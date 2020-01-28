ألمانيا تعلن إصابة اثنين من العائدين من الصين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، مساء أمس السبت وجود إصابة جديدة بالفيروس في الولاية، ليصل إجمالي حالات الإصابة في بافاريا، وفي ألمانيا، ثمان حالات. وبعد حالتي اليوم، وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في عموم ألمانيا إلى 10 حالات.

وكانت طائرة الجيش الألماني هبطت بعد ظهر أمس في مطار فرانكفورت بغرب ألمانيا، وعلى متنها ألمان ومواطنون من دول أخرى كانوا في مدينة ووهان الصينية، التي تعد بؤرة تفشي الفيروس المتحور.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في ولاية بافاريا وجود إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا. وبهذا يرتفع العدد الكلي في هذه الولاية وبالتالي أيضا في ألمانيا كلية إلى ثمان حالات، بحسب ما نقلته الوزارة. وقال متحدث باسم الوزارة إن الرجل الذي نقلت إليه العدوى (33 عاما) يعمل بشركة فيباستو ببلدة شتوكدورف التابعة لدائرة شتارنبيرغ المحلية.

وتسعى الوزارة للتوصل إلى معلومات عن تفاصيل الإصابة. وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم أن عدد من أصيبوا بفيروس كورونا هم سبعة أشخاص وحالتهم مستقرة. وثبت حتى الآن تعرض سبعة من العاملين بشركة فيباستو لإصابة بالفيروس، إضافة إلى طفل إحدى المصابات به.

وهذا الفيروس الذي تتعرض له الرئتان متحور عن الأشكال السابقة للفيروس. كانت فحوصات عديدة وشاملة أجريت خلال الأيام الماضية بهذه الشركة بعد أن ثبتت عدوى أحد العاملين بها من زميلة صينية عادت إلى موطنها في الصين. وكان قد أعلن أمس الجمعة عن الشخص السابع الذي انتقل إليه الفيروس، وهو رجل في الثانية والخمسين يسكن في دائرة فورستنفيلدبروك. وأوضحت الوزارة أن هذا الشخص نقل كأربعة من المصابين الآخرين إلى مستشفى شفابينغ في ميونيخ.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية، بسبب اتساع انتشار الفيروس، وبدأت العديد من الدول، بينها فرنسا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية، بإجلاء مواطنيها من ووهان. وفي منطقة بالاتينايت الألمانية حيث سيتم عزل المرضى، أبدى أحد السكان هناك بعضا من روح الدعابة قائلا "لقد نجونا من الفرنسيين والهيبيز (في إشارة الى مهرجان الروك عام 1972)، لذا لا اعتقد أن فيروسا من الصين سيقتلنا الآن".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)