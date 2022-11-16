 ألمانيا تقرر سحب قواتها من مالي أواخر العام المقبل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.11.2022

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ألمانيا تقرر سحب قواتها من مالي أواخر العام المقبل

بعد صعوبات متزايدة واجهتها القوات الألمانية في مالي، قررت برلين إنهاء مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام أواخر العام المقبل. وكانت بريطانيا وساحل العاج قد أعلنتا في وقت سابق هذا الأسبوع أنهما ستنسحبان من المهمة.

جندي ألماني في مالي

واجهت القوات الألمانية في مالي صعوبات متزايدة الأشهر الماضية

 

قرّرت ألمانيا إنهاء مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي بحلول أواخر العام المقبل، وفق ما أفاد مصدر حكومي فرانس برس اليوم الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)

مختارات

تعرضت دورية تابعة للجيش الألماني المشارك في مهمة أممية بمالي لهجوم أدى إلى جرح نحو 15 جنديا. وأكدت قيادة الجيش الألماني وبعثة الأمم المتحدة وقوع الهجوم.

قالت أورزولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية إن مهمة قوات من الجيش الألماني في مالي، ضمن بعثة الامم المتحدة ، سيتم تمديدها. فماهي مهمات الجيش الألماني في مالي وما مدى نجاعة اللجوء إلى الحل العسكري هناك؟.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن خمسة موظفين يعملون لحساب شركات متعاقدة مع البعثة قتلوا في هجوم شنته مجموعة مسلحة على فندق في سيفاري وسط البلاد. وذكرت البعثة جنسيات الضحايا، ومن المقرر نقل الجثث إلى باماكو عاصمة مالي.

وقال المصدر "بحلول أواخر العام 2023 على أبعد تقدير، سينهي الجنود الألمان مشاركتهم في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما."

وكانت بريطانيا وساحل العاج قد أعلنتا في وقت سابق هذا الأسبوع أنهما ستنسحبان من المهمة. وقالت لندن إن الحكام العسكريين في مالي "ليسوا على استعداد للعمل معنا لتحقيق استقرار وأمن مستدامين".

ويتواجد الجيش الألماني في مالي منذ عام 2013 ويشارك بما يصل إلى 1400 عسكري في مهمة مينوسما. وكان يؤمل أن تعوض القوات الألمانية جزئيا انسحاب القوات الفرنسية في وقت سابق من هذا العام.

عملت القوات الفرنسية في مالي لنحو 10 سنوات للمساعدة في مكافحة الجماعات الجهادية التي تشكل تهديدًا متزايدًا في غرب إفريقيا. لكنها سُحبت بعد انهيار العلاقات مع ابتعاد المجلس العسكري عن فرنسا وتوجهه إلى روسيا للمساعدة في مكافحة الجهاديين.

وواجهت القوات الألمانية صعوبات متزايدة في الأشهر الأخيرة حيث أعلنت وزارة الدفاع الألمانية في أغسطس/ آب أنه تقرر وقف رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التي يجريها الجيش الألماني في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وبررت الوزارة القرار بالرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها وكانت القوات الألمانية تنقل عبر هذه الرحلات الجوية الأفراد المشاركين في المهمة، في إطار التناوب.

وقال متحدث باسم الجيش الألماني الثلاثاء لوسائل إعلام محلية إن القوات لم تتمكن من إجراء استطلاع جوي بطائرة مسيّرة لأكثر من شهر. وأضاف متحدثا لشبكة "بافاريا ميديا" أن "الاستطلاع الأرضي مستمر ولكن من دون الاستطلاع الجوي الداعم".

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)

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