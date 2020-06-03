 ألمانيا تعتزم تمديد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2020

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أخبار

ألمانيا تعتزم تمديد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة

تعتزم الحكومة الألمانية تمديد تحذير السفر لأكثر من 160 دولة حتى نهاية أغسطس مع إمكانية وجود استثناءات لبعض الدول، في الوقت ذاته طالبت ألمانيا وفرنسا الاتحاد الأوروبي بالاستعداد لموجة ثانية محتملة من وباء كوفيد-19.

تنوي الحكومة الألمانية تمديد التحذير من السفر إلى 160 بلدا حتى نهاية أغسطس، مع بعض الاستثناءات

تنوي الحكومة الألمانية تمديد التحذير من السفر إلى 160 بلدا حتى نهاية أغسطس، مع بعض الاستثناءات

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم (الثلاثاء 9 يونيو/ حزيران 2020) أن الحكومة الألمانية تنوي تمديد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية آب/ أغسطس المقبل.

مختارات

قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إن بلاده تأمل في استبدال تحذير السفر المعمول به لجميع الرحلات السياحية الدولية حتى 15 يونيو/ حزيران بتوجيهات أقل صرامة، واعلن اتفاقه مع 10 دول على فتح الحدود للسياحة قبل بداية الصيف. (18.05.2020)

تعود الحياة في الدول الأوروبية ببطء وحذر شديدين إلى طبيعتها قبل تفشي كورونا، الذي شل كل مناحي الحياة تقريبا وخنق السكان في منازلهم أو قيد تحركاتهم، والآن تحاول حكومات هذه الدول مواجهة التداعيات الاقتصادية الكارثية. (15.05.2020)

ومن الممكن أن تكون هناك استثناءات لبعض الدول التي تطبق معايير معينة. وسيؤخذ في الاعتبار في تحديد الدول المستثناة معايير مثل تطورات أعداد العدوى وقدرة أنظمتها الصحية والقدرة على إجراء الاختبارات وقواعد النظافة الصحية وقيود الدخول. ويعتزم مجلس الوزراء الألماني اتخاذ قرار بهذا الخصوص غدا الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أعلن في السابع عشر من آذار/مارس الماضي في أعقاب تفشى جائحة كورونا، تحذير مواطنيه من السفر إلى كل دول العالم البالغ عددها نحو 200 دولة، في خطوة فريدة من نوعها، حيث كان يقتصر التحذير من السفر فقط على وجود خطر على حياة الألمان في حال سفرهم إلى مناطق حروب على سبيل المثال.

وكان مجلس الوزراء الألماني قرر في الأسبوع الماضي إلغاء تحذيرات السفر بالنسبة لـ31 دولة أوروبيةفي الخامس عشر من الشهر الجاري، منها الدول الـ26 الشريكة لألمانيا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والدول الأربع الشريكة في منطقة شينغن من خارج الاتحاد الأوروبي وهي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.

حث الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لاحتمال تفشي وباء مقبل

وفي سياق متصل بأزمة جائحة كورونا، طالب العديد من القادة الأوروبيين، بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بدرس سبل الاستعداد في شكل أفضل لاحتمال تفشي وباء مقبل، معتبرين أن الاتحاد لم يحسن التعامل مع جائحة كوفيد-19.

واورد القادة في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن الرد الفوضوي على فيروس كورونا المستجد الذي أودى رسميا بحياة 184 ألفا و256 شخصا في الاتحاد الأوروبي "أثار تساؤلات" عن درجة الاستعداد وأظهر الحاجة إلى مقاربة على مستوى أوروبا، مع احتمال تفشي موجة ثانية من الوباء الراهن. 

وأضافوا "نأمل أن تكون الوثيقة مصدر إلهام لمناقشات مستقبلية مثمرة على المستوى الأوروبي لضمان استعداد الاتحاد الأوروبي لمواجهة أوبئة جديدة في المستقبل". 

وبالإضافة إلى ماكرون وميركل، وقّع على هذه الرسالة قادة كل من بولندا ماتيوز موراويكي وإسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا صوفي ويلمز والدنمارك ميت فريدريكسن. 

وسلّط القادة الأوروبيون في بيانهم الضوء على النقص في المعدّات الطبيّة الذي عانت منه دول الاتحاد، مشدّدين على أنّ "فهم أوجه القصور أمر أساسي". كما طالبوا بتنسيق أفضل لعمليات جمع البيانات ومعالجتها، بحيث تكون الأرقام قابلة للمقارنة من دولة إلى أخرى.

 ومن المقرّر أن يعقد رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قمّة افتراضية في 19 حزيران/يونيو الجاري لمناقشة تداعيات الجائحة.
 

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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  • Lukas auf dem Vinicunca in Peru ( DW/L. Stege)

    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    بيرو

    كل سفرة أخوضها هي سفرة جميلة بالنسبة لي، يقول لوكاس شتيكه. إلا أن سفراته إلى أميركا الجنوبية هي الأجمل بالنسبة له. والسبب يعود إلى حبه للناس هناك، والطبيعة الخلابة، والأجواء البسيطة الهادئة. الصورة له على ارتفاع 5200 متر فوق سطح البحر على سفح جبل فينسونسا في بيرو، يطلق عليه جبل قوس قزح.

  • Kerstin auf einer Fähre in Griechenland (DW/K. Schmidt)

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  • Sue mit Familie vor Camperwagen, Italien (DW/S. Bonney-Cox)

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    إيطاليا

    في صيف ما، حطت أسرتي الرحال في مخيم سفر في إيطاليا قرب بحيرة توري دي لاغو. لم نكن نعلم أن المكان كان قرب مهرجان بوتشيني الموسيقي. سمح للمخيمين بالدخول إلى المهرجان والاستمتاع بأوبرا لابوهيمي ومدام بترفلاي. كانت تلك فرصة لفتاة في الحادية عشر من العمر للاستمتاع بالهواء الطلق بهذه الموسيقى. (سوي بوني - كوكس).

  • Verkauf von Reiseandenken in der Ruinenstadt Teotihuacan in Mexiko (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    المكسيك

    كتبت الزميلة كرستينا دايكه: بعد سقوط جدار برلين، عرض علينا صاحب الشقة مبلغ 5000 مارك ألماني لقاء مغادرة الشقة خلال أسبوعين. لم نفكر طويلا، أنا وصديقي، أخذنا المبلغ وتركنا المنزل ورحلنا إلى المكسيك. كانت صدمة ثقافية كبيرة لنا.

  • Anne vor dem Mount-Kenya-Massiv in Kenia (DW/A. Termèche)

    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    كينيا

    منذ كنت طفلا، كنت أحلم بزيارة أفريقيا. حين بلغت 25 عاماً من العمر حققت حلمي بزيارة كينيا. رحلة سفاري إلى بحيرة توركانا، وبالقطار إلى نايروبي، ثم مومباسا. وبالباص إلى جزيرة لامو، ومشيا إلى جبل كينيا. كانت تجربة رائعة حصلت فيها على أصدقاء حتى اليوم. (أننه تيرمشه).

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    إن تعذر السفر.. سافر بذكرياتك!

    جزيرة سيلت

    جزيرة سيلت في بحر الشمال هي وجهتي المفضلة. فسواحلها الطويلة المنبسطة تدفعني لزيارة الجزيرة في كل المواسم. رغم أن الطقس متقلب والرياح عاتية خلال فصل الشتاء في هذه الجزيرة، لكن في عام 2013 أشرقت الشمس في شهر أغسطس لمدة 10 أيام متتالية. أمر نادر الحدوث هناك. (أندرياس كيرشهوف).


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