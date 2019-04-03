 ألمانيا تعيد أول دفعة من أطفال ″داعش″ الألمان من العراق | أخبار | DW | 05.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا تعيد أول دفعة من أطفال "داعش" الألمان من العراق

ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر رسمية وحقوقية أن ألمانيا أعادت أطفالا لمقاتلي "داعش" من العراق وسلمتهم لأقارب ذويهم. فيما تنتظر في تركيا دفعة أخرى من أطفال مقاتلي "داعش" في الشرق الأوسط ترحيلها إلى ألمانيا.

Familien von IS-Kämpfern in Syrien (Reuters/I. Abdallah)

عائلات لمقاتلي "داعش" عقب اقتحام منطقة باهوز السورية من قبل القوات قوات "قسد"

ذكرت مصادر وزارة الخارجية الألمانية الجمعة (الخامس من نيسان/إبريل 2019) أن عددا من أطفال مقاتلين في صفوف "داعش" في الشرق الأوسط قد وصلوا ألمانيا بمساعدة الحكومة الاتحادية وتم تسليمهم لأقارب ذويهم. وقالت المصادر إن عدد العائدين نحو عشرة أشخاص.

وحسب ما صرح به محامي إحدى العائلات، فقد وصلت امرأة بعمر 31 عاما مع أطفالها الثلاثة يوم أمس الخميس إلى مطار شتوتغارت، حيث تم اعتقال الأم فورا، فيما تم تسليم الأطفال لأقاربها، حسب تصريح المحامي محمود ارديم في بيان خطي.

مشاهدة الفيديو 02:14

بين قسوة الاحتجاز ورفض أوطانهم لهم...ما مصير أطفال داعش؟

من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن قضية المرأة المذكورة وأطفالها الثلاثة معروفة لدى السلطات الأمنية ولغرض حماية الحقوق الشخصية لا يتم الإعلان عن هوية العائدين.

فيما قال محامي العائلة إن الحكومة الألمانية استجابت لطلبه. وحسب المحامي فقد سافرت العائلة عبر تركيا ألمانيا. وتابع المحامي أن بعض العائدين ينتظرون ترحيلهم في تركيا.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الألمانية ترعى، حسب معطياتها، ثمانية مواطنين ألمان في العراق وتقدم لهم خدمات قنصلية خاصة بالمساجين الألمان في الخارج. ومن المفترض أن يتم نقل أطفال الداعشيين المعتقلين في العراق الذين يقبعون في السجون مع ذويهم، بعد التشاور مع أقاربهم في ألمانيا بهدف تولي رعاية الأطفال لاحقا. وقالت الوزارة إنها على صلة مستمرة مع السلطات العراقية.

ح.ع.ح/ع.ج.م (أ.ف.ب(

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    أطفالٌ لم يروا آباءهم

    تتكاثر مخيمات النازحين في أنحاء محافظة كركوك بسرعة، فتضطر السلطات الى بناء مزيد من مراكزالإيواء، دون خدمات صحية أو تربوية أو مدنية. الصور في هذا الملف من مخيمات ليلان، داقوق و ديبكة. العديد من الأطفال هنا لم يروا آباءهم، وبعضهم حرم من كلا الوالدين.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دون تلقيح، وقد يُصاب أيمن بشلل الأطفال!

    تحتوي بعض المخيمات على مراكز طبية لكنها تشكو من قلة الكوادر الطبية، وامكاناتها متواضعة جدا، نظرا لأعدد النازحين المتزايدة، حيث يقدر عدد الهاربين من تنظيم داعش في الموصل وحدها ب 180 ألف عراقي. لا يحصل الأطفال هنا على تلقيحات كاملة.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بلا تعليم

    لا توجد مدارس داخل المخيمات بل يضطر الأطفال للذهاب الى المدن والقرى القريبة لتلقي بعضا من المعرفة في مدارسها . حيث يبدأ الحضور المدرسي في المساء، أي بعد خروج المجموعة الصباحية الخاصة بتلاميذ المنطقة. طفولة بلا تعليم فما ينتظرها يا ترى؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ في عالم مؤقت

    هنا يعيش الأطفال في بيوت مؤقتة، وفي أوضاع مؤقتة، وتحت قوانين مؤقتة. هنا تضعف قوانين الدولة، وتنتشر قوانين القبيلة وتسود الفوضى. تتولى بعض المؤسسات الحكومية العناية بالأسر النازحة، لكن العناية بالطفولة تعد حاليا ترفا في ظل الظروف الصعبة. الطفل الظاهر في الصورة يفكر فيما قد يجده من طعام يسد به رمقه في خيمته عند العودة؟ ياترى، متى أكل فاكهة آخر مرة؟

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفولةٌ بدون هوية!

    أغلب العوائل مسجلة بأسماء النساء. بعضهن آرامل، قتل أزواجهن المنتمون الى تنظيم داعش، وأخريات ما زال أزواجهن رهن الاعتقال للتحقيق معهم في هويتهم، لأنهم قادمون من مناطق ساخنة. أما الأطفال ففي الغالب لا يملكون بيانات ولادة بسبب وجود نظام "الدولة الإسلامية" وظروف ما جرى بعد طردها.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    طفلةٌ بحذاء رجل مجهول!

    بعض ملابس الأطفال مصدرها مساعدات من أوروبا ، وبعضها الآخر من تبرعات أغنياء بعض مناطق العراق، ومن منظمات محلية واقليمية. لكن الملابس لا تكفي ولا تلائم المقاسات، وهكذا ترتدي الطفلة الظاهرة في الصورة حذاء بلاستيك رجالي مجهول المصدر لتقي قدميها من برد المخيم.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    تبادل مسؤولية الحماية بين أطفال

    لا توجد أسواق داخل المخيمات ولكن بإمكان أي عائلة نازحة جعل خيمتها عبارة عن محل لبيع ما يملك أفرادها من أشياء، أما الأطفال فتتم رعايتهم من طرف غيرهم من الأطفال! في الصورة تقود ساجدة أخيها سعد، في رحلة البحث عن الخبز داخل المخيم، حيث يصل الخبز في أوقات محددة وكذلك الطعام والماء.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    بحثاً عن دورة مياه!

    الحمامات ودورات المياه مشكلة كبرى، فالنظافة غائبة، والوعي الصحي منعدم. حسب افادات الناشطين في منظمة جسر السلام للإغاثة يعيش في القاطع الواحد 500 نازح تخدمهم 4 كابينات من البلاستك تضم دورات مياه في حالة مزرية. أما الاطفال فغالبا ما يقضون حاجاتهم قرب الخيام. النتيجة الذباب ومخاطر الأمراض.

  • Bildergalerie - Wie irakische Kinder unter dem Krieg gegen den IS leiden (Courtesy of Friedensbrücke - Gelder)

    العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

    دمى رثّة لإبعاد كوابيس داعش!

    تشكل اللُعب عنوانا لعالم الأطفال. يلعب هؤلاء بدمى قادمة من بلدان بعيدة، وقد قضى أغلبها أوقاتا في غرف أطفال لم تزرهم الحروب، ولم ترعبهم سيوف وسكاكين "داعش". هل تساهم هذه الدمى في نسيان معاناتهم في" الدولة الإسلامية" التي ترى في الأطفال مشاريع إنتحارية؟ (*مع الشكر لمنظمة جسر السلام لأغاثة النازحين لتبرعها بالصور)

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

تقرير: نحو 60 مواطناً ألمانياً ينتمون لـ"داعش" محتجزون في سوريا  

رايتس ووتش تنتقد تعذيب الأطفال المشتبه في انتمائهم لداعش في العراق

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات العراقية تحاكم الأطفال المشتبه في صلتهم بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وفق آلية تشوبها "عيوب كثيرة"، مستخدمة اتهامات أو اعترافات حصلت عليها تحت التعذيب. (06.03.2019)  

ألمانيا ومعضلة "الأطفال الجهاديين"

تواجه ألمانيا، مثل عدة بلدان أوروبية، معضلة عودة مواطنيها الذين قاتلوا في سوريا والعراق، وخصوصاً الأطفال منهم، قبيل إعلان السقوط الوشيك لتنظيم "داعش" الإرهابي. فكيف يمكن لألمانيا التعامل مع هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم؟ (21.02.2019)  

العراق - أطفالٌ ناجون من "الدولة الإسلامية"

باتت الطفولة في بعض مناطق بلاد الرافدين تعيش في عراء. فسكان المخيمات يهربون من المناطق المحيطة بالموصل وصلاح الدين والحويجة التي لازل تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر عليها . ألبوم صور عن طفولة ضائعة بسبب إرهاب داعش. (02.04.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بين قسوة الاحتجاز ورفض أوطانهم لهم...ما مصير أطفال داعش؟  

مواضيع ذات صلة

Syrien Rumaylan Sufyan muslimischer deutscher Konvertit und inhaftierter IS-Kämpfer

أوامر اعتقال بحق 21 ألمانيا من مقاتلي "داعش" محتجزين بسوريا 03.04.2019

سيتوجه 21 ألمانيا من بين 66 من مقاتلي "داعش" المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا مباشرة إلى السجن في حال عادوا إلى البلاد، حسب ما كشفت وزارة الداخلية الاتحادية مبررة ذلك بوجود مذكرات اعتقال بحقهم.

Syrien, Baghouz: Männer, die verdächtigt werden, IS Kämpfer zu sein zu sein werden von der SDF durchsucht

تقرير ألماني: العراق مستعد لمحاكمة معتقلي "داعش" بشروط 30.03.2019

تحتجز "قوات سوريا الديمقراطية" المئات من مقاتلي "داعش" الأوروبيين، بينهم عشرات الألمان. والعراق يريد استلامهم ومحاكمتهم في بغداد، وفق معلومات القناة الثانية في التلفزة الألمانية (ZDF)، مقابل تحمل الغرب لتكاليف المحاكمة.

Horst Seehofer

وزير ألماني يؤيد إنشاء محكمة دولية لمقاتلي "داعش" 04.04.2019

كيف ستتصرف برلين مع مقاتلي "داعش" المعتقلين في سوريا ممن يحملون جواز سفر ألماني؟ هل ستقدمهم للمحاكم في ألمانيا؟ يبدو أن الحكومة الألمانية ليست متحمسة لهذه الفكرة، لكن وزير الداخلية لديه اقتراح آخر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  