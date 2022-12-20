ألمانيا تعلق شراء مركبات جديدة من طراز بوما بعد رصد أعطال كبيرة

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بعد سلسلة من الأعطال أثناء تدريبات الرماية بمركبات من طراز بوما، علّقت ألمانيا شراء قطع إضافية من هذه المركبات وقررت تسليم الناتو مركبات ماردر القديمة لتشاك في "قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد"
جدل كبير أثارته رسالة من قائد الفرقة 10 المدرعة إلى قيادة الجيش الألماني بسبب أعطال خطيرة حدثت لمركبات ألمانية قتالية من طراز بوما، وأكد المفتش العام للجيش أنه يسعى بكل ما في وسعه لاستعادة جاهزية المدرعات بشكل سريع.
تدعم ألمانيا أوكرانيا بذخيرة وأسلحة متنوعة غالبيتها خفيفة، وهي تريد الآن دعمها بأسلحة ثقيلة كالمدرعات والمدافع. في هذا التقرير نلقي نظرة على أهم الأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا والتي يمكن دعمها بها ضد الغزو الروسي.
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