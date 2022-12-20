 ألمانيا تعلق شراء مركبات جديدة من طراز بوما بعد رصد أعطال كبيرة | DW الأخبار | DW | 20.12.2022

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ألمانيا تعلق شراء مركبات جديدة من طراز بوما بعد رصد أعطال كبيرة

بعد سلسلة من الأعطال أثناء تدريبات الرماية بمركبات من طراز بوما، علّقت ألمانيا شراء قطع إضافية من هذه المركبات وقررت تسليم الناتو مركبات ماردر القديمة لتشاك في "قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد"

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