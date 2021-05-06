ألمانيا تعتزم تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد أن اجتمعت بزعماء الولايات اليوم الخميس (27 أيار/مايو 2021) إن بلادها تعتزم طرح لقاحاتالوقاية من كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما اعتبارا من السابع من يونيو/حزيران القادم.

وأضافت في مؤتمر صحفي "كل المواطنين سيتاح لهم اللقاح بنهاية الصيف. هذا يشمل أيضا من يُرجح الآن أن يتضمنهم الطرح الحالي للقاح، وهم الأطفال بين 12 و16 عاما".

وقالت "الأطفال والمراهقون يمكنهم عندئذ التقديم لتحديد موعد لتلقي اللقاح بعد انتهاء فترة من لهم الأولوية، علما بأن نظام الأولوية سيرفع عموما في السابع من يونيو".

وأوضحت ميركل أن من الممكن لهذه الشريحة العمرية الحصول على تطعيم داخل عيادات الأطباء أو في مراكز التطعيم، مع التصريح المتوقع صدوره من الوكالة الأوروبية للأدوية لإعطاء لقاح بيونتيك/فايزر للأطفال اعتبارا من سن 12 عاما.

وبموجب القرار، يمكن للولايات أن توفر عروضا داخل مراكز التطعيم أو أن تضع برامج لهذه الشريحة العمرية، ولكن يتعين على القاصرين، على نحو خاص، الحصول على موعد للتطعيم داخل العيادات. ومن المنتظر بحلول نهاية الصيف أن يتوافر عرض للتطعيم للأطفال والشباب الصغير. وتسعى الحكومة إلى تأمين عمل المدارس بغض النظر عن عدد التلاميذ الذين سيستفيدون من عرض التطعيم.

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، رويترز)