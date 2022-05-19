ألمانيا تعلن عن أول إصابة لديها بجدري القردة

إفريقيا في مواجهة وباء كورونا.. حاجة ماسة إلى دعم أكبر

تعاني القارة الإفريقية من أدنى معدل للتطعيم ضد كورونا مقارنة بكافة قارات العالم، فدول إفريقيا تسلمت كميات شحيحة للغاية من اللقاحات، وحتى مع توفرها إلا أن بعض الدول الإفريقية تواجه معضلة لاقناع شعوبها لتلقي اللقاحات.