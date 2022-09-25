 ألمانيا تعقد صفقة لاستيراد الغاز المسال من قطر | DW الأخبار | DW | 30.11.2022

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ألمانيا تعقد صفقة لاستيراد الغاز المسال من قطر

أعلنت قطر أولى صفقاتها الكبرى لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا. وأفاد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن بلاده ستمد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 15 عاما على الأقل

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Ein Tankschiff liegt im Gashafen von Ras Laffan bei Doha in Katar und wird befüllt. Aufgenommen am 25.05.2006. Der Reichtum Qatars liegt im Erdgassektor. Der Reichtum Katars liegt im Erdgassektor. Das Land besitzt nach Russland das zweitgrösste Erdgasvorkommen der Erde. Katar hat sich in den letzten Jahren eine weltweit führende Rolle in der Gasverarbeitung erarbeitet. Es gibt zwei Betriebe, die im Gasgeschäft vertreten sind. Das Zentrum der Gasindustrie ist die im Norden gelegene Ras Laffan Industial City. Durch eine neue Erdgasverflüssigungsanlage ist der wirtschaftliche Abtransport des Erdgases somit möglich. Die Hauptabnehmer sind die GCC (Golf-Kooperationsrat-Staaten). Wegen ständiger Nachfrage exportiert Katar immer mehr Erdgas. Bis 2012 investiert Katar unter anderem 50 Milliarden US-Dollar, um dann täglich die weltweit höchste Erdgas-Förderquote zu erbringen. Foto: Tim Brakemeier +++(c) dpa - Report+++

الإعلان عن اتفاق لتوريد الغاز القطري إلى ألمانيا 29.11.2022

قطر للطاقة وكونوكو فيليبس الألمانية توقعان اتفاقتي بيع وشراء يستمر بموجبها تصدير الغاز القطري لألمانيا لمدة 15 عاما. ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يصف مدة الاتفاق بـ"الرائعة".

A picture shows the Ras Laffan Industrial City, Qatar's principal site for production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, administrated by Qatar Petroleum, some 80 kilometers (50 miles) north of the capital Doha, on February 6, 2017. The head of energy giant Qatar Petroleum has shrugged off fears that any potential protectionist policies pursued by US President Donald Trump would impact on global oil and gas markets. Saad Al-Kaabi -- who heads state-owned QP, the largest exporter of Liquid Natural Gas and one of the biggest oil companies in the world -- said he expected US policy to remain similar to that exercised under previous presidents. / AFP / KARIM JAAFAR (Photo credit should read KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

الحكومة الألمانية تشيد باتفاق الغاز مع قطر والمعارضة تنتقده 29.11.2022

فيما أعرب المستشار الألماني عن "سعادته البالغة" بصفقة الغاز المسال مع قطر، باعتبارها خطوة نحو تأمين وتنويع مصادر الطاقة لبلاده، رأى زعيم المعارضة في ألمانيا أن كمية الغاز القطري المزمعة "صغيرة ولا تلفت الانتباه".

German Chancellor Olaf Scholz, right, and the Prime Minister of France, Elisabeth Borne, left, shake hands after a meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, Friday, Nov. 25, 2022. (AP Photo/Michael Sohn)

رغم الخلافات.. "اتفاق تضامن" ألماني فرنسي في مجال الطاقة 25.11.2022

وقعت فرنسا وألمانيا إعلان تضامن في قطاع الطاقة، تعهدت منى خلاله ألمانيا بتوصيل إمدادات الكهرباء إلى فرنسا، كما تعهدت فرنسا بتزويد ألمانيا بإمدادات الغاز. الاتفاقية جاءت بعد تقارير عن توتر بين البلدين بسبب خلافات جوهرية.

Qatar's Minister of State for Energy Affairs and President and CEO of QatarEnergy Saad Sherida al-Kaabi speaks during a press conference during the inauguration of the new al-Kharsaah solar power plant on October 18, 2022. - Gas-rich Qatar inaugurated its first solar plant on October 18, which organisers of the World Cup have said will provide clean energy for its stadiums. The solar farm in al-Kharsaah, west of the capital, is one of the biggest in the Middle East according to the emirate's energy minister. It was launched in 2016 in partnership with France's TotalEnergies and Japan's Marubeni as part of a broader push by Qatar -- one of the world's biggest producers of liquified natural gas -- to invest in solar energy. (Photo by Ivan PISARENKO / AFP) (Photo by IVAN PISARENKO/AFP via Getty Images)

وزير قطري ردا على انتقادات الغرب: أين حقي في اختيار ما أريده لبلدي؟ 30.11.2022

رد وزير الطاقة القطري على الانتقادات الألمانية لتعامل بلاده مع المثليين جنسيا والحديث عن "الفساد" في إعطاء قطر حق استضافة المونديال. كما تطرق الوزير في مقابلة مع صحيفة ألمانية تأثير هذه الانتقادات على التجارة والاقتصاد.