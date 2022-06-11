ألمانيا: تفاصيل جديدة عن هجوم القطار وكشف هوية المشتبه به

أعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2023) مقتل شخصين على الأقل وإصابة سبعة آخرين في هجوم بسكين في قطار محلي بشمال ألمانيا، موضحة أنه تم توقيف مرتكبه المفترض. وقال متحدث باسم شرطة فلنسبورغ إن الهجوم وقع بعد ظهر الأربعاء على متن قطار محلي بين مدينة كيل في ولاية شليزفيغ هولشتاين وهامبورغ.

وأكدت وزيرة داخلية ولاية شليزفيغ هولشتاين زابينا زوترلين ـ فاك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "دز ب. أ" مقتل الشخصين. وقالت السياسية التي تنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي أن عمر المشتبه به يتراوح بين 30 و35 عاما.

وأوقف المنفّذ المفترض وهو "فلسطيني بلا جنسية"، في محطة بروكسيدت حيث توقّف القطار المحلي على بعد حوالي ستين كيلومترا من هامبورغ. وذكرت الشرطة أنه لم يتم بعد تحديد الدافع وراء الهجوم. وأوضح متحدث باسم شرطة ايتزيهوي المجاورة أن جروح ثلاثة من المصابين خطيرة.

وقالت الشرطة في بيان "تمكن أشخاص في المكان من شل حركة المشتبه به بعد الواقعة حتى وصلت الشرطة الى بروكسيدت". وانتشر عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف حول المحطة، بحسب صور نشرتها صحيفة "بيلد".

وأعلنت شركة "دويتشه بان" المشغّلة للقطارات أنه سيتم إلغاء رحلات على بعض الخطوط الرئيسية. وذكرت متحدثة باسمها أن الخط الحديدي الذي يربط بين مدينتي فلنسبورغ وهامبورغ، وكذلك الخط الرابط بين كيل وهامبورغ، تأثرا بالحادثة، وأوضحت أنه تم إغلاق الخط بين فريست وبروكشتيت في الوقت الحالي.

وقدمت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" عزاءها لأقارب الضحايا وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وانتشر عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف حول المحطة، بحسب صور نشرتها صحيفة "بيلد". كما أعلنت شركة "دويتشه بان" المشغّلة للقطارات أنه سيتم إلغاء رحلات على بعض الخطوط الرئيسية.

ويشار إلى أنّ السلطات الألمانية في حالة تأهب في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ هجوم بشاحنة في برلين أسفر عن مقتل 12 شخصًا في كانون الاول/ديسمبر 2016 وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وهذا الهجوم الإرهابي هو الأكثر دموية على الإطلاق على الأراضي الألمانية.

كما تواجه ألمانيا تهديدا من اليمين المتطرف، وقد استهدفت عدة هجمات دامية في السنوات الأخيرة مهاجرين ودور عبادة.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)