ألمانيا تقرر منح أوكرانيا المال بدلا عن السلاح

ألمانيا.. ضغوط على حكومة شولتس لتزويد أوكرانيا بأسلحة "نوعية"

يمارس ساسة ألمان ضغوطا على الحكومة الألمانية لتصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا تشمل دبابات وطائرات مقاتلة. وزير في الحكومة أكد ضرورة توسيع الصادرات، لكنه تحفظ على إرسال الأسلحة الثقيلة.