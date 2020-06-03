ألمانيا تعتزم تمديد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم (الثلاثاء 9 يونيو/ حزيران 2020) أن الحكومة الألمانية تنوي تمديد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية آب/ أغسطس المقبل.

ومن الممكن أن تكون هناك استثناءات لبعض الدول التي تطبق معايير معينة. وسيؤخذ في الاعتبار في تحديد الدول المستثناة معايير مثل تطورات أعداد العدوى وقدرة أنظمتها الصحية والقدرة على إجراء الاختبارات وقواعد النظافة الصحية وقيود الدخول. ويعتزم مجلس الوزراء الألماني اتخاذ قرار بهذا الخصوص غدا الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أعلن في السابع عشر من آذار/مارس الماضي في أعقاب تفشى جائحة كورونا، تحذير مواطنيه من السفر إلى كل دول العالم البالغ عددها نحو 200 دولة، في خطوة فريدة من نوعها، حيث كان يقتصر التحذير من السفر فقط على وجود خطر على حياة الألمان في حال سفرهم إلى مناطق حروب على سبيل المثال.

وكان مجلس الوزراء الألماني قرر في الأسبوع الماضي إلغاء تحذيرات السفر بالنسبة لـ31 دولة أوروبيةفي الخامس عشر من الشهر الجاري، منها الدول الـ26 الشريكة لألمانيا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والدول الأربع الشريكة في منطقة شينغن من خارج الاتحاد الأوروبي وهي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.

حث الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لاحتمال تفشي وباء مقبل

وفي سياق متصل بأزمة جائحة كورونا، طالب العديد من القادة الأوروبيين، بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بدرس سبل الاستعداد في شكل أفضل لاحتمال تفشي وباء مقبل، معتبرين أن الاتحاد لم يحسن التعامل مع جائحة كوفيد-19.

واورد القادة في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن الرد الفوضوي على فيروس كورونا المستجد الذي أودى رسميا بحياة 184 ألفا و256 شخصا في الاتحاد الأوروبي "أثار تساؤلات" عن درجة الاستعداد وأظهر الحاجة إلى مقاربة على مستوى أوروبا، مع احتمال تفشي موجة ثانية من الوباء الراهن.

وأضافوا "نأمل أن تكون الوثيقة مصدر إلهام لمناقشات مستقبلية مثمرة على المستوى الأوروبي لضمان استعداد الاتحاد الأوروبي لمواجهة أوبئة جديدة في المستقبل".

وبالإضافة إلى ماكرون وميركل، وقّع على هذه الرسالة قادة كل من بولندا ماتيوز موراويكي وإسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا صوفي ويلمز والدنمارك ميت فريدريكسن.

وسلّط القادة الأوروبيون في بيانهم الضوء على النقص في المعدّات الطبيّة الذي عانت منه دول الاتحاد، مشدّدين على أنّ "فهم أوجه القصور أمر أساسي". كما طالبوا بتنسيق أفضل لعمليات جمع البيانات ومعالجتها، بحيث تكون الأرقام قابلة للمقارنة من دولة إلى أخرى.

ومن المقرّر أن يعقد رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قمّة افتراضية في 19 حزيران/يونيو الجاري لمناقشة تداعيات الجائحة.



ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)