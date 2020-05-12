ألمانيا تفتح الحدود مع لوكسمبورغ وتخفف القيود على حدود أخرى

أعادت ألمانيا ولوكسمبورغ فتح حدودهما البرية بعد إغلاقها لمدة شهرين بسبب وباء فيروس كورونا. واعتباراً من منتصف ليل الجمعة (15 أيار/مايو)، أصبح بإمكان السائقين العبور دون الحاجة إلى إثبات سبب العبور.

وأفادت الشرطة الاتحادية في مدينة ترير الألمانية بأنه تمت إعادة فتح 12 معبراً على طول الحدود ولم يعد يتعين على السيارات المرور عبر معابر مراقبة.



إعادة فتح الحدود بين ألمانيا ولوكسمبورغ فتح المجال أمام أول رحلة خارجية لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس. فبعد عشرة أسابيع دون رحلات رسمية بسبب أزمة كورونا، صعد ماس صباح اليوم السبت لأول مرة على متن طائرة حكومية لزيارة الحدود مع لوكسمبورغ.



ومن المقرر أن يلتقي ماس عند معبر بيرل الحدودي في ولاية زارلاند الألمانية المؤدي إلى بلدة شينغن في لوكسمبورغ نظيره اللوكسمبورغي جان أسيلبورن.



وأعرب وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن عن ارتياحه لإعادة فتح الحدود، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد حان الوقت لأن ينتهي (الإغلاق)".

الزيارة إلى لوكسمبورغ هي أول رحلة خارجية لوزير الخارجية الألمانية هايكو ماس منذ عشرة أسابيع



تخفيف قواعد المرور مع النمسا وسويسرا



ويمثل فتح الحدود مع لوكسمبورغ بداية الرفع التدريجي للرقابة على الحدود الذي فرضته ألمانيا على معابرها مع الدول المجاورة في آذار/مارس الماضي لاحتواء جائحة كورونا. وعلى مدار شهرين تم إغلاق أكثر من عشرة معابر حدودية بين ألمانيا ولوكسمبورغ. وتم تغيير مسار حركة المرور إلى المعابر التي تخضع للمراقبة فقط.

وأثارت المراقبة والإغلاق انتقادات شديدة في المنطقة، وأثرت بشكل خاص على الركاب الذين اضطروا إلى التعايش مع الاختناقات المرورية والطرق الالتفافية.

وتم تخفيف قواعد المرور عبر الحدود مع النمسا وسويسرا اليوم. ومنذ منتصف ليل أمس، يُسمح بالسفر مجدداً في الاتجاهين في حال الرغبة في زيارة شركاء الحياة أو الأقارب أو المشاركة في مناسبات عائلية. وينطبق الأمر نفسه على أصحاب العقارات والحدائق والأراضي الزراعية ومناطق الصيد والغابات. ولا يُسمح بدخول السائحين أو راغبي التسوق.

وبالنسبة للنمسا وسويسرا، وكذلك فرنسا، من المقرر رفع الرقابة على حدودها مع ألمانيا بالكامل في 15 حزيران/يونيو المقبل - إذا سمح تطور العدوى بذلك.

أما إيطاليا فستعيد فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الثالث من حزيران/يونيو وتلغي الحجر الإلزامي للزوار الأجانب، وفق ما ذكر مصدر رسمي السبت.

واتخذت هذه التدابير ليل الجمعة السبت في ختام اجتماع لمجلس الوزراء دام حوالي 10 ساعات برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي. وجاء في بيان حكومي أن ذلك قد يتغير في حال برز مجدداً أي "خطر وبائي".



م.ع.ح/ع.ش (د ب أ – أ ف ب)