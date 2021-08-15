 ألمانيا تغلق سفارتها في كابول وترسل طائرات لإجلاء موظفيها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.08.2021

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ألمانيا تغلق سفارتها في كابول وترسل طائرات لإجلاء موظفيها

فيما أعلنت ألمانيا إغلاق سفارتها في كابول بسبب تردي الوضع الأمني، قال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إنه طلب من الحركة تأجيل دخول العاصمة حتى يتم الانتهاء من إجلاء المواطنين الأمريكيين.

السفارة الألمانية في كابول

السفارة الألمانية في كابول

أغلقت ألمانيا سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد (15 أغسطس/ آب 2021) في ظل زحف وتقدم  حركة طالبان  هناك، وذلك بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية.

مختارات

وأعلنت الوزارة في بيانها اليوم أن الوضع الأمني في أفغانستان  تردى بشكل مأساوي، وناشدت جميع المواطنين الألمان هناك مغادرة البلاد. وبحسب معلومات مجلة "دير شبيغل" الألمانية، تم إخلاء السفارة بالفعل.

ووفقا لتقارير أولية تواردت عن اقتحام وحدات طالبان للمدينة، فقد تم لأسباب أمنية نقل نحو 20 شخصاً من موظفي السفارة والشرطة الاتحادية الألمانية إلى المطار الذي تم تأمينه بوسائل عسكرية.

بدورها أفادت صحيفة "بيلد ام زونتاغ" الصادرة اليوم الأحد (15 أغسطس/ آب 2021) أن الجيش الألماني يرسل طائرات نقل من طراز إيه400إم إلى كابول مع 30 فردا من جنود المظلات على متن كل منها لإجلاء طاقم السفارة الألمانية ومساعديهم الأفغان مع تطويق مقاتلي طالبان للعاصمة الأفغانية.

نقلت الصحيفة اليوم الأحد عن مصادر لم تحددها قولها إن الطائرات ستنقل من يتم إجلاؤهم إلى مركز قريب، قد يكون العاصمة الأوزبكية طشقند، ومن ثم التوجه إلى ألمانيا برحلات جوية مستأجرة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنه تم الإعداد لمهمة إجلاء الليلة الماضية بشكل طارئ للغاية لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التصريحات تعليقا على تقرير الصحيفة.

ودخل مقاتلو طالبان كابول اليوم الأحد  مع إجلاء الولايات المتحدة الدبلوماسيين من سفارتها بطائرات هليكوبتر.

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مسائية DW: طالبان تتقدم نحو كابل.. هل استسلم الغرب؟

وصرح وزير أفغاني بأن السلطة ستُسلم لإدارة مؤقتة. وبحسب وكالة رويترز قال مفاوض حكومي أفغاني إن وفداً تابعاً للحكومة الأفغانية ويضم المسؤول البارز عبد الله عبد الله سيتوجه إلى قطر اليوم الأحد للقاء ممثلين عن حركة طالبان. وأكد فوزي كوفي، وهو عضو في فريق تفاوض كابول، لرويترز أن الوفد سيلتقي مع طالبان في قطر بعد دخول مقاتلي الحركة العاصمة الأفغانية في وقت سابق.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن أعضاء الوفد الأفغاني وممثلي طالبان سيناقشون تسليم السلطة وأضاف أن مسؤولين أمريكيين سيشاركون أيضا.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن مصادرها قولها إن موافقة البرلمان الألماني، وهي خطوة مطلوبة لمثل هذه المهمة العسكرية، يتعين أن تصدر فيما بعد نظراً لكون العملية مُلحة. وقالت الحكومة أمس السبت إن الجيش يستعد لإجلاء موظفي السفارة في كابول والمساعدين الأفغان من أفغانستان، مضيفة أن العملية ستتم بتفويض من البرلمان.

من جانب آخر نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن مصدر وصفته بالمطلع أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل  زاد طلب من حركة طالبان إبقاء مقاتليها خارج العاصمة كابول حتى يتم الانتهاء من إجلاء المواطنين الأمريكيين.

ونقلت عن مصدرين آخرين أن الولايات المتحدة تعتزم إتمام سحب جميع الموظفين من السفارة في كابول خلال الـ 72 ساعة القادمة، بما في ذلك كبار المسؤولين.

ولفتت الشبكة إلى أن هذا يمثل تسريعا كبيرا للعملية التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي فقط، إلا أنها أشارت إلى أنه وضعٌ توقع كثيرون من مسؤولي الأمن في وزارة الخارجية حدوثه مع تسارع سيطرة طالبان على الأرض خلال الأيام الماضية. وسيتوجه معظم الدبلوماسيين إلى مطار كابول تمهيداً لإعادتهم للولايات المتحدة.

ع.غ/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


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