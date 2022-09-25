ألمانيا تعقد صفقة لاستيراد الغاز المسال من قطر

وزير قطري ردا على انتقادات الغرب: أين حقي في اختيار ما أريده لبلدي؟

رد وزير الطاقة القطري على الانتقادات الألمانية لتعامل بلاده مع المثليين جنسيا والحديث عن "الفساد" في إعطاء قطر حق استضافة المونديال. كما تطرق الوزير في مقابلة مع صحيفة ألمانية تأثير هذه الانتقادات على التجارة والاقتصاد.