ألمانيا تعيد أول دفعة من أطفال "داعش" الألمان من العراق

ذكرت مصادر وزارة الخارجية الألمانية الجمعة (الخامس من نيسان/إبريل 2019) أن عددا من أطفال مقاتلين في صفوف "داعش" في الشرق الأوسط قد وصلوا ألمانيا بمساعدة الحكومة الاتحادية وتم تسليمهم لأقارب ذويهم. وقالت المصادر إن عدد العائدين نحو عشرة أشخاص.

وحسب ما صرح به محامي إحدى العائلات، فقد وصلت امرأة بعمر 31 عاما مع أطفالها الثلاثة يوم أمس الخميس إلى مطار شتوتغارت، حيث تم اعتقال الأم فورا، فيما تم تسليم الأطفال لأقاربها، حسب تصريح المحامي محمود ارديم في بيان خطي.

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من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن قضية المرأة المذكورة وأطفالها الثلاثة معروفة لدى السلطات الأمنية ولغرض حماية الحقوق الشخصية لا يتم الإعلان عن هوية العائدين.

فيما قال محامي العائلة إن الحكومة الألمانية استجابت لطلبه. وحسب المحامي فقد سافرت العائلة عبر تركيا ألمانيا. وتابع المحامي أن بعض العائدين ينتظرون ترحيلهم في تركيا.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الألمانية ترعى، حسب معطياتها، ثمانية مواطنين ألمان في العراق وتقدم لهم خدمات قنصلية خاصة بالمساجين الألمان في الخارج. ومن المفترض أن يتم نقل أطفال الداعشيين المعتقلين في العراق الذين يقبعون في السجون مع ذويهم، بعد التشاور مع أقاربهم في ألمانيا بهدف تولي رعاية الأطفال لاحقا. وقالت الوزارة إنها على صلة مستمرة مع السلطات العراقية.

ح.ع.ح/ع.ج.م (أ.ف.ب(