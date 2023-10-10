ألمانيا تعلن تنظيم "رحلات خاصة" لإجلاء رعاياها من إسرائيل

ستقوم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" بتنظيم عدد من "الرحلات الخاصة" الخميس والجمعة لإجلاء الرعايا الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023).

وأوضحت مصادر مقربة من الوزارة الألمانية أن على الألمان الراغبين في المغادرة عبر هذه الرحلات، تسجيل أسمائهم على منصة للوزارة مخصصة لحالات الطوارئ. وبحسب المصادر تسجّل "نحو 4500 مواطن ألماني" الثلاثاء على المنصة.

ويتم تسيير هذه الرحلات "بطلب من وزارة الخارجية" بعدما علّقت لوفتهانزا رحلاتها التجارية إلى تل أبيب حتى السبت.

ولم تصدر السلطات الألمانية أي بيانات حول مقتل رعايا ألمان منذ بدء الهجوم المباغت لحماس على إسرائيل.

وفي نهاية الأسبوع أعلنت الوزارة أن بين الرهائن الذين تحتجزهم حماس كثراً من الرعايا الألمان الحاملين أيضاً الجنسية الإسرائيلية، من دون تحديد عددهم.

وأعلنت والدة شاني لوك، الشابة الألمانية-الإسرائيلية التي فقد أثرها في إسرائيل، أنها تلقت معلومات تفيد بأن ابنتها البالغة 22 عاماً متواجدة في قطاع غزة وهي على قيد الحياة. وكانت معلومات غير مؤكدة لمصدر في وزارة الخارجية الألمانية قد أفادت بأن شابة من برلين تبلغ 22 عاماً قتلت في هجوم حماس.

وسقط في الهجمات العشرات من الرعايا الأجانب بين قتيل وجريح، وقد أفيد عن احتجاز حماس ما يصل إلى 150 رهينة.

خ.س/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)