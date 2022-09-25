ألمانيا تعقد صفقة لاستيراد الغاز المسال من قطر

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أعلنت قطر أولى صفقاتها الكبرى لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا. وأفاد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن بلاده ستمد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 15 عاما على الأقل
قطر للطاقة وكونوكو فيليبس الألمانية توقعان اتفاقتي بيع وشراء يستمر بموجبها تصدير الغاز القطري لألمانيا لمدة 15 عاما. ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يصف مدة الاتفاق بـ"الرائعة".
فيما أعرب المستشار الألماني عن "سعادته البالغة" بصفقة الغاز المسال مع قطر، باعتبارها خطوة نحو تأمين وتنويع مصادر الطاقة لبلاده، رأى زعيم المعارضة في ألمانيا أن كمية الغاز القطري المزمعة "صغيرة ولا تلفت الانتباه".
وقعت فرنسا وألمانيا إعلان تضامن في قطاع الطاقة، تعهدت منى خلاله ألمانيا بتوصيل إمدادات الكهرباء إلى فرنسا، كما تعهدت فرنسا بتزويد ألمانيا بإمدادات الغاز. الاتفاقية جاءت بعد تقارير عن توتر بين البلدين بسبب خلافات جوهرية.
رد وزير الطاقة القطري على الانتقادات الألمانية لتعامل بلاده مع المثليين جنسيا والحديث عن "الفساد" في إعطاء قطر حق استضافة المونديال. كما تطرق الوزير في مقابلة مع صحيفة ألمانية تأثير هذه الانتقادات على التجارة والاقتصاد.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول