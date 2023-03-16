ألمانيا تغلق آخر مفاعلاتها النووية.. تساؤلات وانتقادات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ألمانيا تغلق آخر مفاعلاتها النووية رغم الانتقادات الداخلية والتحذيرات من أزمة طاقة عالمية .. فماهي بدائل حكومة المستشار أولاف شولتس؟ وهل ودعت ألمانيا الطاقة النووية إلى الأبد؟
تسببت شعارات خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين في برلين في غضب كبير وانتقادات داخل ألمانيا، حيث تحدث مراقبون عن ترديد شعارات معادية لإسرائيل ومعادية للسامية. وبدأت الشرطة التحقيقات في الأمر بالاعتماد على مقاطع الفيديو.
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ بلاده سلّمت أوكرانيا دبّابات من طراز ليوبارد2، مؤكدا بذلك ما جاء في تقرير صحفي مفاده أن برلين سلّمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الألمانية بدورها أيضا.
في إطار دعم أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي، منحت الحكومة الألمانية بولندا الموافقة على تسليم طائرات مقاتلة سوفيتية التصميم إلى أوكرانيا. بولندا تريد نقل خمس طائرات ميغ-29 من مخزونات ألمانيا الشرقية القديمة.
يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة إلى اليابان على رأس وفد وزاري رفيع. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل سعي ألمانيا لتوسيع شراكاتها وعدم الاعتماد على قوة اقتصادية فردية.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول