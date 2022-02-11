ألمانيا تقرر تخفيف قيود مكافحة كورونا على نطاق واسع

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء (16 فبراير/شباط 2022) عن اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على إلغاءغالبية قيود كورونا اعتبارا من العشرين من آذار/مارس المقبل، غير أنه سيتم الإبقاء على تدابير حماية مثل ارتداء الكمامة وأخذ مسافة للتباعد المكاني.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي عقب المشاورات التي عقدتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لبحث كيفية المضي قدما في مواجهة وباء كورونا :" نستطيع أن ننظر إلى الأمام بتفاؤل أكبر من الأسابيع الماضية". ووصف المستشار الاشتراكي اليوم بأنه "يوم خاص تماما" في الجائحة، مشيرا إلى أن ألمانيا تجاوزت موجة أوميكرون بصورة أفضل مقارنة بدول مجاورة، وقال إنه تم الوصول إلى نقطة الذروة في الوقت الراهن.

وقال شولتس للصحفيين "بعد هذين العامين الطويلين، نستحق أن تتحسن الأوضاع مجددا بطريقة ما، ويبدو أن هذا بالضبط ما نراه أمامنا".

ورأى المستشار الألماني أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والولايات حققت الحماية للصحة والحياة وأمكن من خلالها تفادي حدوث إغلاق. في الوقت نفسه، قال شولتس إن الجائحة لم تنته بعد، مطالبا بعدم التخلي عن الحذر رغم كل التفاؤل، مشيرا إلى أنه لايزال من الممكن توقع أن يسوء الوضع في الخريف والشتاء أو أن تظهر سلالات جديدة.

ومن التدابير التي أقرت في الاجتماع السماح للملقحين والمتعافين بمعاودة الذهاب إلى النوادي وصالات الرقص (الديسكو) اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل مع تقديم نتيجة سلبية لاختبار حديث للكشف عن كورونا ويمكن عدم تقديم هذه النتيجة في حال كان الزائر حاصلا على الجرعة التنشيطية لكورونا.

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وقررت الحكومة الاتحادية والولايات إلغاء إلزام أرباب العمل اعتبارا من 20 من الشهر المقبل بالسماح لعامليهم بالعمل من المنزل في حال كان ذلك ممكنا، ونصت الورقة التي تم الاتفاق عليها على إسقاط الإلزام الخاص بالعمل من المنزل اعتبارا من 20 آذار/مارس في حال سمحت تطورات الجائحة بذلك.

كما قررت الحكومة والولايات إلغاء القيود الخاصة باللقاءات الشخصية للملقحين والمتعافين حيث سيتم السماح من جديد بالتقاء أي عدد منهم.

وسيتم السماح بحضور عدد أكبر من المشاهدين لمباريات كرة القدم والفعاليات الكبيرة اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل.

وسيتم فتح المطاعم والفنادق أمام الجميع اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل مع إلزام غير الملقحين بإحضار نتيجة سلبية لاختبار سريع للكشف عن كورونا.

ع.ج.م/أزح (د ب أ)