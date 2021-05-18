ألمانيا تقاطع مؤتمراً أممياً مثيراً للجدل عن مناهضة العنصرية

أعلنت ألمانيا اليوم السبت (24 يوليو/تموز 2021) عدم مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية الذي أثار قدراً من الجدل.

وذكرت الخارجية الألمانية اليوم أن "الحكومة الاتحادية قررت عدم المشاركة في مؤتمر هذا العام بمناسبة الذكرى العشرين على مرور ما أطلق عليه مؤتمر ديربان".

وينعقد ما أطلق عليه "مؤتمر ديربان الرابع" في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد مرور 20 عاماً على المؤتمر الأول الذي عقد في ديربان (جنوب أفريقيا) عام 2001.

وبالإضافة إلى ألمانيا، ألغت العديد من الدول مشاركتها في المؤتمر بما فيها الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وكندا وهولندا والنمسا، وبررت الدول المقاطعة الأمر بمخاوف من "تجديد تشويه صورة إسرائيل".

وهاجم الفلسطينيون والسوريون إسرائيل بشدة خلال المؤتمر الأول لمناهضة العنصرية في عام 2001، ووصفوها بأنها دولة عنصرية تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، كما تم دعم قضيتهم أيضاً من جانب مؤتمر عقد متزامناً مع مؤتمر مناهضة العنصرية الذي عقدته منظمات غير حكومية تم فيه حشد آلاف المتعاطفين مع الفلسطينيين.

وغادر الوفد الإسرائيلي والأمريكي ديربان وقتها احتجاجاً على الواقعة. وقد قاطعت ألمانيا بالفعل اجتماعين سابقين في السياق نفسه، أحدهما في جنيف عام 2009 والآخر في نيويورك عام 2011.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)