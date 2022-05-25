 ألمانيا - تفشي كورونا في وفد رافق شولتس أثناء رحلته إلى أفريقيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.05.2022

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ألمانيا - تفشي كورونا في وفد رافق شولتس أثناء رحلته إلى أفريقيا

تفشى فيروس كورونا بين أعضاء وفد رافق المستشار الألماني في رحلة إلى أفريقيا شملت السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا.

جانب من جولة المستشار الألماني في جنوب أفريقيا

جانب من جولة المستشار الألماني في جنوب أفريقيا

بعد رحلة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أفريقيا، تفشى فيروس كورونا بين أعضاء الوفد الذي كان مرافقا للمستشار. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم السبت (28 أيار/مايو 2022): "صحيح أن نتيجة فحص طبي للوفد الرسمي المشارك للمستشار أثبت الإصابة بكورونا عقب رحلة المستشار إلى أفريقيا، رغم أن الفحوصات السريعة التي أجريت خلال الرحلة وبعد العودة كانت كلها سلبية".

مختارات

نجوم كبار وفنانون صاعدون في عالم موسيقى الجاز يلتقون هذا الربيع في مهرجان الجاز في بون. خلال العامين الماضيين كان يجب تأجيل المهرجان بسبب جائحة كورونا. أما هذا العام فالربيع يحلو مع الموسيقى.

أفاد تقرير طبي ألماني بأن حوالي 300 ألف شخص عولجوا في عيادات الأطباء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2021 يعانون من أعراض ممتدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت صحيفة "تاغسشبيغل" ووسائل إعلام أخرى قد أبلغت عن ذلك سابقا. وقالت الصحيفة إنه قد ثبتت إصابة العديد من وفد المستشار المرافق بكورونا.

وعاد شولتس مع وفده يوم الأربعاء الماضي من رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا، ثم أبلغ الصحفيون المرافقون للوفد بأن اختبارات كورونا التي أجريت للوفد كانت إيجابية.

وسافر شولتس يوم الخميس الماضي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وتوجه يوم أمس الجمعة إلى اليوم الكاثوليكي في شتوتغارت.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة قائلا: "بعد الرحلة تم فحص المستشار عدة مرات اليوم باختبارات بي سي آر (تفاعل البوليميراز المتسلسل) الذي يكشف الإصابة بفيروس كوفيد -19، وكل هذه الاختبارات كانت وما تزال سلبية، لذلك كان المستشار في وضع يسمح له بحضور المواعيد المخططة سابقا وفقا لقواعد الحماية من العدوى المعمول بها".

وعلى الرغم من أنه لم يعد هناك التزام بالحجر الصحي للأشخاص الذين تم تواصل المريض معهم، إلا أن معهد روبرت كوخ الألماني يعطي "توصية عاجلة" لتقليل الاتصال بشكل مستقل لمدة خمسة أيام، خاصة مع الأشخاص من الفئات المعرضة للخطر الذين يخشون حدوث مسار خطير للمرض.

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المصطافون يعودون إلى الساحل الألماني على بحر البلطيق

"روبرت كوخ" يطالب بقوانين لاحتواء كورونا في الخريف

وفي سياق الجائحة، دعا رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، اليوم السبت إلى وضع تشريعات في الوقت المناسب لمواجهة التفشي المتوقع لفيروس كورونا في الخريف. وقال فيلر في تصريحات لمحطة بافاريا الإذاعية: "يجب أن يكون الإطار القانوني سليما بالطبع".

وتأتي تصريحات فيلر في خضم الجدل داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن التدابير الوقائية للتعامل مع الزيادة المتوقعة في معدلات الإصابة في الخريف بعد فترة هدوء خلال أشهر الصيف. وينتهي الإطار القانوني الحالي لمواجهة جائحة كورونا في 23 أيلول/سبتمبر المقبل.

وذكر فيلر أن العلماء "الذين يراقبون هذه الجائحة بطريقة جادة وقائمة على أسس متينة، أي بناء على الخبرة المهنية، يفترضون أن أعداد الإصابات سترتفع مرة أخرى".

وأوصى فيلر بارتداء الكمامات في حالات معينة، وقال: "افترض أن هذا يمكن أن يتوقف خلال الصيف، لكن ذلك سيعتمد حقا على الظروف"، مضيفا أنه سيتعين إعادة تطبيق إجراءات الوقاية إلى حد ما في الخريف.

ورفض فيلر التنبؤ بتداعيات إقامة فعاليات كبرى، مثل مهرجان "أكتوبر فيست" في ميونيخ، موضحا أنه يجب تقييم ذلك في الفترة التي تسبق مهرجان البيرة الضخم الذي تبدأ فعالياته في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، وقال: "متاح لدينا كل الأدوات المطلوبة للسماح بالتجمعات"، مشيرا في ذلك إلى اختبارات الكشف عن كورونا وارتداء الكمامات.

خ.س/ص.ش (د ب أ)

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    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

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    مع تخفيف قيود كورونا مؤخراً، فإن ارتداء الكمامة غير إلزامي، ولكن تطلب الإدارة من جميع الزوار ارتداء الكمامات على الأقل إذا تعذر الحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص.

  • Bonn Altstadt Kirschblüte im Frühjahr

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

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    "انه سحر!" هكذا ستعبر عن المنظر عندما تتجول في شوارع مدينة بون القديمة، حيث تبدو كثافة اللون الوردي للزهور وهو يتغير أيضًا بمرور الوقت ليرسم لوحة فنية رائعة للمدينة.

  • Bonn Altstadt Kirschblüte im Frühjahr

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    تدفق السياح

    يتدفق السياح، وخاصة من البلدان الآسيوية مثل اليابان، على مدينة بون القديمة لالتقاط أجمل الصور ويصورون فيديوهات عن مناظر شارع الكرز. وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت بمشاهد جميلة من زهور أشجار الكرز ببون.

  • Bonn Altstadt Kirschblüte im Frühjahr

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    منذ أكثر من قرن

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  • Bonn | Kirschblüte

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    300 شجرة كرز

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Bonn Altstadt Kirschblüte im Frühjahr

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عددا هائلا من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Bonn | Kirschblüte

    بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد

    مهرجان أزهار الكرز

    بعد الاستراحة القسرية المتعلقة بفيروس كورونا، يمكن لزوار مدينة بون القديمة في عطلة الأسبوع توقع برنامج ملون وعروض تذوق الطعام وسوق للسلع الرخيصة والمستعملة ونشاطات موسيقية ومسابقة للتصوير. على الرغم من الطقس الغريب، لا تزال هناك فرصة لالتقاط صورة الربيع المثالية تحت الغطاء الوردي في شارع Heerstrasse.


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