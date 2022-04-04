ألمانيا تعلن 40 دبلوماسياً روسياً "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين (الرابع من أبريل/نيسان 2022) 40 دبلوماسياً روسياً في ألمانيا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إن الحكومة قررت إعلان عدد كبير من أعضاء السفارة الروسية أشخاصاً غير مرغوب فيهم حيث كانوا يعملون هنا في ألمانيا كل يوم ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا". وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "لن نستطيع مواصلة تحمل هؤلاء".

يذكر أن إعلان دبلوماسيين أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم يعني طردهم.

وأوضحت بيربوك أن القرار تم إبلاغه للسفير الروسي في ألمانيا سيرجي نتشاييف بعد ظهر اليوم، عقب استدعائه من جانب وكيل الوزارة أندرياس ميشائيليز إلى وزارة الخارجية وأعلمه بالأمر.

وسيكون أمام الأشخاص المعنيين بالقرار خمسة أيام لمغادرة ألمانيا. وتفيد معلومات بأن هؤلاء الدبلوماسيين الروس هم أشخاص، يُفْتَرَض أنهم ينتمون إلى أجهزة استخبارات روسية.

وتعليقًا على المشاهد التي تواترت من بلدة بوتشا الأوكرانية، قالت بيربوك إن هذه الصور "تشهد على وحشية لا تصدق من جانب القيادة الروسية" وإنها تدل على "إرادة تدمير تتجاوز كل الحدود".

وقالت الوزيرة إنها لا تزال تخشى من ظهور صور مماثلة في العديد من الأماكن الأخرى التي احتلتها القوات الروسية في أوكرانيا. وتابعت: "يجب أن نواجه هذه الوحشية بقوة حريتنا وإنسانيتنا".

وشددت بيربوك على أن الحكومة الألمانية ستبدأ باتخاذ المزيد من ردود الفعل مع شركائها. وأضافت: "سنزيد من تشديد العقوبات الحالية ضد روسيا، وسنوسع بحزم دعمنا للقوات المسلحة الاوكرانية وسنعمل بشكل حاسم على تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي."

كانت الحكومة الألمانية قد قامت بطرد دبلوماسيين روس عدة مرات كنوع من العقوبة، كان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2021، حين أعلنت ألمانيا أن اثنين من موظفي السفارة الروسية "غير مرغوب فيهما" بعد حكم محكمة أدانهما بقتل شخص في برلين.

وكانت بلجيكا قد طردت 21 دبلوماسياً روسياً الأسبوع الماضي بسبب اتهامات بالتجسس. وكانت وزارة الخارجية الهولندية قد أعلنت أيضاً أنها طردت 17 دبلوماسياً روسياً بتهمة التجسس. كما قامت جمهورية التشيك بطرد دبلوماسي روسي من البلاد.

ع.ح./أ.ح. (د ب ا)