ألمانيا تقرر منح أوكرانيا المال بدلا عن السلاح

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ألمانيا تقرر منح أوكرانيا مليار يورو لشراء أسلحة دفاعية. المستشار الألماني أولاف شولتس يتعرض لانتقادات داخلية عنيفة بسبب ما يقال عن تقاعسه عن مساعدة أوكرانيا.
يمارس ساسة ألمان ضغوطا على الحكومة الألمانية لتصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا تشمل دبابات وطائرات مقاتلة. وزير في الحكومة أكد ضرورة توسيع الصادرات، لكنه تحفظ على إرسال الأسلحة الثقيلة.
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