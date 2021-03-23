 ألمانيا- تعليق عمل عمدة مدينة تلقى لقاح كورونا قبل دوره | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2021

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أخبار

ألمانيا- تعليق عمل عمدة مدينة تلقى لقاح كورونا قبل دوره

أوقف بيرند فيغاند عمدة مدينة هالة الألمانية عن العمل بعد أن حصل على لقاح كورونا متجاوزاً ترتيبه في قائمة الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح "ما أدى للإضرار بالثقة في مجلس المدينة".

يعتقد أن فيغاند قد استبق ترتيبه في قائمة الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح كورونا

يعتقد أن فيغاند قد استبق ترتيبه في قائمة الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقح كورونا

أوقف مجلس مدينة هاله الألمانية عمدة المدينة، بيرند فيغاند، عن العمل اعتباراً من اليوم الاثنين (12 أبريل/نيسان 2021) لأجل غير مسمى.

وقال المجلس إن فيغاند حصل على لقاح مضاد لكورونا متجاوزاً ترتيبه في قائمة الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح، "وهو ما نتج عنه الإضرار بالثقة في مجلس المدينة".

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وقالت رئيسة مجلس المدينة، كاتيا مولر، المنمية لحزب اليسار، إنها سلمت القرار الذي اتخذه مجلس المدينة إليه شخصياً، موضحة أن القرار فوري النفاذ.

وقالت مولر إن فيغاند يمكنه الطعن على الأمر والتنفيذ الفوري، معربة عن توقعها أن يتخذ عمدة المدينة خطوات قانونية، مؤكدة أن تسليم القرار تم على نحو "موضوعي وعقلاني".

وقرر مجلس مدينة هاله في اجتماع طارئ يوم الأربعاء الماضي إيقاف فيغاند عن العمل، وذلك بعد أن تلقى العمدة والعديد من أعضاء مجلس المدينة تطعيمات قبل  حلول دورهم بفترة مبكرة.

وكان فيغاند قد رفض الاتهامات الموجهة إليه كما رفض مطالبات بالاستقالة. ويحقق مكتب المدعي العام في هاله في قضية فيغاند بتهمة اختلاس جرعات التطعيم.

ولا تزال الإجراءات التأديبية ضد عمدة المدينة بسبب فضيحة التطعيم منظورة أمام السلطات الإدارية لولاية سكسونيا-أنهالت.

ع.ح./خ.س. (د ب أ)

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    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بهجة الربيع

    في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.

  • Bonn - Kirschblüten in der Heerstraße (DW/F. Schlagwein)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Noch blühen die Kirschbäume in der Bonner Heerstraße nicht (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بدايات الازهار

    رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

  • Die Blüten in der Bonner Wolfstraße blühen bereits am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    صدفة سعيدة

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Warten auf die große Kirschblüte in Bonn im März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بون على الطريقة اليابانية

    السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

  • Die Bonner Kirschblüte 2020 braucht noch ein bisschen Zeit. Mitte März sind nur Knospen in der Breiten Straße zu sehen. (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    متعة ربيعية لا تنتهي

    لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

  • Knospen vor der Bonner Kirschblüte 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    في انتظار الشمس

    تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.


 

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