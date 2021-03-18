 ألمانيا تفوز على أيسلندا بثلاثية في بداية تصفيات مونديال قطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.03.2021

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رياضة

ألمانيا تفوز على أيسلندا بثلاثية في بداية تصفيات مونديال قطر

بعد نحو أربعة شهور من الخسارة التاريخية أمام إسبانيا افتتح المنتخب الألماني مبارياته الدولية في 2021 بفوز عريض على منتخب أيسلندا ليتصدر مجموعته في بداية مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال الدوحة 2022.

لقطة من مباراة ألمانيا وأيلسندا في ديسبورغ في بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر (25 مارس/ آذار 2021)

لقطة من مباراة ألمانيا وأيلسندا في ديسبورغ في بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر (25 مارس/ آذار 2021)

خطا المنتخب الألماني أولى خطواته لنزع وصمة خسارته التاريخية أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدكّ شباك نظيره الأيسلندي 3-0 في ساعة متأخرة مساء الخميس (25 مارس/ آذار 2021)، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

مختارات

الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن عن رحيل يوآخيم لوف من منصب المدير الفني للمنتخب الألماني للرجال عقب كأس الأمم الأوروبية المقررة في الصيف المقبل.

يخوض المنتخبان الإسباني والألماني مباراة حاسمة، لم يتبق للإسبان فيها خيار آخر سوى الفوز من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي عن المجموعة الرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل أهداف المانشافت كل من ليون غوريتسكا (3)، كاي هافيرتس (7)، وإيلكاي غوندوغان (56).

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب "الماكينات" المجموعة العاشرة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن أرمينيا الثانية، فيما قبع المنتخب الأيسلندي في قعر الترتيب بصفر نقاط.

وبعد هذه المباراة في دويسبورغ، يحل المنتخب الألماني ضيفاً على رومانيا لاحقاً، قبل ثلاثة أيام من مواجهة مقدونيا الشمالية في دويسبورغ مجدداً.

ويحتاج المدرب يوآخيم لوف، الذي سيترك منصبه في نهاية كأس أوروبا الصيف المقبل، إلى تحقيق انتصارات مقنعة أمام منتخبات في متناول فريقه لاستعادة ثقة الجماهير الألمانية بعد أقسى خسارة له منذ عام 1931 عندما سقط أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وافتتح غوريتسكا نجم بايرن ميونيخ الألماني التسجيل للألمان، بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت إلى يسار الحارس (3). وما هي إلا أربع دقائق، حتى ضاعف نجم تشلسي هافيرتس النتيجة للمانشافت بالطريقة نفسها بعد لعبة تمريرات رائعة (7)، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، عزز غوندوغان النتيجة لمنتخب بلاده بإحرازه الهدف الثالث بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء، عانقت الشباك في الزاوية اليمنى السفلى للحارس.

ص.ش (أ ف ب)

  • Fußball Nationalmannnschaft Sport SPO (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    خطوط أفقية!

    من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.

  • WM-Trikot für 2018 (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    ألوان باهتة

    هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    الفائزون بكأس العالم

    استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Deutschland Uruguay

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    رجال بالأسود

    قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    قصة صيفية خيالية

    تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.

  • Jürgen Klinsmann Fußballweltmeisterschaft WM 1998

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    فرنسا 1998

    في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

  • Oliver Bierhoff Fußballeuropameisterschaft WM 1996

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أمم أوروبا 1996

    هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.

  • Lothar Matthäus Berti Vogts Fußballeuropameisterschaft WM 1994

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    "بالمقلوب" في أمريكا

    خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!

  • Weltmeisterschaft 1990 Pokal

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    إيطاليا 1990

    بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

  • Deutschland Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أخضر

    حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM 1974 Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    كأس العالم 1974

    في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.

  • Bildergalerie Wunder von Bern 1954 public viewing damals und heute

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    معجزة بيرن

    ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.


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