 ألمانيا تعرض على البرازيل المساعدة لإخماد حرائق الأمازون | أخبار | DW | 27.08.2019

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أخبار

ألمانيا تعرض على البرازيل المساعدة لإخماد حرائق الأمازون

بعد رفض البرازيل القاطع للمساعدات الطارئة التي عرضتها الدول الصناعية السبع الكبرى لإخماد حرائق الأمازون، ألمانيا تعرض بشكل منفرد مساعدتها وفي ذات الوقت تقف إلى جانب ماكرون.

Botschafterkonferenz Heiko Maas (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

عرض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على البرازيل تقديم الدعم في مكافحة حرائق الغابات المروعة. وقال ماس اليوم الثلاثاء (27 أغسطس/ آب 2019) خلال مؤتمر السفراء بمقر وزارة الخارجية في العاصمة برلين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس الاثنين بنظيره البرازيلي، وعرض عليه دعم ألمانيا المالي والتقني في مكافحة الحرائق.

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حرائق الأمازون: كارثة بيئية

وقال ماس: "الحرائق تبيّن بطريقة مأساوية مدى الضرورة الملحة لذلك... لا ينبغي لنا الوقوف متفرجين على تدمير الحرائق المروعة للرئة الخضراء للعالم"، مؤكدا أن حماية غابات الأمازون مهمة العالم بأكمله.

وكانت البرازيل قد رفضت بشكل قاطع المساعدات الطارئة التي عرضتها دول مجموعة السبع في ختام القمة التي عقدت إلى غاية مساء أمس الاثنين في منتجع بياريتس الساحلي في فرنسا، مؤكدة رغم اتساع النيران في غابات الأمازون أن الحرائق "تحت السيطرة". وتضمن عرض الدول الصناعية الكبرى مساعدة بقيمة 20 مليون دولار بشكل طارئ من أجل إرسال طائرات إطفاء إضافية لاخماد حرائق الأمازون.

مختارات

البرازيل ترفض المساعدة المقدمة من قبل مجموعة السبع لإخماد حرائق الأمازون، وهجوم غير مسبوق ضد الرئيس الفرنسي ماكرون من قبل وزراء برازيليين يذكروه بماضي فرنسا الاستعماري. (27.08.2019)

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إن حكومته ستتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع مشعلي الحرائق، فيما عبأ بولسونارو الجيش للمساعدة في إطفاء الحرائق، وشدد على أنه لا يجب فرض عقوبات على البرازيل بسبب حرائق غابات الأمازون. (24.08.2019)

طالبت ست ولايات برازيلية دعم الجيش لمكافحة حرائق الأمازون التي باتت تتخذ أبعادا كارثية تزامنا مع انعقاد قمة الدول السبع التي سنطلق اليوم، حيث سيبحث قادة المجموعة إضافة إلى وضعية الاقتصاد العالمي، قضية التغيير المناخي. (25.08.2019)

غير أن أونيكس لورنزوني كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي يمارس مهاما موازية لرئيس حكومة، ذكر لموقع "جي 1" الإخباري: "نقدّر (العرض) لكنّ هذه الموارد قد تكون مفيدة أكثر لإعادة تشجير أوروبا".

وصعدت البرازيل لهجتها العدوانية ضد الرئيس الفرنسي ماكرون، إذ قال لورنزوي أن على ماكرون الاهتمام بـ"بلاده ومستعمراته".

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حرائق واسعة في غابات حوض الأمازون

وعشية انطلاق قمة مجموعة السبع اتهم ماكرون الرئيس البرازيلي بولسونارو بـ"الكذب" بشأن تعهدات بلاده على صعيد البيئة، معلنا أن فرنسا باتت تمانع في هذه الظروف الاتفاق التجاري المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة "ميركوسور" وبينها البرازيل، وهي تصريحات فاجأت الشركاء الأوروبيين. وحمل ماكرون الحكومة البرازيلية مسؤولية انتشار الحرائق في منطقة تعتبر هي "رئة العالم".

وفي تصريحاته اليوم الثلاثاء، قدم وزير الخارجية الألماني دعما واضحا الشريك الفرنسي، بتأكيده على "الأهمية المحورية للسياسة البيئية والمناخية في تقييم اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور".

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب) 

 

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