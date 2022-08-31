ألمانيا تعلن تأميم شركة "يونيبر" أكبر مستورد للغاز فى البلاد

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أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لتأميم "يونيبر"، أكبر شركة مستوردة للغاز في البلاد، لتوسيع تدخل الدولة في الصناعة ولمنع نقص الطاقة الناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
تعد مجموعة "يونيبر" أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز، إذ تستورد ما يعادل 40 بالمئة من إمدادات الغاز في البلاد. لكن بعد قطع روسيا لإمدادات الغاز عبر نورد ستريم "تفاقمت" أوضاع الشركة، وأصبح تأميمها "ضرورة"، حسب الحكومة.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
أكدت ألمانيا أن ارتفاع أسعار الغاز في سوق الطاقة جزء من الاستراتيجية التي خطط لها الرئيس الروسي فلادمير بوتين، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن بإمكان موسكو ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أنابيب أخرى غير نوردستريم 1 لو أرادت.
توقع معهد البحوث الاقتصادية الألماني "إيفو" هبوط أسعار الطاقة على المدى الطويل، معتبرا أن حرب أوكرانيا لم تغير بشكل جوهري من بنية إمدادات الطاقة في العالم.
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