ألمانيا- تفاؤل بإمكانية السيطرة على وباء كورونا في فصل الخريف

أعرب غيرنوت ماركس، رئيس أطباء الرعاية المركزة الألمان، عن تفاؤله حيال إمكانية السيطرة على جائحة كورونا في النصف الثاني من العام الجاري. وفي تصريحات لصحيفة "اوغسبورغر ألغماينه" الألمانية ستنشر في عدد الغدد الاثنين (22 شباط/ فبراير 2020)،

قال ماركس: "إذا أمكن تطعيم كل الناس بشكل جيد قريبا، فإن من الممكن أن نسيطر على كورونا في نهاية الربع الثالث 2021 أي في الخريف". وأضاف ماركس: "لكن هذا يتطلب أن يتم تطعيم كل الناس تقريبا، وإلا ستظهر طفرات جديدة في تلك الأثناء".

وتثير السلالة البريطانية لفيروس كورونا القلق، وهي تتسم بقوة عدوى أكبر بشكل ملحوظ من النوع المعروف حتى الآن. وتوقع ماركس مثل كثيرين آخرين أن تعاود أعداد الإصابات الارتفاع مرة أخرى بسبب ذلك، وقال: "نتوقع موجة ثالثة، ولهذا فإننا نرجو أن تأخذوا التطعيم وبلقاح استرازينيكا كذلك".

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ووفقا لجمعية المستشفيات الألمانية، فإن الموقف في المستشفيات في الوقت الراهن أفضل مما كان عليه في بداية العام، وقال غيرلاد غاس الرئيس التنفيذي المنتخب للجمعية لصحيفة "فيلت" الألمانية إن "الوضع هدأ على نحو ملموس مقارنة بذروة الموجة الثانية". وأوضح غاس أن عدد مرضى كورونا في وحدات الرعاية المركزة كان يبلغ نحو 6 ألفمريض وفي أقسام العلاج من العدوى 25 ألف شخص في بداية كانون الثاني/يناير الماضي، وأضاف أن عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة يبلغ الآن نحو 3 آلاف شخص. واستطرد غاس الذي شغل رئاسة الجمعية في فترته الأولى حتى نهاية 2020 "وهذا لا يزال يتطلب حماية متزايدة من العدوى واهتماما كبيرا، ولكننا الآن بعيدون عن هذا الحد الأقصى من العبء وهذا يجعلني راضيا جدا، ولقد وصلنا الآن إلى نقطة يمكن القول عندها إننا لسنا محملين بأعباء زائدة".

ع.ج/ ص.ش (د ب أ)