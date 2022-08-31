 ألمانيا تعلن تأميم شركة ″يونيبر″ أكبر مستورد للغاز فى البلاد | DW الأخبار | DW | 21.09.2022

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ألمانيا تعلن تأميم شركة "يونيبر" أكبر مستورد للغاز فى البلاد

أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لتأميم "يونيبر"، أكبر شركة مستوردة للغاز في البلاد، لتوسيع تدخل الدولة في الصناعة ولمنع نقص الطاقة الناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

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