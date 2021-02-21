ألمانيا- تفاؤل بإمكانية السيطرة على وباء كورونا في فصل الخريف

أعرب غيرنوت ماركس، رئيس أطباء الرعاية المركزة الألمان، عن تفاؤله حيال إمكانية السيطرة على جائحة كورونا في النصف الثاني من العام الجاري. وفي تصريحات لصحيفة "اوغسبورغر ألغماينه" الألمانية ستنشر في عدد الغدد الاثنين (22 شباط/ فبراير 2020)،
قال ماركس: "إذا أمكن تطعيم كل الناس بشكل جيد قريبا، فإن من الممكن أن نسيطر على كورونا في نهاية الربع الثالث 2021 أي في الخريف". وأضاف ماركس: "لكن هذا يتطلب أن يتم تطعيم كل الناس تقريبا، وإلا ستظهر طفرات جديدة في تلك الأثناء".
وتثير السلالة البريطانية لفيروس كورونا القلق، وهي تتسم بقوة عدوى أكبر بشكل ملحوظ من النوع المعروف حتى الآن. وتوقع ماركس مثل كثيرين آخرين أن تعاود أعداد الإصابات الارتفاع مرة أخرى بسبب ذلك، وقال: "نتوقع موجة ثالثة، ولهذا فإننا نرجو أن تأخذوا التطعيم وبلقاح استرازينيكا كذلك".
ووفقا لجمعية المستشفيات الألمانية، فإن الموقف في المستشفيات في الوقت الراهن أفضل مما كان عليه في بداية العام، وقال غيرلاد غاس الرئيس التنفيذي المنتخب للجمعية لصحيفة "فيلت" الألمانية إن "الوضع هدأ على نحو ملموس مقارنة بذروة الموجة الثانية". وأوضح غاس أن عدد مرضى كورونا في وحدات الرعاية المركزة كان يبلغ نحو 6 ألفمريض وفي أقسام العلاج من العدوى 25 ألف شخص في بداية كانون الثاني/يناير الماضي، وأضاف أن عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة يبلغ الآن نحو 3 آلاف شخص. واستطرد غاس الذي شغل رئاسة الجمعية في فترته الأولى حتى نهاية 2020 "وهذا لا يزال يتطلب حماية متزايدة من العدوى واهتماما كبيرا، ولكننا الآن بعيدون عن هذا الحد الأقصى من العبء وهذا يجعلني راضيا جدا، ولقد وصلنا الآن إلى نقطة يمكن القول عندها إننا لسنا محملين بأعباء زائدة".
ع.ج/ ص.ش (د ب أ)
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.