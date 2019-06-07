ألمانيا تفسد مغامرة إسبانيا وتقترب من ثمن نهائي مونديال السيدات

باتت ألمانيا على مشارف الدور ثمن النهائي، بعد فوزها على إسبانيا بهدف مقابل لا شيء الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2019)، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم في كرة القدم للسيدات، فيما أنعشت نيجيريا آمالها بفوزها على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شيء في غرونوبل ضمن المجموعة الأولى.
وتدين ألمانيا بفوزها إلى لاعبة وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، سارة دابريتس، التي سجلت الهدف الوحيد في الدقيقة 42. وفضت ألمانيا، بطلة العالم عامي 2003 و2007، الشراكة مع إسبانيا فرفعت رصيدها إلى ست نقاط بعدما تغلبت على الصين بالنتيجة ذاتها السبت الماضي في الجولة الأولى، فيما تراجع المنتخب الإسباني إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط من فوزه على جنوب إفريقيا يوم السبت أيضاً.
وتختتم الجولة الثانية للمجموعة غداً بلقاء الصين مع جنوب إفريقيا، وفي حال تعادلهما ستضمن ألمانيا بلوغها الدور ثمن النهائي.
وفي المباراة الثانية، عوضت سيدات نيجيريا، الأفضل في القارة السمراء، خسارتهن المذلة أمام النرويج صفر-3 في الجولة الأولى السبت الماضي، وحققن الفوز الأول في النهائيات، ليرفعن رصيدهن إلى ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف فرنسا والنرويج، اللتين تلتقيان لاحقاً في قمة المجموعة.
في المقابل، فشلت الكوريات في ترجمة سيطرتهن في الاستحواذ على الكرة إلى أهداف، وتلقين الخسارة الثانية بعد الأولى أمام فرنسا المضيفة صفر-4 في المباراة الافتتاحية الجمعة الماضي، وتضاءلت حظوظهن كثيراً في البقاء في المنافسة.
ويتأهل إلى ثمن النهائي متصدر ووصيف المجموعات الست في النهائيات، إضافة إلى أفضل أربع منتخبات في المركز الثالث.
وافتتحت نيجيريا التسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجلت دو يوون كيم بالخطأ في مرمى منتخب بلادها في الدقيقة 28. وردت كوريا الجنوبية بهدف في الشوط الثاني عبر غيوم مين لي، إلا أنه ألغي بداعي التسلل (58). وحسمت النيجيريات نتيجة المباراة بتسجيلهن الهدف الثاني عبر أسيسات أوشوالا في الدقيقة 75.
ي.أ/ أ.ح (د ب أ)
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
ليكه مارتنس (هولندا)
اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما كانت نجمة البطولة الأوروبية المقامة في هولندا، إنها ليكه مارتنس المهاجمة التي تلعب في صفوف برشلونة والملقبة "بأخت ميسي الصغيرة". تؤثر مارتنس على سرعة اللعب وتراوغ بجدارة حتى تتمكن من اختيار اللحظة المناسبة للتسديد النهائي. وقد اختيرت في 2017 لنيل لقب لاعبة السنة المتميزة.
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
كريستينه سانكلير (كندا)
اللاعبة الحاملة للرقم القياسي والهدافة في التشكيلة الكندية شاركت للمرة الخامسة في فرنسا ببطولة كأس العالم. سانكلير التي تُعد رغم مرور 36 عاما من عمرها أهم لاعبة في فريقها. بدأت مشوارها الرياضي قبل 19 عاما مع كندا. وحصيلتها من خلال المشاركة في 282 مباراة دولية وتحقيق 181 هدفا تتحدث عن كفاءتها.
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
ويندي رونار (فرنسا)
ويندي رونار هي تحفة فريق ليون والمنتخب الوطني الفرنسي. هذه المدافعة أحرزت 13 مرة متتالية لقب البطولة الوطنية الفرنسية وست مرات بطولة الفرق الأوروبية. واللاعبة البالغة من العمر 28 عاما تُعتبر إحدى أفضل اللاعبات في العالم، ولا يمكن تعويضها بالنسبة إلى فرنسا الساعية للفوز ببطولة كأس العالم للنساء في 2019.
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
لوسي برونز (انجلترا)
هدف رائع لمدافعة أولمبيك ليون ضد فريقها السابق مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة الأوروبية للفرق المتأهلة 2018. جلب الهدف للوسيا روبرتا برونز ترشيحها لأفضل هدف في الموسم ضمن البطولة المذكورة. وتُعتبر اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما إحدى أفضل اللاعبات، وتعد بتولي دور محوري بالنسبة إلى انجلترا في بطولة كأس العالم 2019.
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
إيرينه باريديس (اسبانيا)
اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما سريعة وقوية في المواجهة الثنائية وتجيد التسديد بالرأس وتشكل خطرا على شباك الخصم. والمدافعة التي تلعب منذ 2016 في صفوف باريس سان جيرمان أحرزت ضمن التأهل للبطولة العالمية أربعة أهداف لإسبانيا، وكانت بذلك أنجح هدافة في فريقها. باريديس تُعتبر من أفضل المدافعات في العالم. وفي البطولة العالمية ستواجه مع فريقها الاسباني ألمانيا في الدور التأهيلي.
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
مارتا (البرازيل)
تم تكريم هذه اللاعبة البالغة من العمر 33 عاما ست مرات كأفضل لاعبة في العالم. وبالنسبة إلى كثير من الخبراء تُعد المهاجمة من البرازيل التي تلعب في صفوف الفريق الأمريكي أورلاندو أفضل لاعبة في العالم.
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
كارلي لويد ( الولايات المتحدة الأمريكية)
المهاجمة البالغة من العمر 36 عاما موجودة دوما في المكان المناسب عندما تكون الحاجة للحسم. في 2008 و 2012 أحرزت أهدافا حاسمة للفوز بالأولمبياد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 2015 أثناء نهائي بطولة العالم الأخيرة نجحت ضمن فوز الأمريكيات بـ 5 مقابل 2 أمام اليابان في تسجيل ثلاثة أهداف. وحصيلتها هي 273 مباراة دولية و 110 أهداف، وفي 2015 و 2016 فازت بلقب أحسن لاعبة في السنة.
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
أسيسات أوشووالا (نيجيريا)
تألق نجم المهاجمة في 2014 أثناء بطولة العالم لمن هن تحت سن العشرين في كندا. أوشووالا خسرت حينها النهائي مع النيجيريات، لكنها فازت بالكرة الذهبية كأفضل لاعبة وبالحذاء الذهبي كأفضل هدافة للبطولة. وتلعب في الأثناء في صفوف برشلونة، وفازت مع نيجيريا لمرتين بكأس افريقيا وكانت ثلاث مرات أفضل لاعبة على المستوى الإفريقي.
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
دجينفر ماروزان (ألمانيا)
اللاعبة الألمانية التي تحمل رقم 10 هي المحرك الممتاز في الملعب: فهي قوية في المراوغة وخطيرة على شباك الخصم. وتُعد ماروزان من اللاعبات الألمانيات الأكثر تتويجا، إذ أحرزت اللاعبة المجرية المولد أربع مرات البطولة الأوروبية. وفي 2016 حصلت على الميدالية الذهبية في الأولمبياد، وقبلها بثلاث سنوات على لقب البطولة الأوروبية، والآمال معلقة عليها الآن للفوز ببطولة العالم 2019.
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
أماندين هنري (فرنسا)
كل هجوم تقريبا يمر عبر لاعبة الوسط أماندين هنري (يمين) أكان ذلك في نادي أولمبيك ليون أو ضمن المنتخب الوطني الفرنسي، وهي قادرة على الاستحواذ على الكرة، كما تغير سريعا مجرى اللعب من الدفاع إلى الهجوم. وقدرتها على السيطرة على اللعب هي سبب اعتبارها من أفضل اللاعبات في العالم.
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
سمانتا كير (أستراليا)
سمانتا كير تحتفظ بالرقم القياسي أي بخمسين هدفا مع منتخب السيدات الأمريكي. ومنذ سن الخامسة عشرة بدأت ضمن المنتخب الوطني الأسترالي، وهي تقود منذ ذلك الوقت نساء أستراليا في المرتبة السادسة ضمن القائمة العالمية للفيفا والتأهل لبطولة العالم لكرة القدم سيدات في 2019. وتحتفي اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما بكل هدف بحركة شقلبة خلفية رائعة.
-
أشهر نجمات كأس العالم لكرة القدم 2019
ساكي كوماغاي (اليابان)
مع فريق أولمبيك ليون فازت المدافعة البالغة من العمر 28 عاما ست مرات بالبطولة الفرنسية ونالت أربعة ألقاب للبطولة الأوروبية للفرق المتأهلة. وقبلها كانت تلعب كوماغاي طوال سنتين لفريق فرانكفورت وأحرزت لقب البطولة. ومع المنتخب الوطني الياباني فازت في 2014 و 2018 بالبطولة الاسيوية. وفي نهائي بطولة العالم في 2011 ضد الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تسجيل هدف الفوز في ضربات الجزاء.