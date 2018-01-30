ألمانيا تغلق داري نشر على ارتباط بحزب العمال الكردستاني

داهمت الشرطة الألمانية الثلاثاء (12 فبراير/ شباط 2019) دارَي نشر مرتبطتين بحزب العمال الكردستاني المحظور وأغلقتهما. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر دارَي "ميتسوبوتاميان بابليشينغ" في مقاطعة شمال الراين وستفاليا، و"إم أي آر ملتيميديا" ومقرها مقاطعة سكسونيا السفلى، مضيفة أن الدارين استخدمتا "غطاء شركتي نشر" لخدمة مصالح حزب العمال الكردستاني الذي تحظره ألمانيا منذ 1993 وتعتبره منظمة إرهابية.

وروّج الموقع الإلكتروني التابع لدار "ميتسوبوتاميان" لمنشورات سياسية كردية لكتّاب من بينهم زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، فيما يقول موقع "إم أي آر مالتيميديا" إنه يروّج للموسيقى الكردية.

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يشار إلى أن التوتر يسود العلاقات بين برلين والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي اتّهم ألمانيا بالتساهل مع معارضيه بمن فيهم نشطاء حزب العمال الكردستاني.

وصرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قائلاً: "لأن حزب العمال الكردستاني لا يزال ناشطاً على الرغم من حظره في ألمانيا، تقتضي الضرورة وضعه عند حدّه وتنفيذ القانون".

وأوضحت الوزارة أن حزب العمال الكردستاني هو "أكبر منظمة أجنبية متطرفة في ألمانيا"، إذ يُقدّر عدد أتباع الحزب بـ14500 شخص. وكانت السلطات الألمانية قد أطلقت آلاف الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني وحاكمت أكثر من 90 شخصاً منذ 1992، وحظرت أكثر من 50 مجموعة مرتبطة بالحزب، بحسب ما أعلنت الوزارة.

ويقيم في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية، يشكّلون أكبر كتلة مهاجرين في البلاد.

ي.أ/ ي.ب (أ ف ب)