ألمانيا - تفشي كورونا في وفد رافق شولتس أثناء رحلته إلى أفريقيا

بعد رحلة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أفريقيا، تفشى فيروس كورونا بين أعضاء الوفد الذي كان مرافقا للمستشار. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم السبت (28 أيار/مايو 2022): "صحيح أن نتيجة فحص طبي للوفد الرسمي المشارك للمستشار أثبت الإصابة بكورونا عقب رحلة المستشار إلى أفريقيا، رغم أن الفحوصات السريعة التي أجريت خلال الرحلة وبعد العودة كانت كلها سلبية".

وكانت صحيفة "تاغسشبيغل" ووسائل إعلام أخرى قد أبلغت عن ذلك سابقا. وقالت الصحيفة إنه قد ثبتت إصابة العديد من وفد المستشار المرافق بكورونا.

وعاد شولتس مع وفده يوم الأربعاء الماضي من رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا، ثم أبلغ الصحفيون المرافقون للوفد بأن اختبارات كورونا التي أجريت للوفد كانت إيجابية.

وسافر شولتس يوم الخميس الماضي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وتوجه يوم أمس الجمعة إلى اليوم الكاثوليكي في شتوتغارت.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة قائلا: "بعد الرحلة تم فحص المستشار عدة مرات اليوم باختبارات بي سي آر (تفاعل البوليميراز المتسلسل) الذي يكشف الإصابة بفيروس كوفيد -19، وكل هذه الاختبارات كانت وما تزال سلبية، لذلك كان المستشار في وضع يسمح له بحضور المواعيد المخططة سابقا وفقا لقواعد الحماية من العدوى المعمول بها".

وعلى الرغم من أنه لم يعد هناك التزام بالحجر الصحي للأشخاص الذين تم تواصل المريض معهم، إلا أن معهد روبرت كوخ الألماني يعطي "توصية عاجلة" لتقليل الاتصال بشكل مستقل لمدة خمسة أيام، خاصة مع الأشخاص من الفئات المعرضة للخطر الذين يخشون حدوث مسار خطير للمرض.

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"روبرت كوخ" يطالب بقوانين لاحتواء كورونا في الخريف

وفي سياق الجائحة، دعا رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، اليوم السبت إلى وضع تشريعات في الوقت المناسب لمواجهة التفشي المتوقع لفيروس كورونا في الخريف. وقال فيلر في تصريحات لمحطة بافاريا الإذاعية: "يجب أن يكون الإطار القانوني سليما بالطبع".

وتأتي تصريحات فيلر في خضم الجدل داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن التدابير الوقائية للتعامل مع الزيادة المتوقعة في معدلات الإصابة في الخريف بعد فترة هدوء خلال أشهر الصيف. وينتهي الإطار القانوني الحالي لمواجهة جائحة كورونا في 23 أيلول/سبتمبر المقبل.

وذكر فيلر أن العلماء "الذين يراقبون هذه الجائحة بطريقة جادة وقائمة على أسس متينة، أي بناء على الخبرة المهنية، يفترضون أن أعداد الإصابات سترتفع مرة أخرى".

وأوصى فيلر بارتداء الكمامات في حالات معينة، وقال: "افترض أن هذا يمكن أن يتوقف خلال الصيف، لكن ذلك سيعتمد حقا على الظروف"، مضيفا أنه سيتعين إعادة تطبيق إجراءات الوقاية إلى حد ما في الخريف.

ورفض فيلر التنبؤ بتداعيات إقامة فعاليات كبرى، مثل مهرجان "أكتوبر فيست" في ميونيخ، موضحا أنه يجب تقييم ذلك في الفترة التي تسبق مهرجان البيرة الضخم الذي تبدأ فعالياته في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، وقال: "متاح لدينا كل الأدوات المطلوبة للسماح بالتجمعات"، مشيرا في ذلك إلى اختبارات الكشف عن كورونا وارتداء الكمامات.

خ.س/ص.ش (د ب أ)