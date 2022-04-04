 ألمانيا تعلن 40 دبلوماسياً روسياً ″أشخاصاً غير مرغوب فيهم″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.04.2022

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ألمانيا تعلن 40 دبلوماسياً روسياً "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"

أعلنت ألمانيا أن 40 دبلوماسياً روسياً "أشخاصاً غير مرغوب فيهم". وبررت وزيرة الخارجية بيربوك القرار بأن هؤلاء الأشخاص "كانوا يعملون كل يوم ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا"، مشيرة إلى أنّ ألمانيا لا تستطيع مواصلة تحمل وجودهم.

مقر السفارة الروسية بالعاصمة الألمانية برلين

قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون في ألمانيا كل يوم ضد الحرية وضد تماسك المجتمع الألماني.

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين (الرابع من أبريل/نيسان 2022) 40 دبلوماسياً روسياً في ألمانيا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إن الحكومة قررت إعلان عدد كبير من أعضاء السفارة الروسية أشخاصاً غير مرغوب فيهم حيث كانوا يعملون هنا في ألمانيا كل يوم ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا". وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "لن نستطيع مواصلة تحمل هؤلاء".

يذكر أن إعلان دبلوماسيين أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم يعني طردهم.

وأوضحت بيربوك أن القرار تم إبلاغه للسفير الروسي في ألمانيا سيرجي نتشاييف بعد ظهر اليوم، عقب استدعائه من جانب وكيل الوزارة أندرياس ميشائيليز إلى وزارة الخارجية وأعلمه بالأمر.

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وفقا لمعلومات الأجهزة الأمنية بهولندا، فإن هؤلاء الدبلوماسيين الروس كانوا جواسيس وأنهم استغلوا، من بين أشياء أخرى، "الغطاء الدبلوماسي" من أجل جمع معلومات. وقد تم إبلاغ السفير الروسي بالأمر، بحسب وزير خارجية هولندا.

صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا دفعت بألمانيا إلى تغيير ثوابت سياستها الخارجية والأمنية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في واحدة من تداعيات الحسابات الخاسرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق تعليق خبراء ألمان.

وسيكون أمام الأشخاص المعنيين بالقرار خمسة أيام لمغادرة ألمانيا. وتفيد معلومات بأن هؤلاء الدبلوماسيين الروس هم أشخاص، يُفْتَرَض أنهم ينتمون إلى أجهزة استخبارات روسية.

وتعليقًا على المشاهد التي تواترت من بلدة بوتشا الأوكرانية، قالت بيربوك إن هذه الصور "تشهد على وحشية لا تصدق من جانب القيادة الروسية" وإنها تدل على "إرادة تدمير تتجاوز كل الحدود".

وقالت الوزيرة إنها لا تزال تخشى من ظهور صور مماثلة في العديد من الأماكن الأخرى التي احتلتها القوات الروسية في أوكرانيا. وتابعت: "يجب أن نواجه هذه الوحشية بقوة حريتنا وإنسانيتنا".

وشددت بيربوك على أن الحكومة الألمانية ستبدأ باتخاذ المزيد من ردود الفعل مع شركائها. وأضافت: "سنزيد من تشديد العقوبات الحالية ضد روسيا، وسنوسع بحزم دعمنا للقوات المسلحة الاوكرانية وسنعمل بشكل حاسم على تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي."

كانت الحكومة الألمانية قد قامت  بطرد دبلوماسيين روس عدة مرات كنوع من العقوبة، كان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2021، حين أعلنت ألمانيا أن اثنين من موظفي السفارة الروسية "غير مرغوب فيهما" بعد حكم محكمة أدانهما بقتل شخص في برلين.

وكانت بلجيكا قد طردت 21 دبلوماسياً روسياً الأسبوع الماضي بسبب اتهامات بالتجسس. وكانت وزارة الخارجية الهولندية قد أعلنت أيضاً أنها طردت 17 دبلوماسياً روسياً بتهمة التجسس. كما قامت جمهورية التشيك بطرد دبلوماسي روسي من البلاد.

ع.ح./أ.ح. (د ب ا)

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    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

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  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

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  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

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  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

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  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

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    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

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    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

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    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي


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