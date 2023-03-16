ألمانيا تغلق آخر مفاعلاتها النووية.. تساؤلات وانتقادات

شولتس يؤكد: سلمنا أوكرانيا دبابات من طراز ليوبارد 2

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ بلاده سلّمت أوكرانيا دبّابات من طراز ليوبارد2، مؤكدا بذلك ما جاء في تقرير صحفي مفاده أن برلين سلّمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الألمانية بدورها أيضا.