ألمانيا تقرر تخفيف قيود مكافحة كورونا على نطاق واسع

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء (16 فبراير/شباط 2022) عن اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على إلغاءغالبية قيود كورونا اعتبارا من العشرين من آذار/مارس المقبل، غير أنه سيتم الإبقاء على تدابير حماية مثل ارتداء الكمامة وأخذ مسافة للتباعد المكاني.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي عقب المشاورات التي عقدتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لبحث كيفية المضي قدما في مواجهة وباء كورونا :" نستطيع أن ننظر إلى الأمام بتفاؤل أكبر من الأسابيع الماضية". ووصف المستشار الاشتراكي اليوم بأنه "يوم خاص تماما" في الجائحة، مشيرا إلى أن ألمانيا تجاوزت موجة أوميكرون بصورة أفضل مقارنة بدول مجاورة، وقال إنه تم الوصول إلى نقطة الذروة في الوقت الراهن.
وقال شولتس للصحفيين "بعد هذين العامين الطويلين، نستحق أن تتحسن الأوضاع مجددا بطريقة ما، ويبدو أن هذا بالضبط ما نراه أمامنا".
ورأى المستشار الألماني أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والولايات حققت الحماية للصحة والحياة وأمكن من خلالها تفادي حدوث إغلاق. في الوقت نفسه، قال شولتس إن الجائحة لم تنته بعد، مطالبا بعدم التخلي عن الحذر رغم كل التفاؤل، مشيرا إلى أنه لايزال من الممكن توقع أن يسوء الوضع في الخريف والشتاء أو أن تظهر سلالات جديدة.
ومن التدابير التي أقرت في الاجتماع السماح للملقحين والمتعافين بمعاودة الذهاب إلى النوادي وصالات الرقص (الديسكو) اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل مع تقديم نتيجة سلبية لاختبار حديث للكشف عن كورونا ويمكن عدم تقديم هذه النتيجة في حال كان الزائر حاصلا على الجرعة التنشيطية لكورونا.
وقررت الحكومة الاتحادية والولايات إلغاء إلزام أرباب العمل اعتبارا من 20 من الشهر المقبل بالسماح لعامليهم بالعمل من المنزل في حال كان ذلك ممكنا، ونصت الورقة التي تم الاتفاق عليها على إسقاط الإلزام الخاص بالعمل من المنزل اعتبارا من 20 آذار/مارس في حال سمحت تطورات الجائحة بذلك.
كما قررت الحكومة والولايات إلغاء القيود الخاصة باللقاءات الشخصية للملقحين والمتعافين حيث سيتم السماح من جديد بالتقاء أي عدد منهم.
وسيتم السماح بحضور عدد أكبر من المشاهدين لمباريات كرة القدم والفعاليات الكبيرة اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل.
وسيتم فتح المطاعم والفنادق أمام الجميع اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل مع إلزام غير الملقحين بإحضار نتيجة سلبية لاختبار سريع للكشف عن كورونا.
ع.ج.م/أزح (د ب أ)
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
حصيلة مؤسفة
بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الإنذار الأخير
على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
قلق على المسنين
في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
.. وعلى الصغار أيضا!
في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
ضغط شديد على أقسام العناية المشددة
هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
معيار جديد لرصد الحالة الوبائية
أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الفيروس في كل مكان
هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
بيتي هو مكتبي
من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أسواق عيد الميلاد
أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة
لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الجرعة الثالثة
أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.