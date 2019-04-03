ألمانيا تعيد أول دفعة من أطفال "داعش" الألمان من العراق

ذكرت مصادر وزارة الخارجية الألمانية الجمعة (الخامس من نيسان/إبريل 2019) أن عددا من أطفال مقاتلين في صفوف "داعش" في الشرق الأوسط قد وصلوا ألمانيا بمساعدة الحكومة الاتحادية وتم تسليمهم لأقارب ذويهم. وقالت المصادر إن عدد العائدين نحو عشرة أشخاص.
وحسب ما صرح به محامي إحدى العائلات، فقد وصلت امرأة بعمر 31 عاما مع أطفالها الثلاثة يوم أمس الخميس إلى مطار شتوتغارت، حيث تم اعتقال الأم فورا، فيما تم تسليم الأطفال لأقاربها، حسب تصريح المحامي محمود ارديم في بيان خطي.
من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن قضية المرأة المذكورة وأطفالها الثلاثة معروفة لدى السلطات الأمنية ولغرض حماية الحقوق الشخصية لا يتم الإعلان عن هوية العائدين.
فيما قال محامي العائلة إن الحكومة الألمانية استجابت لطلبه. وحسب المحامي فقد سافرت العائلة عبر تركيا ألمانيا. وتابع المحامي أن بعض العائدين ينتظرون ترحيلهم في تركيا.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الألمانية ترعى، حسب معطياتها، ثمانية مواطنين ألمان في العراق وتقدم لهم خدمات قنصلية خاصة بالمساجين الألمان في الخارج. ومن المفترض أن يتم نقل أطفال الداعشيين المعتقلين في العراق الذين يقبعون في السجون مع ذويهم، بعد التشاور مع أقاربهم في ألمانيا بهدف تولي رعاية الأطفال لاحقا. وقالت الوزارة إنها على صلة مستمرة مع السلطات العراقية.
ح.ع.ح/ع.ج.م (أ.ف.ب(
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العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"
أطفالٌ لم يروا آباءهم
تتكاثر مخيمات النازحين في أنحاء محافظة كركوك بسرعة، فتضطر السلطات الى بناء مزيد من مراكزالإيواء، دون خدمات صحية أو تربوية أو مدنية. الصور في هذا الملف من مخيمات ليلان، داقوق و ديبكة. العديد من الأطفال هنا لم يروا آباءهم، وبعضهم حرم من كلا الوالدين.
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العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"
دون تلقيح، وقد يُصاب أيمن بشلل الأطفال!
تحتوي بعض المخيمات على مراكز طبية لكنها تشكو من قلة الكوادر الطبية، وامكاناتها متواضعة جدا، نظرا لأعدد النازحين المتزايدة، حيث يقدر عدد الهاربين من تنظيم داعش في الموصل وحدها ب 180 ألف عراقي. لا يحصل الأطفال هنا على تلقيحات كاملة.
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العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"
طفولةٌ بلا تعليم
لا توجد مدارس داخل المخيمات بل يضطر الأطفال للذهاب الى المدن والقرى القريبة لتلقي بعضا من المعرفة في مدارسها . حيث يبدأ الحضور المدرسي في المساء، أي بعد خروج المجموعة الصباحية الخاصة بتلاميذ المنطقة. طفولة بلا تعليم فما ينتظرها يا ترى؟
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العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"
طفولةٌ في عالم مؤقت
هنا يعيش الأطفال في بيوت مؤقتة، وفي أوضاع مؤقتة، وتحت قوانين مؤقتة. هنا تضعف قوانين الدولة، وتنتشر قوانين القبيلة وتسود الفوضى. تتولى بعض المؤسسات الحكومية العناية بالأسر النازحة، لكن العناية بالطفولة تعد حاليا ترفا في ظل الظروف الصعبة. الطفل الظاهر في الصورة يفكر فيما قد يجده من طعام يسد به رمقه في خيمته عند العودة؟ ياترى، متى أكل فاكهة آخر مرة؟
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العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"
طفولةٌ بدون هوية!
أغلب العوائل مسجلة بأسماء النساء. بعضهن آرامل، قتل أزواجهن المنتمون الى تنظيم داعش، وأخريات ما زال أزواجهن رهن الاعتقال للتحقيق معهم في هويتهم، لأنهم قادمون من مناطق ساخنة. أما الأطفال ففي الغالب لا يملكون بيانات ولادة بسبب وجود نظام "الدولة الإسلامية" وظروف ما جرى بعد طردها.
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العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"
طفلةٌ بحذاء رجل مجهول!
بعض ملابس الأطفال مصدرها مساعدات من أوروبا ، وبعضها الآخر من تبرعات أغنياء بعض مناطق العراق، ومن منظمات محلية واقليمية. لكن الملابس لا تكفي ولا تلائم المقاسات، وهكذا ترتدي الطفلة الظاهرة في الصورة حذاء بلاستيك رجالي مجهول المصدر لتقي قدميها من برد المخيم.
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العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"
تبادل مسؤولية الحماية بين أطفال
لا توجد أسواق داخل المخيمات ولكن بإمكان أي عائلة نازحة جعل خيمتها عبارة عن محل لبيع ما يملك أفرادها من أشياء، أما الأطفال فتتم رعايتهم من طرف غيرهم من الأطفال! في الصورة تقود ساجدة أخيها سعد، في رحلة البحث عن الخبز داخل المخيم، حيث يصل الخبز في أوقات محددة وكذلك الطعام والماء.
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العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"
بحثاً عن دورة مياه!
الحمامات ودورات المياه مشكلة كبرى، فالنظافة غائبة، والوعي الصحي منعدم. حسب افادات الناشطين في منظمة جسر السلام للإغاثة يعيش في القاطع الواحد 500 نازح تخدمهم 4 كابينات من البلاستك تضم دورات مياه في حالة مزرية. أما الاطفال فغالبا ما يقضون حاجاتهم قرب الخيام. النتيجة الذباب ومخاطر الأمراض.
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العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"
دمى رثّة لإبعاد كوابيس داعش!
تشكل اللُعب عنوانا لعالم الأطفال. يلعب هؤلاء بدمى قادمة من بلدان بعيدة، وقد قضى أغلبها أوقاتا في غرف أطفال لم تزرهم الحروب، ولم ترعبهم سيوف وسكاكين "داعش". هل تساهم هذه الدمى في نسيان معاناتهم في" الدولة الإسلامية" التي ترى في الأطفال مشاريع إنتحارية؟ (*مع الشكر لمنظمة جسر السلام لأغاثة النازحين لتبرعها بالصور)
الكاتب: ملهم الملائكة