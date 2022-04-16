 ألمانيا تقرر منح أوكرانيا المال بدلا عن السلاح | DW الأخبار | DW | 17.04.2022

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ألمانيا تقرر منح أوكرانيا المال بدلا عن السلاح

ألمانيا تقرر منح أوكرانيا مليار يورو لشراء أسلحة دفاعية. المستشار الألماني أولاف شولتس يتعرض لانتقادات داخلية عنيفة بسبب ما يقال عن تقاعسه عن مساعدة أوكرانيا.

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