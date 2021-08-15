ألمانيا تغلق سفارتها في كابول وترسل طائرات لإجلاء موظفيها

أغلقت ألمانيا سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد (15 أغسطس/ آب 2021) في ظل زحف وتقدم حركة طالبان هناك، وذلك بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية.

وأعلنت الوزارة في بيانها اليوم أن الوضع الأمني في أفغانستان تردى بشكل مأساوي، وناشدت جميع المواطنين الألمان هناك مغادرة البلاد. وبحسب معلومات مجلة "دير شبيغل" الألمانية، تم إخلاء السفارة بالفعل.

ووفقا لتقارير أولية تواردت عن اقتحام وحدات طالبان للمدينة، فقد تم لأسباب أمنية نقل نحو 20 شخصاً من موظفي السفارة والشرطة الاتحادية الألمانية إلى المطار الذي تم تأمينه بوسائل عسكرية.

بدورها أفادت صحيفة "بيلد ام زونتاغ" الصادرة اليوم الأحد (15 أغسطس/ آب 2021) أن الجيش الألماني يرسل طائرات نقل من طراز إيه400إم إلى كابول مع 30 فردا من جنود المظلات على متن كل منها لإجلاء طاقم السفارة الألمانية ومساعديهم الأفغان مع تطويق مقاتلي طالبان للعاصمة الأفغانية.

نقلت الصحيفة اليوم الأحد عن مصادر لم تحددها قولها إن الطائرات ستنقل من يتم إجلاؤهم إلى مركز قريب، قد يكون العاصمة الأوزبكية طشقند، ومن ثم التوجه إلى ألمانيا برحلات جوية مستأجرة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنه تم الإعداد لمهمة إجلاء الليلة الماضية بشكل طارئ للغاية لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التصريحات تعليقا على تقرير الصحيفة.

ودخل مقاتلو طالبان كابول اليوم الأحد مع إجلاء الولايات المتحدة الدبلوماسيين من سفارتها بطائرات هليكوبتر.

مشاهدة الفيديو 35:30 شارك مسائيةDW : طالبان تتقدم نحو كابل.. هل استسلم الغرب؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yyj8 مسائية DW: طالبان تتقدم نحو كابل.. هل استسلم الغرب؟

وصرح وزير أفغاني بأن السلطة ستُسلم لإدارة مؤقتة. وبحسب وكالة رويترز قال مفاوض حكومي أفغاني إن وفداً تابعاً للحكومة الأفغانية ويضم المسؤول البارز عبد الله عبد الله سيتوجه إلى قطر اليوم الأحد للقاء ممثلين عن حركة طالبان. وأكد فوزي كوفي، وهو عضو في فريق تفاوض كابول، لرويترز أن الوفد سيلتقي مع طالبان في قطر بعد دخول مقاتلي الحركة العاصمة الأفغانية في وقت سابق.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن أعضاء الوفد الأفغاني وممثلي طالبان سيناقشون تسليم السلطة وأضاف أن مسؤولين أمريكيين سيشاركون أيضا.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن مصادرها قولها إن موافقة البرلمان الألماني، وهي خطوة مطلوبة لمثل هذه المهمة العسكرية، يتعين أن تصدر فيما بعد نظراً لكون العملية مُلحة. وقالت الحكومة أمس السبت إن الجيش يستعد لإجلاء موظفي السفارة في كابول والمساعدين الأفغان من أفغانستان، مضيفة أن العملية ستتم بتفويض من البرلمان.

من جانب آخر نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن مصدر وصفته بالمطلع أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد طلب من حركة طالبان إبقاء مقاتليها خارج العاصمة كابول حتى يتم الانتهاء من إجلاء المواطنين الأمريكيين.

ونقلت عن مصدرين آخرين أن الولايات المتحدة تعتزم إتمام سحب جميع الموظفين من السفارة في كابول خلال الـ 72 ساعة القادمة، بما في ذلك كبار المسؤولين.

ولفتت الشبكة إلى أن هذا يمثل تسريعا كبيرا للعملية التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي فقط، إلا أنها أشارت إلى أنه وضعٌ توقع كثيرون من مسؤولي الأمن في وزارة الخارجية حدوثه مع تسارع سيطرة طالبان على الأرض خلال الأيام الماضية. وسيتوجه معظم الدبلوماسيين إلى مطار كابول تمهيداً لإعادتهم للولايات المتحدة.

ع.غ/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)