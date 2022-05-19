 ألمانيا تعلن عن أول إصابة لديها بجدري القردة | DW الأخبار | DW | 20.05.2022

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DW الأخبار

ألمانيا تعلن عن أول إصابة لديها بجدري القردة

سجلت ألمانيا أول إصابة لديها بجدري القردة. لتنضم بذلك إلى دول عدة أعلنت عن حالات إصابة بالفايروس النادر فيها كالسويد وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة. وقال وزير الصحة الألماني إن الفايروس لا ينتقل بسهولة ويمكن احتواء تفشيه.

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