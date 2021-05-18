 ألمانيا تقاطع مؤتمراً أممياً مثيراً للجدل عن مناهضة العنصرية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.07.2021

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سياسة واقتصاد

ألمانيا تقاطع مؤتمراً أممياً مثيراً للجدل عن مناهضة العنصرية

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الحكومة الاتحادية لن تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية والذي يطلق عليه اسم "مؤتمر ديربان" مبررة ذلك بمخاوف من أن يتم بالمؤتمر "تجديد تشويه صورة إسرائيل".

Bildergalerie UN Hauptquartier Fahne Flagge

قاطعت ألمانيا اجتماعين سابقين لمؤتمر دربان في جنيف عام 2009 وفي نيويورك عام 2011

أعلنت ألمانيا اليوم السبت (24 يوليو/تموز 2021) عدم مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية الذي أثار قدراً من الجدل.

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طفت هتافات وأصوات معادية للسامية خلال تظاهرات في ألمانيا ضد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. كثير من المسلمين في ألمانيا يرفضون مثل هذه الأصوات. إذ أن البعض لا يفرق بين توجيه النقد لسياسة إسرائيل ورفع شعارات معادية لليهود.

هتافات معادية للسامية، حرق أعلام إسرائيلية، اعتداء على معابد يهودية، مشاهد رافقت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين هزت ألمانيا وأدت إلى موجة من ردود فعل منددة بدأت من المستشارة وشملت كامل الأطياف السياسية والإعلامية.

شعارات كراهية اليهود وحرق أعلام إسرائيل التي رافقت مظاهرات مساندة للفلسطينيين، جددت الجدل في ألمانيا بشأن تجنيس المعادين للسامية، إذ طالب سياسي في حزب المستشارة أنغيلا ميركل بإجراء تعديل في قانون التجنيس.

وذكرت الخارجية الألمانية اليوم أن "الحكومة الاتحادية قررت عدم المشاركة في مؤتمر هذا العام بمناسبة الذكرى العشرين على مرور ما أطلق عليه مؤتمر ديربان".

وينعقد ما أطلق عليه "مؤتمر ديربان الرابع" في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد مرور 20 عاماً على المؤتمر الأول الذي عقد في ديربان (جنوب أفريقيا) عام 2001.

وبالإضافة إلى ألمانيا، ألغت العديد من الدول مشاركتها في المؤتمر بما فيها الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وكندا وهولندا والنمسا، وبررت الدول المقاطعة الأمر بمخاوف من "تجديد تشويه صورة إسرائيل".

وهاجم الفلسطينيون والسوريون إسرائيل بشدة خلال المؤتمر الأول لمناهضة العنصرية في عام 2001، ووصفوها بأنها دولة عنصرية تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، كما تم دعم قضيتهم أيضاً من جانب مؤتمر عقد متزامناً مع مؤتمر مناهضة العنصرية الذي عقدته منظمات غير حكومية تم فيه حشد آلاف المتعاطفين مع الفلسطينيين.

وغادر الوفد الإسرائيلي والأمريكي ديربان وقتها احتجاجاً على الواقعة. وقد قاطعت ألمانيا بالفعل اجتماعين سابقين في السياق نفسه، أحدهما في جنيف عام 2009 والآخر في نيويورك عام 2011.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)

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