدّ الثغرات العديدة التي يعاني منها البوندسفير.

لكنّ هذه الأموال الموعودة لم يتمّ الإفراج عنها بعد، والجيش الألماني ما زال يعاني من تداعيات سياسة التقشّف التي طالته على مدى سنوات. وبرلين هي أحد المساهمين الرئيسيين في الدعم العسكري لكييف.

وفي إطار هذا الدعم أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين أنّها سلّمت أوكرانيا 18 دبابة ليوبارد-2.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! الولايات المتحدة أكبر داعم قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! بريطانيا احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! ألمانيا قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! بولندا قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! كندا وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! النرويج حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة! فرنسا احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو



ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب، رويترز)