ألمانيا تعلن عن تمويل إضافي لدعم مسلمي الروهينغا

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين (الخامس من يونيو/ حزيران 2023) عن تقديم تمويل إضافي بقيمة 12 مليون يورو (13مليون دولار)، لدعم مسلمي الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات لاجئين في بنغلاديش وميانمار.

وأعلنت سوزان فريس جاير، مديرة قسم المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، عن هذا التمويل بعد زيارة مخيمات اللاجئين في جنوب غربي بنغلاديش، وفقا لبيان صحفي أصدرته السفارة الألمانية في داكا.

ويأتي الإعلان على خلفية الخفض الجديد في قواسم طعام اللاجئين بسبب نقص التمويل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والدمار الناجم عن إعصار استوائي الشهر الماضي.

وساهمت ألمانيا بالفعل بمبلغ 15 مليون يورو هذا العام، من بينها 2 مليون يورو مساعدات غذائية، لدعم مسلمي الروهينغا عديمي الجنسية، الذين عبر نحو 750 ألفا منهم الحدود إلى بنغلاديش هربا من حملة قمع عسكرية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية في عام 2017.

ويعيش أكثر من مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات في بنغلاديش بعد فرارهم من ميانمار، حيث يعتمدون بدرجة كبيرة على المساعدات الإنسانية.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)