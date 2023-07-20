ألمانيا تعلن تسريع سحب قواتها من مالي بحلول نهاية العام

قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في معرض حديثه مع نظيره المالي، ساديو كامارا: "كانت محادثة هادفة في الوقت المناسب". وأضاف بيستوريوس بحسب بيان: "اتفقنا على أننا سنواصل المحادثات لتحقيق انسحاب سلس للجيش الألماني من مالي".

يشار إلى أنه في حزيران/يونيو الماضي، أعلن مجلس الأمن الدولي إنهاء بعثة الأمم المتحدة في مالي، المعروفة باسم "مينوسما". ومن المقرر أن تنتهي البعثة، التي بدأت أعمالها في عام 2013، بحلول نهاية العام بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر.

وكانت ألمانيا، التي قررت بالفعل إنهاء مشاركتها في المهمة، تعتزم سحب جنودها البالغ عددهم 1100 جندي بحلول 31 أيار/مايو 2024. ولكن مع تزايد الخلافات مع الحكومة العسكرية في مالي، حول حقوق الطيران لطائرات المراقبة المسيرة على سبيل المثال، أبدت برلين استعدادها للانسحاب بشكل أسرع.

وفي منتصف حزيران/يونيو، طالب المجلس العسكري في مالي، بقيادة العقيد آسيمي جويتا، بسحب جميع قوات حفظ السلام الأممية وقوامها 12 ألف جندي. وقال المجلس العسكري إن البعثة أخفقت في الحفاظ على السلام وإنه يتعين على قوات حفظ السلام الرحيل.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)