ألمانيا تعتزم دفع إعانات عمل إضافية بقيمة 400 مليون يورو

ذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية نقلاً عن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، هوبرتوس هايل، أن البلاد تتوقع تلقي المزيد من العاملين إعانات عمل بدوام قصير نتيجة لرابع موجة من جائحة فيروس كورونا. ونقلت الصحيفة عن هايل قوله إن برنامج الإعانات الموضوع لإبقاء الأشخاص في وظائفهم وجرى تمديده الأسبوع الجاري حتى أذار/ مارس من المتوقع أن يكلف الحكومة 400 مليون يورو (452 مليون دولار).

وأضاف هايل للصحيفة: "نظراً لاضطرابات سلسلة التوريد في الصناعة وتراجع المبيعات بسبب الإغلاق الإقليمي، نتوقع زيادة طفيفة في "العمل بدوام قصير" هذا الشتاء وتكاليف إضافية تبلغ 400 مليون يورو"، موضحاً أن "هذه أموال طائلة، لكنها استثمار جيد لمنع البطالة الجماعية".

وأشار هايل، الذي يتوقع أن يحتفظ بمنصبه في الحكومة القادمة، إلى أنه "في سياسة سوق العمل - على عكس السياسة الصحية - نجحنا في استباق الموجة ... لقد أنقذنا ملايين الوظائف، وانخفض عدد العمال بدوام قصير من 6 ملايين إلى حوالي 500 ألف".

على صعيد متصل، توقع خبراء من المؤسسات المالية والاقتصادية الرائدة أوقاتاً صعبة للاقتصاد الألماني هذا الشتاء. وقالت كاتارينا أوترمول من مجموعة أليانز: "التحسن الاقتصادي في الصيف ينبغي أن يكون في أحسن الأحوال كافياً لنمو طفيف مع مطلع العام القادم".

أما مارك شاتينبيرغ من "دويتشه بنك"، فتوقع نمواً صفرياً خلال الأشهر القادمة. وأضاف: "نتوقع ركوداً اقتصادياً في الشتاء لنصف عام".

في منطقة اليورو، تأتي ألمانيا الآن في ذيل قائمة النمو الاقتصادي. وتوقعت أوترمول أن يصل النمو هذا العام إلى 2.7 في المائة فقط، مقارنة بمتوسط خمسة في المائة في منطقة اليورو.

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)