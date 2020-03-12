 ألمانيا- تفتيش منزل قيادي بحزب البديل يشتبه في تحريضه ضد اللاجئين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.05.2021

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ألمانيا- تفتيش منزل قيادي بحزب البديل يشتبه في تحريضه ضد اللاجئين

أكدت النيابة أنه تم تفتيش منزل بيورن هوكه، القيادي البارز بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. وتدور الشبهات حول نشر هوكه صورة لقبطانة ألمانية تنقذ اللاجئين، ووجه لها عبارات تصف اللاجئين عموماً بأوصاف إجرامية.

بيورن هوكه، رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية تورينغن (أرشيف)

بيورن هوكه، رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية تورينغن، يشتبه في تحريضه ضد اللاجئين ووسمهم بأوصاف إجرامية

في سياق تحقيقات بشأن دعاوى بالتحريض على الكراهية، قامت السلطات الألمانية بتفتيش منزل بيورن هوكه، رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية تورينغن، حسبما أكد المتحدث باسم المدعي العام الألماني في مولهاوزن السبت (22 مايو/ أيار 2021).

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منافسة حادة تشهدها انتخابات البرلمان المحلي بولاية تورينغن، التي تجري اليوم الأحد. ويطمح حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي في تحقيق فوز تاريخي بقيادة بيورن هوكه الذي يثير قلق أجهزة الاستخبارات الداخلية بألمانيا.

ضجة كبيرة أثارتها قبطانة سفينة (سي ووتش 3) كارولا راكته بإرساءها سفينتها عنوة في الموانئ الإيطالية وإنزال 40 مهاجراً أنقذتهم من الغرق. لكنها لم تكن أول من قام بعمل مماثل بل سبقها آخرون. فمن هم؟

بعد ثلاثة أيام من اعتقال "منقذة اللاجئين"، أمر القضاء الإيطالي بالإفراج عن كارولا راكيته. ردود الأفعال حول إطلاق سراح راكيته جاءت متباينة بين الارتياح والغضب وبين الإيطاليين والألمان.

وكانت الصحف التابعة لمجموعة "فونكه" الإعلامية نشرت من قبل تقارير على الإنترنت عن عملية للشرطة قبل بضعة أيام في مقر إقامة هوكه في دائرة أيشسفيلد.

وينظر مكتب المدعي العام في مزاعم ضد هوكه، الذي يتولى أيضاً رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب "البديل"  في برلمان ولاية تورينغن منذ ما يقرب من عام، بما في ذلك تصريحاته ضد الناشطة في مجال الإنقاذ البحري للمهاجرين، كارولا راكيته، التي قيل إن هوكه كتبها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم السلطات السبت إن البحث يجب أن يتوصل إلى معلومات حول صاحب هذه التصريحات. وتدور الشبهات حول نشر هوكه صورة لراكيته مع عبارة: "لقد قمت باستيراد التعذيب والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والقتل".

ولمح مكتب المدعي العام إلى إمكانية وصمه اللاجئين بصورة عمومية بالإجرام باستخدامه هذه العبارة. وكانت اللجنة القضائية ببرلمان الولاية قد رفعت الحصانة عن هوكه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لإتاحة الفرصة للتحقيق معه من جانب المدعي العام.

وكان مكتب حماية الدستور في تورينغنصنف في الأسبوع الماضي رابطة "البديل من أجل ألمانيا" بقيادة هوكه كمجموعة متطرفة تخضع لمراقبة السلطات.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


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