ألمانيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8

قررت ألمانيا حظر طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من المرور بمجالها الجوي، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة النقل والمواصلات الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء (12 مارس/ آذار 2019)، وذلك كرد فعل على سقوط الطائرة الأثيوبية من نفس الطراز و وفاة جميع من كانوا على متنها الأحد، أول من أمس.

جاء ذلك في رد من الوزارة على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بعد أن أعلن وزير النقل والمواصلات الألماني أندرياس شويَر، عن هذه الخطوة في تصريح لقناة " إن تى فى" الإخبارية الألمانية اليوم.

وطبقا لتقرير للقناة المذكورة قال شوير: "الأمان له الأولوية المطلقة. وحتى يتم إزالة جميع الشكوك، أمرت في الحال بإغلاق المجال الجوي الألماني أمام طائرة بوينغ 737 ماكس". وصحيح أنه لا تنطلق من مطارات ألمانيا أو تهبط فيها طائرات من هذا الطراز إلا أن هناك رحلات كثيرة لهذه الطائرة تمر بالمجال الجوي الألماني، حسب التقرير.

وسبق قرار الوزير الألماني قيام شركة "توي"TUI الألمانية، أكبر شركة سياحة في العالم بوقف انطلاق طائراتها من هذا الطراز. وقال متحدث باسم الشركة الألمانية إن هذا القرار ينطبق على كافة الشركات التابعة لتوي، حسبما نقل موقع "شبيغل أونلاين".

كما قرر ما يزيد عن عشرة شركات طيران ودول أخرى تقييد طيران هذا الطراز من بوينغ، ومن بينها الصين والهند والبرازيل. وطالبت سلطات الطيران الأمريكي شركة بوينغ بإدخال تحسينات على الطائرة.

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يذكر أن طراز بوينغ 737 ماكس 8، دخل الخدمة في عام 2017، وقبل سقوط الطائرة الإثيوبية الأحد ومقتل 157 شخصا، سقطت طائرة إندونيسية من نفس الطراز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 189 شخصاً، هم كل من كانوا على متنها.

(د ب أ، أ ف ب) ص ش/أ.ح