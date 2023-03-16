 ألمانيا تغلق آخر مفاعلاتها النووية.. تساؤلات وانتقادات | مسائية DW | DW | 14.04.2023

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مسائية DW

ألمانيا تغلق آخر مفاعلاتها النووية.. تساؤلات وانتقادات

ألمانيا تغلق آخر مفاعلاتها النووية رغم الانتقادات الداخلية والتحذيرات من أزمة طاقة عالمية .. فماهي بدائل حكومة المستشار أولاف شولتس؟ وهل ودعت ألمانيا الطاقة النووية إلى الأبد؟

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بموجب مسودة قواعد جديدة، لن يضطر المهاجرون في ألمانيا بعد الآن إلى التخلي عن جوازات سفرهم للحصول على الجنسية الألمانية.

ألمانيا .. مهاجرون ينتظرون تخفيف شروط التجنيس 06.03.2023

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مطالبات أوكرانية وأوروبية لألمانيا باتخاذ قرار تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 18.01.2023

قدّمت الوزيرة المنتمية للحزب الأشتراكي الديمقراطي صباح اليوم استقالتها، التي قبلها المستشار أولاف شولتس.

وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها 16.01.2023

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أنباء عن محادثات سلام بين السعودية والحوثيين في اليمن. إلى أين وصلت، وما موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منها؟

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April 8, 2023, Berlin, Germany: Today, on April 8, 2023, in Berlin, protesters gathered at city hall Neukoelln to demonstrate against the 2023 Al-Aqsa clashes. These violent confrontations occurred between Palestinian worshippers and Israeli police at the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. Palestinian groups have condemned the attacks, while Israeli authorities have defended their actions as necessary for maintaining public order and safety. The protesters in Berlin chanted slogans like: ''From the river to the sea, Palestine will be free. (Credit Image: Â© Michael Kuenne/PRESSCOV via ZUMA Press Wire

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تسببت شعارات خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين في برلين في غضب كبير وانتقادات داخل ألمانيا، حيث تحدث مراقبون عن ترديد شعارات معادية لإسرائيل ومعادية للسامية. وبدأت الشرطة التحقيقات في الأمر بالاعتماد على مقاطع الفيديو.

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Japanese Prime Minister Fumio Kishida (2nd from L) and German Chancellor Olaf Scholz (7th from L) hold their summit meeting at the prime minister's residence in Tokyo on March 18, 2023. Japan and Germany will deepen their bilateral security ties.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

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يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة إلى اليابان على رأس وفد وزاري رفيع. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل سعي ألمانيا لتوسيع شراكاتها وعدم الاعتماد على قوة اقتصادية فردية.