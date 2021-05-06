 ألمانيا تعتزم تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.05.2021

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أخبار

ألمانيا تعتزم تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

من المنتظر أن توفر ألمانيا إمكانية التطعيم ضد فيروس كورونا بالنسبة للأطفال من سن 12 عاما، اعتبارا من السابع من حزيران/يونيو المقبل، وذلك حسبما أعلنت المستشارة ميركل بعد مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات.

المستشارة أنغيلا ميركل في اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية

المستشارة أنغيلا ميركل في اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد أن اجتمعت بزعماء الولايات اليوم الخميس (27 أيار/مايو 2021) إن بلادها تعتزم طرح لقاحاتالوقاية من كوفيد-19 للأطفال  الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما اعتبارا من السابع من يونيو/حزيران القادم.

وأضافت في مؤتمر صحفي "كل المواطنين سيتاح لهم اللقاح بنهاية الصيف. هذا يشمل أيضا من يُرجح الآن أن يتضمنهم الطرح الحالي للقاح، وهم الأطفال بين 12 و16 عاما".

مختارات

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان سعي الحكومة الاتحادية إلى تخفيف إجراءات احتواء كورونا في الصيف، داعياً إلى الحفاظ على اليقظة وخفض أعداد الإصابات من أجل قضاء "صيف بلا قلق". فما هي القيود التي قد يتم تخفيفها في الصيف؟

وقالت "الأطفال والمراهقون يمكنهم عندئذ التقديم لتحديد موعد لتلقي اللقاح بعد انتهاء فترة من لهم الأولوية، علما بأن نظام الأولوية سيرفع عموما في السابع من يونيو".

وأوضحت ميركل أن من الممكن لهذه الشريحة العمرية الحصول على تطعيم داخل عيادات الأطباء أو في مراكز التطعيم، مع التصريح المتوقع صدوره من الوكالة الأوروبية للأدوية لإعطاء لقاح بيونتيك/فايزر للأطفال اعتبارا من سن 12 عاما.

وبموجب القرار، يمكن للولايات أن توفر عروضا داخل مراكز التطعيم أو أن تضع برامج لهذه الشريحة العمرية، ولكن يتعين على القاصرين، على نحو خاص، الحصول على موعد للتطعيم داخل العيادات. ومن المنتظر بحلول نهاية الصيف أن يتوافر عرض للتطعيم للأطفال والشباب الصغير. وتسعى الحكومة إلى تأمين عمل المدارس  بغض النظر عن عدد التلاميذ الذين سيستفيدون من عرض التطعيم.

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، رويترز)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

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    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

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    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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